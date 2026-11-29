Γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση ο Τζορτζ Ράσελ μίλησε για την κατάκτηση της pole position για τον αγώνα της Formula 1 στο Κατάρ.

Η Mercedes έκανε επίδειξη δύναμης στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Κατάρ, με τον Τζορτζ Ράσελ να κατακτά την έκτη φετινή του pole position. Ο Βρετανός επικράτησε του Κίμι Αντονέλι στη μάχη για την πρώτη θέση της εκκίνησης, με τη γερμανική ομάδα να επιβεβαιώνει το σημαντικό πλεονέκτημά της στις γρήγορες στροφές του Λουσέιλ.

Παρότι ο Αντονέλι είχε τον καλύτερο χρόνο και στις τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών, ο Ράσελ κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση όταν άρχισαν οι κατατακτήριες. Με χρόνο 1:21,695 άφησε τον ομόσταυλό του 0,128 δευτερόλεπτα πίσω, κατακτώντας την πρώτη του pole μετά το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν.

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Επιστροφή στις pole

Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο Ράσελ στάθηκε στην εξαιρετική συμπεριφορά του μονοθεσίου, αλλά και στην αλλαγή που κατάφερε να πετύχει σε σχέση με τις ελεύθερες δοκιμές.

«Είναι πάντα απίστευτο να οδηγείς σε αυτή την πίστα, επειδή είναι τόσο γρήγορη. Το μονοθέσιο ήταν εξαιρετικό όλο το τριήμερο. Από τον πρώτο γύρο των ελεύθερων δοκιμών ήμασταν πολύ γρήγοροι, αλλά σε κάθε περίοδο βρισκόμουν ακριβώς πίσω από τον Κίμι», δήλωσε.

Ο Βρετανός εξήγησε ότι από την έναρξη των κατατακτήριων ένιωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της W17, γεγονός που του επέτρεψε να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της: «Όταν ξεκίνησα στο Q1, είχα πολύ καλή αίσθηση του μονοθεσίου. Είναι υπέροχο που βρίσκομαι ξανά στην pole position. Είχε περάσει αρκετός καιρός».

Οι αναβαθμίσεις που έκαναν τη διαφορά

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο των δηλώσεων του Ράσελ αφορούσε το πακέτο αναβαθμίσεων που είχε παρουσιάσει η Mercedes στη Σεπάνγκ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Λουσέιλ είναι η πρώτη πίστα μετά την εισαγωγή του στην οποία η W17 μπορεί να αναδείξει πλήρως το αεροδυναμικό της πλεονέκτημα.

«Από τότε που φέραμε τις αναβαθμίσεις στη Μαλαισία, αυτή είναι η πρώτη πραγματικά γρήγορη πίστα. Νομίζω ότι εδώ φαίνεται το αεροδυναμικό φορτίο που διαθέτουμε στις γρήγορες στροφές. Από τότε συνεχίζουμε να εξελίσσουμε τις ρυθμίσεις του μονοθεσίου», εξήγησε.

Η συγκεκριμένη παρατήρηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση της απόδοσης της Mercedes. Στους προηγούμενους αγώνες, η γερμανική ομάδα δεν μπορούσε πάντοτε να αξιοποιήσει το αεροδυναμικό φορτίο της W17, ιδιαίτερα σε πίστες με περισσότερες αργές στροφές. Στο Κατάρ, αντίθετα, η διαδοχή γρήγορων καμπών ανέδειξε τα πλεονεκτήματα του μονοθεσίου, επιτρέποντας στους δύο οδηγούς της να δημιουργήσουν σημαντική διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Ο Ράσελ υπογράμμισε επίσης ότι η βελτίωση της Mercedes δεν περιορίζεται σε ένα μόνο πακέτο αναβαθμίσεων, αλλά είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που έχει πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες: «Νομίζω ότι βελτιώνουμε σταδιακά το μονοθέσιο από τα μέσα της σεζόν. Παραδοσιακά έχουμε καλή απόδοση εδώ. Είναι μια πίστα που πραγματικά απολαμβάνω, μία από τις καλύτερες του προγράμματος. Ανυπομονώ για αύριο».

Όλη η δράση του GP Κατάρ στο Gazzetta

Το Grand Prix της Κυριακής είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 17:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

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