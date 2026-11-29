Ο Νικόλας Τομπάζης αποκαλύπτει ότι από το 2030, με τους κινητήρες V8, η FIA μπορεί να συνδυάσει ηλεκτρική ώθηση και αεροδυναμικό βοήθημα για τις προσπεράσεις.

Η Formula 1 ετοιμάζεται για μια νέα εποχή κινητήρων και η FIA εξετάζει πώς θα διευκολύνει τις προσπεράσεις από το 2030, με το DRS να επιστρέφει δίπλα σε ένα σύστημα push-to-pass. Το πλαίσιο που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα καθορίζει τα βασικά στοιχεία των επόμενων κανονισμών κινητήρων: ένας τούρμπο V8 κυβισμού 2,1 λίτρων με σημαντικά μειωμένο ηλεκτρικό τμήμα. Αρκετές λεπτομέρειες πρέπει ακόμη να οριστούν τους επόμενους μήνες.

Ένα από τα ανοιχτά ζητήματα είναι πώς θα διευκολυνθούν οι προσπεράσεις. Για το 2026 η FIA εισήγαγε το overtake mode, το οποίο όμως προέκυψε κυρίως από την πολυπλοκότητα των ισχυόντων κανονισμών. Για να λειτουργήσουν οι τρέχοντες κινητήρες, τα μονοθέσια χρειάστηκαν σημαντικά μικρότερη οπισθέλκουσα, και έτσι εισήχθη η ενεργός αεροδυναμική με ζώνες straight mode. Αφού όλοι οι οδηγοί μπορούν να ανοίγουν τα εμπρός και πίσω φτερά, το DRS εξαφανίστηκε ως βοήθημα προσπέρασης και η FIA έπρεπε να βρει εναλλακτική.

Formula 1: Τέλος στις ζώνες straight mode

Ο διευθυντής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη στο Motorsport.com ότι οι ζώνες straight mode (SM) θα καταργηθούν και ότι ο οργανισμός εξετάζει πιο γνώριμες λύσεις. Στόχος είναι ο συνολικός σχεδιασμός να γίνει πολύ απλούστερος στον επόμενο κύκλο κανονισμών. Παρασκηνιακά γίνεται ήδη δουλειά για να προσδιοριστεί τι χρειάζεται από το 2030 και μετά, με πολλές επιλογές στο τραπέζι, ανάμεσά τους ο συνδυασμός push-to-pass και DRS.

«Η ηλεκτρική ισχύς στις συνθήκες αγώνα θα επικεντρωθεί σίγουρα περισσότερο στο push-to-pass και λιγότερο στην ανάκτηση ενέργειας. Επειδή το ηλεκτρικό τμήμα θα είναι πολύ μικρότερο σε διαστάσεις σε σύγκριση με τους σημερινούς κινητήρες, όλοι οι κανονισμοί που σχετίζονται με τη χρήση ενέργειας θα καταργηθούν ή θα απλουστευθούν δραστικά», δήλωσε ο Τομπάζης στο Motorsport.com. «Άρα ναι, θα είναι θεμελιώδες σημείο για τις προσπεράσεις, αλλά συνεχίζουμε να κάνουμε προσομοιώσεις για τις προσπεράσεις και τον κοντινό ανταγωνισμό», ανέφερε.

Push-to-pass και DRS μαζί

Οι προσομοιώσεις αυτές θα δείξουν τι ακριβώς απαιτείται από το push-to-pass: σταθερός αριθμός δευτερολέπτων ανά αγώνα, όπως στην IndyCar, ή διαφορετικό σύστημα. Θα δείξουν επίσης αν χρειάζεται να συνδυαστεί με την επιστροφή του DRS. «Αν χρειαστεί να προσθέσουμε DRS μαζί με κάποιο ηλεκτρικό εξάρτημα, θα το κάνουμε με μεγάλη χαρά». Και για να το πω καθαρά: δεν θα χρειαζόμαστε πια ζώνες SM στους επόμενους κανονισμούς, και συνεπώς θα διατηρήσουμε τη δυνατότητα μιας συσκευής πιο κοντινής στο DRS, που θα συμπληρώνει το ηλεκτρικό τμήμα, ώστε να διασφαλίσουμε το σωστό επίπεδο κοντινού ανταγωνισμού.» Ο συνδυασμός δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά ο Τομπάζης αναγνώρισε ότι βρίσκεται πλέον στο τραπέζι. «Θα μπορούσε, ναι. Δεν είπα ότι θα είναι ακριβώς έτσι, αλλά ναι, θα μπορούσαν να υπάρχουν και τα δύο [DRS και push-to-pass]», είπε ο Τομπάζης.

Βάσει της αρχικής πρότασης, το ηλεκτρικό τμήμα θα αποδίδει έως 200 kW, με τα 100 kW για κανονική χρήση και τα άλλα 100 kW για push-to-pass. Με την πιθανή προσθήκη του DRS, η FIA θέλει να βρει την ισορροπία ώστε οι προσπεράσεις να ολοκληρώνονται ξανά στο σημείο φρεναρίσματος και όχι στη μέση της ευθείας.

«Ναι, και αυτό που λέω είναι ότι το DRS είναι γνωστή λύση γι' αυτό. Δεν είναι κάτι που θα χρειαστεί να εφεύρουμε. Απλώς πρέπει να δούμε, Α, αν το χρειαζόμαστε, και Β, πόσο από αυτό χρειαζόμαστε», εξήγησε ο Τομπάζης. «Σαφώς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση όπου τα αυτοκίνητα απλώς πετούν το ένα δίπλα από το άλλο χωρίς καμία μάχη, θέλουμε να υπάρχει αγώνας. Θέλουμε τα αυτοκίνητα να μπαίνουν στις στροφές δίπλα δίπλα και να παλεύουν, αλλά έχουμε τα εργαλεία για να το ρυθμίσουμε σωστά για το 2030», δήδωσε

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