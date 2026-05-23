Το Gazzetta Women βρίσκεται στον μεγάλο τελικό του Women's Champions League στο Όσλο παρέα με την Admiral και καταγράφει όλα όσα συμβαίνουν μετά την 4η κατάκτηση του τροπαίου από την Μπαρτσελόνα.

Πριν την απονομή, οι Καταλανές έκαναν pasillo στη δεύτερη φιναλίστ, τη Λιόν, ενώ στη συνέχεια οι παίκτριες του Πέρε Ρομέου ανέβηκαν στο βάθρο για να σηκώσουν την πολυπόθητη κούπα, υπό τους ήχους του «We Are The Champions».

Παρών στους πανηγυρισμούς των πρωταθλητριών Ευρώπης ήταν και ο Ζοάν Λαπόρτα, πρόεδρος της Μπαρτσα, που πήγε να συγχαρεί τις ποδοσφαιρίστριες κι όλα τα μέλη της ομάδας.

Δείτε το reel του GWomen