Η 19χρονη πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, Αναστασία Γκολουμπέβα, κατάφερε τελικά να ξεπεράσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια που απειλούσαν τη συμμετοχή της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο Κορτσίνα 2026». Η γεννημένη στη Μόσχα αθλήτρια έλαβε επίσημα την αυστραλιανή υπηκοότητα στην εκπνοή του 2025, έπειτα από μια νομοθετική αλλαγή που της επιτρέπει πλέον να εκπροσωπήσει τη χώρα της Ωκεανίας στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη.

Παρόλο που η Γκολουμπέβα αγωνιζόταν με τα χρώματα της Αυστραλίας από το 2021, έχοντας στο πλευρό της τον ελληνικής καταγωγής παρτενέρ της, Έκτορα Γιωτόπουλο Μουρ, στερούνταν το βασικό προαπαιτούμενο των Ολυμπιακών Κανονισμών: την υπηκοότητα της χώρας που εκπροσωπεί. Το ζευγάρι είχε εξασφαλίσει την πρόκριση ήδη από τον Μάρτιο του 2025, καταλαμβάνοντας την 9η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όμως η αυστραλιανή νομοθεσία περί μόνιμης διαμονής στεκόταν εμπόδιο στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για να ικανοποιήσει τις νομικές απαιτήσεις παραμονής στη χώρα, η Γκολουμπέβα χρειάστηκε να προχωρήσει σε θυσίες αφού ήταν απαραίτητο να παραμείνει στη χώρα για 180 μέρες σε διάστημα δύο ετών. Η ίδια και η ομάδα της αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από τους αγώνες του πρώτου μισού της τρέχουσας σεζόν, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τη βαθμολογία της στην παγκόσμια κατάταξη.

Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η παραμονή της στην Αυστραλία σήμαινε την αποκοπή από το τεχνικό επιτελείο, τους χορογράφους και τους εξειδικευμένους προπονητές της στο εξωτερικό - μεταξύ άλλων και στη Ρωσία, όπου περνούσε μεγάλο μέρος της προετοιμασίας της, αλλά και στον Καναδά.

Η λύση δόθηκε στα τέλη του 2025, μετά από παρέμβαση της Ολυμπιακής Επιτροπής της Αυστραλίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Κοινοβούλιο ψήφισε μια τροποποίηση στον νόμο περί ιθαγένειας, δίνοντας στον αρμόδιο Υπουργό τη διακριτική ευχέρεια να εξαιρεί αιτούντες από τους περιορισμούς παραμονής, εφόσον η δραστηριότητά τους κρίνεται επωφελής για τη χώρα. Αυτή η εξέλιξη άνοιξε τον δρόμο για την ορκωμοσία της αθλήτριας λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Πέρα από τα διοικητικά ζητήματα, η Γκολουμπέβα είχε να αντιμετωπίσει και σοβαρά προβλήματα τραυματισμών, συμπεριλαμβανομένης μιας διάσεισης, η οποία κατέστησε τη διαδικασία αποκατάστασης εξαιρετικά επίπονη.

Ποιος είναι ο Έλληνας παρτενέρ της

Όσον αφορά στον παρτενέρ της Γκολουμπέβα, πρόκειται για τον Ελληνοαυστραλό Έκτωρα Γιωτόπουλο Μουρ. Γεννήθηκε το 2002 στη Μελβούρνη, από Ελληνίδα μητέρα και Βρετανό-Αυστραλό πατέρα.

Η συνεργασία του διδύμου ξεκίνησε το 2019 στη Μόσχα, όταν ο Ελληνοαυστραλός πατινέρ, αναζητώντας την κατάλληλη παρτενέρ, ταξίδεψε στη Ρωσία υπό την καθοδήγηση των προπονητών του, Γκαλίνα Πάκινα και Αντρέι Πακίν, οι οποίοι διατηρούν βαθιές ρωσικές ρίζες και αποτέλεσαν τον συνδετικό κρίκο για τη γνωριμία του με την Αναστασία Γκολουμπέβα.

Παρά το ξέσπασμα της πανδημίας στις αρχές του 2020, ο Γιωτόπουλος Μουρ πήρε τη ριψοκίνδυνη απόφαση να παραμείνει στη ρωσική πρωτεύουσα για ενάμιση χρόνο ώστε να μην χαθεί η χημεία του ντουέτου, γεγονός που τον ανάγκασε να μάθει άπταιστα τη ρωσική γλώσσα -η οποία αποτελεί πλέον τη βασική γλώσσα επικοινωνίας τους στην προπόνηση- και να ενσωματωθεί πλήρως στην τοπική αθλητική κουλτούρα.

Η σχέση του με το ρωσικό προπονητικό team είναι πλέον οικογενειακή, με την Πάκινα να αποτελεί την κεντρική φιγούρα που τους ακολουθεί σε κάθε διεθνή σταθμό της καριέρας τους, ενώ ο Γιωτόπουλος Μουρ λειτουργεί ως ο συναισθηματικός «πυλώνας» της ομάδας, βοηθώντας την Γκολουμπέβα να προσαρμοστεί στις διαδοχικές μετακινήσεις τους από τη Μόσχα στο Σίδνεϊ, διατηρώντας ζωντανή τη σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών εθνικοτήτων και πολιτισμών που εκπροσωπούν

Πλέον, με τα απαραίτητα έγγραφα ανά χείρας, η Γκολουμπέβα και ο Γιωτόπουλος Μουρ επικεντρώνονται στην προετοιμασία τους για το Ολυμπιακό ντεμπούτο τους στο καλλιτεχνικό πατινάζ, που είναι προγραμματισμένο για τις 15 Φεβρουαρίου.