Ο Ραούλ Φερνάντεθ χάρισε στην Aprilia τον τίτλο των κατασκευαστών, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ τερμάτισε δεύτερος στον τελευταίο αγώνα της καριέρας του στο MotoGP.

Ο Ραούλ Φερνάντεθ έκλεισε τη σεζόν του MotoGP με νίκη στο Grand Prix Βαλένθιας, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ τερμάτισε δεύτερος στην τελευταία κούρσα της καριέρας του στην κατηγορία. Ο αναβάτης της Trackhouse ήταν ο κορυφαίος της πίστας στο Ricardo Tormo, παρότι σε όλο το σαββατοκύριακο έμενε στη σκιά του Μάρκο Μπετζέκι της εργοστασιακής Aprilia.

Η νίκη του Φερνάντεθ χάρισε στην Aprilia τον τίτλο των κατασκευαστών, για πρώτη φορά στην ιστορία της, και έβαλε τέλος στην εξαετή κυριαρχία της Ducati από το 2020. Ο τίτλος ήρθε στο τελευταίο έτος της εποχής των 1000cc. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Πέδρο Ακόστα με την KTM, αφού πέρασε τον Μπετζέκι πέντε γύρους πριν από το τέλος.

🏆 @25raulfernandez DOMINATES THE FINAL RACE OF THE 1000cc ERA #ValenciaGP 🏁 https://t.co/5gBjli3uNY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

Η εκκίνηση και η μάχη στην κορυφή

Ο Μπετζέκι ξεκίνησε από την pole position και βγήκε καθαρά στην πρώτη στροφή, με τον συναθλητή του Χόρχε Μαρτίν να έχει επίσης εξαιρετική εκκίνηση από την τέταρτη θέση. Ο Μάρκεθ όμως κέρδισε το προβάδισμα, με μια τολμηρή κίνηση από τα μέσα στη στροφή 1, περνώντας από το ζευγάρι της Aprilia. Ο Μπετζέκι κράτησε τη δεύτερη θέση μπροστά από τον Φερνάντεθ και τον Ακόστα, ενώ ο Μαρτίν έχασε θέσεις στις πρώτες στροφές και έπεσε πέμπτος.

Μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου ο Φερνάντεθ ήταν ο ταχύτερος της τετράδας και πέρασε τον Μπετζέκι στην τελευταία στροφή. Στο τέλος του δεύτερου γύρου ανέβηκε στην πρώτη θέση, περνώντας τον Μάρκεθ στην είσοδο της στροφής 14 και κλειδώνοντας τη θέση του με την ευθυγράμμιση της Aprilia στις ευθείες. Μπροστά πια, άνοιξε διαφορά 1,5 δευτερολέπτου από τον Μάρκεθ, ο οποίος δέχτηκε πίεση από τον Μπετζέκι.

APRILIA WIN THEIR FIRST-EVER #MotoGP CONSTRUCTORS' CHAMPIONSHIP 🏆🇮🇹 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/WJli93RDTA November 29, 2026

Ο Μπετζέκι πέρασε τον Μάρκεθ στο τέλος του πέμπτου γύρου, αλλά ο πρωταθλητής της Ducati απάντησε αμέσως στη στροφή 2 και πήρε πίσω τη δεύτερη θέση. Η μεταξύ τους μάχη επέτρεψε στον Φερνάντεθ να ξεφύγει, με τη διαφορά να φτάνει πάνω από τα 2,5 δευτερόλεπτα στο μέσο του αγώνα. Ο Μάρκεθ κράτησε τη δεύτερη θέση και άντεξε τη μακρά πίεση του Μπετζέκι.

Ο αποχαιρετισμός του Μάρκεθ

Με πέντε γύρους να απομένουν, ο Μάρκεθ έκλεισε γρήγορα την απόσταση και πλησίασε τον Φερνάντεθ στο 1,2 δευτερόλεπτο, στην προσπάθειά του να αποχαιρετήσει το MotoGP με νίκη. Στην αρχή του προτελευταίου γύρου η διαφορά ήταν 1,1 δευτερόλεπτο, αλλά δεν μίκρυνε άλλο. Ο Φερνάντεθ πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού με διαφορά 2,2 δευτερολέπτων, για την τρίτη νίκη της Trackhouse φέτος.

Ο Μάρκεθ, δεκαπλός παγκόσμιος πρωταθλητής, έκλεισε την καριέρα του στο MotoGP σε ηλικία 33 ετών με ένα βάθρο και σταμάτησε στην κερκίδα που φέρει το όνομά του στον γύρο της επιστροφής. Είχε προηγηθεί ένα δραματικό σπριντ το Σάββατο, όπου η Ducati του πήρε φωτιά στη γραμμή εκκίνησης, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του τίτλου του 2026 και την ανακοίνωση της απόσυρσής του. Ο Μάρκεθ είχε ξεκινήσει δεύτερος στο ταμπλό της Βαλένθιας.

"I will miss my bike, but I will still be able to use it. But I won't witness all of this again" ❤️ #ValenciaGP 🏁 https://t.co/v2BxRxyEWH — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

Ο Μπετζέκι έδειχνε για πολύ ώρα ότι θα τερματίσει τρίτος, αλλά δυσκολεύτηκε να κρατήσει τον ρυθμό του στα τελευταία γύρους και ο Ακόστα του πήρε το τελευταίο σκαλί του βάθρου, στον τελευταίο αγώνα του με την KTM. Ο Μπετζέκι εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στην τελική βαθμολογία των αναβατών. Ο Μαρτίν τερμάτισε πέμπτος στον τελευταίο του αγώνα με την Aprilia, και ο μελλοντικός του συναθλητής στη Yamaha, Αϊ Ογκούρα, έκτος με την άλλη Aprilia της Trackhouse.

Στην εφτάδα έως δεκάδα τερμάτισαν ο Φερμίν Αλδεγκουέρ με την Gresini Ducati, ο Ένεα Μπαστιανίνι με την Tech3 KTM, ο Φάμπιο Ντι Τζανάντόνιο με την VR46 Ducati και ο Χοάν Μιρ με τη Honda. Ο Πολ Εσπαργκαρό ήταν ενδέκατος με την Tech3 KTM, ο Ντιόγκο Μορέιρα δωδέκατος μπροστά από τον συναθλητή του στην LCR Honda, Γιοχάν Ζαρκό, και οι Φάμπιο Κουαρταραρό (Yamaha) και Λούκα Μαρίνι (Honda) πήραν τους τελευταίους βαθμούς.

Τα αποτελέσματα του αγώνα