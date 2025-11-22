Η Μουράσε Κοκόμο αλλάζει την ιστορία στο snowboard γυναικών

Ένα εντυπωσιακό κόλπο που σόκαρε τον κόσμο των χειμερινών αθλημάτων πέτυχε η Μουράσε Κοκόμο από την Ιαπωνία, στο Prime Park Sessions στην Αυστρία, μία απαιτητική πίστα που κορυφαίοι snowboarders επιλέγουν για να δοκιμάζουν τα ευφάνταστα κόλπα τους αλλά και τα όριά τους.

Εκεί, η Γιαπωνέζα που είναι μόλις 21 ετών, πραγματοποίησε το πρώτο backside triple cork 1620 που έχει γίνει ποτέ από γυναίκα. Με 4,5 στροφές στον αέρα, τριπλό off-axis cork και προσγείωση switch, εκτέλεσε ένα από τα δυσκολότερα tricks του αθλήματος και η παγκόσμια κοινότητα του snowboard την αποθέωσε. Μάλιστα, η κάτοχος του Ολυμπιακού τίτλου στο αγώνισμα, η Άννα Γκασέρ από την Αυστρία, αποκάλεσε τη νεαρή αθλήτρια "Queen".

H Μουράσε ήταν ανέκαθεν αυτό που αποκαλούμε στον αθλητισμό “παιδί-θαύμα” αφού κυνηγούσε συνεχώς τα όρια και προσπαθούσε να τα υπερβεί. Στα 17 της είχε αγωνιστεί για πρώτη φορά σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες και είχε καταφέρει να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Big Air του snowboard- στο συγκεκριμένο άθλημα (χιονοσανίδα) οι αθλητές αξιολογούνται βάσει του ύψους και του τρόπου εκτέλεσης κάθε ακροβατικού που πραγματοποιούν στον αέρα.

Τώρα, αυτή η εντυπωσιακή εμφάνιση της Μουράσε ήρθε λίγους μήνες πριν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στην Ιταλία (6-22 Φεβρουαρίου) όπου το πιθανότερο είναι να δούμε την νεαρή Γιαπωνέζα να αγωνίζεται και να διεκδικεί ξανά τη θέση στο βάθρο. Στους Αγώνες στις πόλεις Μιλάνο-Κορτίνα θα είναι μόλις η τρίτη φορά που θα δούμε το Big Air στη χιονοσανίδα, αφού η κατηγορία εισήχθη στο Ολυμπιακό πρόγραμμα το 2018 στους Αγώνες της Πιόνγκτσανγκ.