Την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026, έληξε επίσημα η τετραετής περίοδος αποκλεισμού που είχε δεχθεί η Καμίλα Βαλίεβα, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο για την επιστροφή της 19χρονης πλέον αθλήτριας στο αγωνιστικό καλλιτεχνικό πατινάζ. Η λήξη της ποινής έρχεται λίγους μήνες μετά την οριστική απόρριψη της τελευταίας της έφεσης, κλείνοντας έναν μακρύ κύκλο δικαστικών αντιπαραθέσεων που ξεκίνησε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022.

Η υπόθεση της Βαλίεβα απασχόλησε την παγκόσμια κοινή γνώμη όταν, σε ηλικία μόλις 15 ετών, η ίδια βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου ντόπινγκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο 2022, λίγο αφότου είχε γράψει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που εκτέλεσε τετραπλό toe-loop σε Ολυμπιακούς κατακτώντας το χρυσό στο ομαδικό.

Το θετικό δείγμα στην απαγορευμένη ουσία τριμεταζιδίνη οδήγησε τελικά στην ακύρωση των αποτελεσμάτων της και στην ανακατανομή των μεταλλίων του ομαδικού αγωνίσματος, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία να λαμβάνουν το χρυσό και το ασημένιο χρυσά αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) αποκάλυψε πως στην αθλήτρια είχαν χορηγηθεί δεκάδες διαφορετικά σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής κατά την περίοδο που ήταν 13 έως 15 ετών. Οι αποκαλύψεις αυτές προκάλεσαν έντονες επικρίσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), με στελέχη του να επισημαίνουν ότι η περίπτωση αυτή άφησε μια δυσάρεστη γεύση για τον τρόπο που θυσιάστηκε μια νεαρή αθλήτρια προκειμένου να μην κατονομαστούν όσοι την καθοδήγησαν.

Παρά την απουσία της από διεθνείς διοργανώσεις, η Βαλίεβα παρέμεινε ενεργή κάνοντας κανονικά προπονήσεις και συμμετέχοντας σε εγχώριους αγώνες αλλά σε μεγάλες “παραγωγές” στον πάγο στη Ρωσία, όπως ο «Καρυοθραύστης». Η Ολυμπιονίκης Τατιάνα Νάβκα εξέφρασε την πλήρη στήριξή της, χαρακτηρίζοντας τη Βαλίεβα ως μια αθλήτρια χωρίς προηγούμενο σε επίπεδο δυναμικής και τονίζοντας πως η ομάδα της εργάζεται για την επάνοδό της στις παγκόσμιες διοργανώσεις.

Παράλληλα, ακόμα και Αμερικανοί συναθλητές της όπως η Μάντισον Τσοκ και ο Έβαν Μπέιτς αναφέρθηκαν στην ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης, σημειώνοντας τις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα ανήλικο κορίτσι κάτω από τόσο μεγάλη πίεση.

Πλέον, με την άρση του αποκλεισμού αλλά και το πλαίσιο που έχει θέσει η Παγκόσμια ομοσπονδία πατινάζ (ISU) για τη συμμετοχή ουδέτερων Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών, η απόφαση για τη συνέχιση της καριέρας της σε διεθνές επίπεδο βρίσκεται στα χέρια της ίδιας της Βαλίεβα.