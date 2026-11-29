Δείτε πώς θα παραταχθούν οι 22 οδηγοί της Formula 1 στο Κατάρ, με τη Mercedes στην πρώτη σειρά και τις ποινές να αλλάζουν τη σειρά εκκίνησης.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Grand Prix Κατάρ έχει αρχίσει, με τους 22 οδηγούς της Formula 1 να ετοιμάζονται για τον προτελευταίο αγώνα της σεζόν του 2026. Ο Τζορτζ Ράσελ θα εκκινήσει από την pole position, έχοντας δίπλα του τον παγκόσμιο πρωταθλητή Κίμι Αντονέλι, σε μια πρώτη σειρά που ανήκει αποκλειστικά στη Mercedes. Πίσω τους, οι McLaren και Red Bull Racing θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν τα δεδομένα, ενώ η Ferrari έχει μπροστά της έναν ιδιαίτερα δύσκολο αγώνα.

Η σημερινή μάχη στην πίστα Λουσέιλ θα έχει διάρκεια 57 γύρους, με τη διαχείριση των ελαστικών να παίζει καθοριστικό ρόλο. Η Pirelli έχει επιβάλει μέγιστο όριο 27 γύρων ανά σετ ελαστικών, κάτι που καθιστά υποχρεωτικές τουλάχιστον δύο αλλαγές.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Η Mercedes στην πρώτη σειρά, οι McLaren ακολουθούν

Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος κατέκτησε την έκτη φετινή του pole position και επιβεβαίωσε την εξαιρετική απόδοση της Mercedes στη Λουσέιλ. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος είχε σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο και στις τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών, αλλά δεν κατάφερε να επικρατήσει του ομόσταυλού του στις κατατακτήριες.

Η δεύτερη σειρά της εκκίνησης ανήκει στη McLaren, με τον Λάντο Νόρις στην 3η θέση και τον Όσκαρ Πιάστρι στην 4η. Αμφότεροι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που μπορεί να δημιουργήσει η στρατηγική, καθώς η διαφορά ταχύτητας από τη Mercedes ήταν σημαντική στον έναν γύρο.

Από την 5η θέση θα ξεκινήσει ο Ίσακ Χατζάρ, ο οποίος επικράτησε του Μαξ Φερστάπεν στην εσωτερική μάχη της Red Bull. Ο Ολλανδός θα βρίσκεται δίπλα του στην 6η θέση, έχοντας μπροστά του μια απαιτητική αποστολή για να διεκδικήσει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στο Κατάρ.

Η τέταρτη σειρά περιλαμβάνει τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari και τον Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls. Ο Μονεγάσκος θα εκκινήσει 7ος, έπειτα από ένα ιδιαίτερα δύσκολο τριήμερο για την ιταλική ομάδα. Ακόμη πιο πίσω, στην 9η θέση, βρίσκεται ο Λιούις Χάμιλτον, με τον Λίαμ Λόσον να συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα.

Ο Ραφαέλ Κάμαρα δέχθηκε ποινή 3 θέσεων για παρεμπόδιση του Γκαμπριέλ Μπορτολέτο και θα ξεκινήσει 18ος, ενώ ο Σέρχιο Πέρεζ ξεκινά τελευταίος έπειτα από ποινή που δέχθηκε για επαφή με τον Κάμαρα στο Λας Βέγκας.

Όλη η δράση του GP Κατάρ στο Gazzetta

Το Grand Prix της Κυριακής είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 17:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.