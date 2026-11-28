Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν σαφώς ταχύτερος σε όλα τα μέρη των κατατακτηρίων, με τον Αντονέλι δεύτερο, τον Νόρις τρίτο σε μια δύσκολη μέρα για τη Ferrari.

Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε την pole position στο Grand Prix Κατάρ, με χρόνο 1:21.695, και η Mercedes έκλεισε την πρώτη σειρά με τον Κίμι Αντονέλι, που έμεινε 0,128 δευτερόλεπτα πίσω. Ήταν η έκτη pole position του Βρετανού στη φετινή σεζόν και η πρώτη θέση στο grid ήρθε μετά από ένα Σαββατοκύριακο όπου η γερμανική ομάδα ήταν μπροστά σε κάθε συνεδρία στο Λουσαΐλ.

GEORGE RUSSELL TAKES POLE FOR THE QATAR GRAND PRIX!!! 👊 #F1 #QatarGP https://t.co/n5AD06mtos November 28, 2026

Η μάχη της pole

Η κρίσιμη Q3 κρίθηκε ουσιαστικά στην πρώτη προσπάθεια. Ο Ράσελ έκανε 1:21.695, σχεδόν δύο δέκατα καλύτερα από τον συναθλητή του, που είχε κυριαρχήσει στις τρεις ελεύθερες δοκιμές και ανέκαθεν θεωρούνταν φαβορί. Ο Αντονέλι διαμαρτυρήθηκε στην ομάδα που βγήκε πρώτος στην ουρά για τα τελευταία runs και δεν βρήκε βελτίωση στη δεύτερη προσπάθεια. Ο Ράσελ δεν χρειάστηκε να βελτιώσει, καθώς η πρώτη του προσπάθεια έφτανε για τη pole.

Ο Λάντο Νόρις βρήκε ένα δέκατο στη δεύτερη προσπάθεια και πήρε την τρίτη θέση, μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι. Ο Ίσακ Χατζάρ τερμάτισε πέμπτος και προηγήθηκε του Μαξ Φερστάπεν της Red Bull. Η Red Bull ήταν αρκετά κοντά στη Mercedes στην Q2, όπου ο Χατζάρ έκανε 1:22.344, λιγότερο από τρία δέκατα πίσω από τον Ράσελ.

Δύσκολη μέρα για τη Ferrari

Η Ferrari συνέχισε ένα πολύ κακό Σαββατοκύριακο στη Ντόχα, με προβλήματα πρόσφυσης και ταχύτητας από τις ελεύθερες δοκιμές. Ο Σαρλ Λεκλέρ ξεκινά έβδομος, 1,260 δευτερόλεπτα από την pole. Ο Αρβίντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls τον ακολούθησε στην όγδοη θέση και ήταν ταχύτερος από τον Λιούις Χάμιλτον, ενώ το δεκάδα έκλεισε ο Λίαμ Λόουσον.

Στην Q2 οι Ferrari ήταν σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πίσω από την κορυφή, αλλά το περιθώριο έφτανε για να περάσουν και οι δύο στην Q3. Η μάχη για τη δεκάδα ήταν στενή ανάμεσα σε Haas, Alpine και Audi, αλλά καμία από τις τρεις ομάδες δεν βρήκε αρκετό χρόνο για να απειλήσει τον Λόουσον. Ο Όλιβερ Μπίρμαν έμεινε πιο κοντά, περίπου δύο δέκατα έξω από την Q3.

The tyre blankets come off... It's time for one final run 👊 #F1 #QatarGP https://t.co/OtUg0iEAJr — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

Οι αποκλεισμοί

Στην Q1 αποκλείστηκαν οι Κάρλος Σάινθ και Άλεξ Άλμπον της Williams, οι Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ της Aston Martin, και οι Βαλτέρι Μπότας και Σέρχιο Πέρες της Cadillac. Η Mercedes και η Red Bull ήταν οι μόνες ομάδες που έκαναν μόνο μία χρονομετρημένη προσπάθεια στην Q1. Ο Φράνκο Κολαπίντο ξέφυγε οριακά, κατά ένα δέκατο, στη 16η θέση, ενώ ο πρωτάρης Ραφαέλ Καμάρα της Haas πέρασε με δεύτερο σετ soft ελαστικών.

Το Grand Prix Κατάρ, ο προτελευταίος αγώνας της σεζόν, ξεκινά αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 18:00 ώρα Ελλάδας και θα έχει διάρκεια 57 γύρων.

Η σειρά εκκίνησης