Η «χρυσή βίβλος» του Women's Champions League: Έφτασε την Άιντραχτ η Μπαρτσελόνα!

Αποστολή στο Όσλο: Νότης Χάλαρης - Βασιλική Μπαρτζιώτη

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο Γυναικών είναι η Μπαρτσελόνα, μετά την επικράτηση με 4-0 επί της Λιόν στο Ullevaal Stadion του Όσλο της Νορβηγίας.

Το Gazzetta παρέα με την Admiral είδε από κοντά την Πουτέγιας και την παρέα της να σηκώνουν στον ουρανό το τρόπαιο για 4η φορά στην ιστορία τους, φτάνοντας στη συγκεκριμένη κατηγορία τη γερμανική Άιντραχτ Φρανκφούρτης που έχει ισάριθμες επιτυχίες.

Από την άλλη η γαλλική ομάδα παραμένει πολυνίκης του θεσμού με οκτώ κύπελλα στην τροπαιοθήκη της με τελευταία νίκη σε τελικό το 2022.

Αναλυτικά η λίστα:

1. Λιόν 8 κατακτήσεις

2. Μπαρτσελόνα 4 κατακτήσεις

3. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4 κατακτήσεις

4. Βόλφσμπουργκ 2 κατακτήσεις

5. Ουμέα 2 κατακτήσεις

6. Τούρμπιν Πότσνταμ 2 κατακτήσεις

7. Άρσεναλ 2 κατακτήσεις

8. Ντούισμπουργκ 1 κατάκτηση