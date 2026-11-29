Για μία ομάδα που έχει δύο νίκες στο 2026 και έχει διεκδικήσει ακόμη περισσότερες, η διαφορά 1,2 δευτερολέπτων από την pole position είναι αποτυχία για τη Ferrari.

Η Ferrari βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ακόμη απογοητευτική εμφάνιση στη Formula 1, με τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Κατάρ να αποκαλύπτουν σοβαρές αδυναμίες της SF-26. Ο Σαρλ Λεκλέρ περιορίστηκε στην 7η θέση, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον κατετάγη 9ος, με τους δύο οδηγούς να αδυνατούν να πλησιάσουν την ταχύτητα των Mercedes. Η εικόνα αυτή προκάλεσε έντονο προβληματισμό στο ιταλικό στρατόπεδο.

Η διαφορά από την pole position του Τζορτζ Ράσελ ξεπέρασε το ένα δευτερόλεπτο και για τα δύο μονοθέσια της Ferrari. Ο Λεκλέρ ήταν 1,260 δευτερόλεπτα πιο αργός από την κορυφή, μία διαφορά που θα έπρεπε να είναι απαγορευτική για τα φετινά δεδομένα.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Ο Βασέρ προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμάζευτα

Ο επικεφαλής της Ferrari απέδωσε την κακή απόδοση κυρίως στην αδυναμία προσαρμογής των ρυθμίσεων στις ιδιαίτερες συνθήκες της πίστας Λουσέιλ και στη διαχείριση των ελαστικών.

«Στους τελευταίους αγώνες του πρωταθλήματος έχουμε όλοι ουσιαστικά το ίδιο μονοθέσιο. Επομένως, δεν είναι θέμα δυνατοτήτων του κινητήρα ή του σασί. Έχει περισσότερο να κάνει με την προσαρμογή στις συνθήκες και με το να φέρουμε τα ελαστικά στο σωστό παράθυρο λειτουργίας. Σε αυτούς τους τομείς δεν κάναμε καλή δουλειά», παραδέχθηκε.

Ο Βασέρ εξήγησε ότι η Ferrari αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υπερθέρμανσης των ελαστικών, τα οποία περιορίζουν τη δυνατότητα των οδηγών να βελτιώνουν τους χρόνους τους.

«Δυσκολευόμαστε πολύ με την υπερθέρμανση. Φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε τέσσερις συνεχόμενους γύρους χωρίς να μπορούμε να βελτιώσουμε το χρόνο μας. Ουσιαστικά σημειώσαμε τον ίδιο χρόνο στο Q1 και στο Q2. Αποτύχαμε να προσαρμόσουμε σωστά τις ρυθμίσεις και τα ελαστικά στις συνθήκες της πίστας», πρόσθεσε.

Ο Λεκλέρ τα έβαλε με την άσφαλτο

Ο Μονεγάσκος αναφέρθηκε σε μια αδυναμία της SF-26 που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει εμφανιστεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η Ferrari δυσκολεύεται ιδιαίτερα σε πίστες με πολύ λεία άσφαλτο, ακόμη και όταν τα χαρακτηριστικά τους θεωρητικά ευνοούν το μονοθέσιό της.

«Υπάρχει κάτι θεμελιώδες που δεν λειτουργεί σε αυτή την πίστα. Η άσφαλτος είναι πολύ λεία. Μιλώντας με τον Κίμι και τον Τζορτζ, νομίζω ότι ούτε εκείνοι καταλαβαίνουν γιατί έχουν τόσο μεγάλο πλεονέκτημα», δήλωσε.

Ο Λεκλέρ υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στο Κατάρ, αλλά συνδέεται με μια αδυναμία που συνοδεύει τη Ferrari από την αρχή της σεζόν: «Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε πίστες με εξαιρετικά λεία άσφαλτο, δυσκολεύομαι. Αυτό συμβαίνει από την αρχή της χρονιάς. Ήδη από το FP1 ήταν ξεκάθαρο ότι αντιμετωπίζαμε προβλήματα».

Όλη η δράση του GP Κατάρ στο Gazzetta

Το Grand Prix της Κυριακής είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 17:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.