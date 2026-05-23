Αποστολή στο Όσλο: Νότης Χάλαρης, Βασίλική Μπαρτζιώτη

Το Gazzetta Women βρίσκεται στον μεγάλο τελικό του Women's Champions League στο Όσλο παρέα με την Admiral.

H Μπαρτσελόνα μετά την απώλεια του τίτλου πέρυσι, επέστρεψε στον θρόνο της με μια εμφατική τεσσάρα (4-0) απέναντι στη δεύτερη φιναλίστ, τη Λιόν. Κορυφαίες για την ομάδα των Καταλανών οι Παγιόρ, Παραγιουέλο και φυσικά η γκολκίπερ, Κάτα Κολ, που... κατέβασε ρολά στο ματς.

Ο Τζόναθαν Χιράλδες, κόουτς των τυπικά φιλοξενούμενων, δεν κατάφερε να πάρει το 3ο τρόπαιο στην καριέρα του κόντρα στην πρώην ομάδα του και ηττήθηκε από τον άλλοτε δάσκαλό του στους Μπλαουγκράνα, Πέρε Ρομέου.

Το ματς

Στο 11', η Μπαρτσελόνα απείλησε πρώτη με πλασέ της Πουτέγιας που πέρασε άουτ. Τέσσερα λεπτά μετά, στο 15', η Λιόν σκόραρε με τη Χιπς, η οποία πήρε το ριμπάουντ μετά από κεφαλιά της Ρενάρ και απίστευτη επέμβαση της Κολ. Ωστόσο, μετά από έλεγχο του VAR, το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, με το 0-0 να παραμένει.

Η Μπαρτσελόνα σπατάλησε μια τεράστια ευκαιρία στο 18', όταν η Παγιόρ εκμεταλλεύτηκε την κακή συνεννόηση της άμυνας των αντιπάλων, αλλά η προσπάθειά της κατέληξε άουτ. Στο ημίωρο, η Λιόν είχε αυξήσει την πίεσή της κερδίζοντας τις περισσότερες μονομαχίες, με τις συνεργασίες των παικτών της Μπάρτσα να μη βγαίνουν μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Οι Μπλαουγκράνα ανασυγκροτήθηκαν και στο 35'έφτασαν κοντά στο 1-0 με την Πουτέγιας να κουβαλά την μπάλα και να πασάρει στην Παγιόρ, το σουτ της οποίας όμως έφυγε άουτ. Στο 41', η Μπάτσα επιχείρησε εκτελέσει με απευθείας φάουλ, αλλά η Κολ πραγματοποίησε μια εξαιρετική επέμβαση, την οποία πανηγύρισε έντονα μπροστά στους οπαδούς της ομάδας της.

Το σκορ στο ματς άνοιξε τελικά στο 55'. Η Εύα Παγιόρ, πάτησε περιοχή και με ένα εξαιρετικό διαγώνιο σουτ νίκησε την αντίπαλη τερματοφύλακα, γράφοντας το 1-0 για τις Καταλανές.Στο 61ο λεπτό η Ισπανίδα γκολκίπερ έκανε ακόμα μια σωτήρια απόκρουση, διώχνοντας το σουτ της Μπραντ, που πήγαινε κατευθείαν στα δίχτυα.

Οι Γαλλίδες δεν μπορούσαν να αντιδράσουν και δέχθηκαν ακόμα ένα γκολ στο 70' με την Παγιόρ να βρίσκεται προ κενής εστίας και να ευστοχεί για το 2-0, ύστερα από ασίστ της Παραγιουέλο.

MVP της Μπαρτσελόνα η Κάτα Κολ, που στο 75΄ έπιασε ακόμα ένα σουτ, αυτή τη φορά από τη Σαουίνγκα.

Το 3-0 ήρθε στο 90ο λεπτό, με τη Σάλμα Παραγιουέλο να βάζει το όνομά της στον πίνακα των σκόρερ με ένα άπιαστο σουτ έξω από την περιοχή, ενώ η τεσσάρα της Μπάρτσα ολοκληρώθηκε με την ίδια να βρίσκει ξανά δίχτυα στο 90+3, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Μπαρτσελόνα: Κολ, Μπατλ, Παρέδες, Λεόν, Μπρουγκτς, Σεραγιόρντι, Πουτέγιας, Γκουιχάρο, Χάνσεν, Παραλουέλο, Παγιόρ

Λιόν: Έντλερ, Μπάτσα, Ένγκεν, Ρενάρ, Λόρενς, Χιπς, Γιόχανς, Ντουμορνάι, Χίκεμπεργκ, Μπράντ, Μπέτσο