Ο Μαρκ Μάρκεθ έκλεισε τη χρονιά με 459 βαθμούς, ο Μπετζέκι πήρε τη δεύτερη θέση από τον Μαρτίν με τρεις βαθμούς διαφορά και η Aprilia κέρδισε τον τίτλο των κατασκευαστών.

Με το Grand Prix Βαλένθιας ολοκληρώθηκε η σεζόν του MotoGP και οι βαθμολογίες πήραν την τελική τους μορφή. Ο Μαρκ Μάρκεθ έκλεισε το πρωτάθλημα αναβατών με 459 βαθμούς, μετά τους 20 που πήρε με τη δεύτερη θέση στον αγώνα της Κυριακής, στην τελευταία κούρσα της καριέρας του.

Ο Μάρκο Μπετζέκι πήρε τη δεύτερη θέση με 419 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τον Χόρχε Μαρτίν, που τερμάτισε με 416. Παράλληλα, η Aprilia πέρασε στην κορυφή των κατασκευαστών με 635 βαθμούς, 21 περισσότερους από την Ducati.

MotoGP: Πρωταθλητής ο Μάρκεθ, δεύτερος ο Μπετζέκι

Ο Μάρκεθ είχε εξασφαλίσει τον τίτλο από το Πορτιμάο και στη Βαλένθια πρόσθεσε 20 βαθμούς, φτάνοντας τους 459. Ο Ισπανός τελείωσε 40 βαθμούς μπροστά από τον Μπετζέκι και 43 μπροστά από τον Μαρτίν, με τον όγδοο τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία.

Η μάχη για τη δεύτερη θέση κρίθηκε στον τελευταίο αγώνα. Ο Μπετζέκι συγκέντρωσε 25 βαθμούς στο τριήμερο της Βαλένθιας, ο Μαρτίν 20, και ο πρώτος πέρασε τον συναθλητή του στην Aprilia, που ξεκινούσε δύο βαθμούς μπροστά του.

Η τελική βαθμολογία των αναβατών

Ο Πέδρο Ακόστα έκλεισε τέταρτος με 334 βαθμούς και ο Άι Ογκούρα πέμπτος με 325. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο τερμάτισε έκτος με 310, και ο Ραούλ Φερνάντεθ έβδομος με 308, αφού με τη νίκη στη Βαλένθια πήρε 25 βαθμούς και ανέβηκε από τους 283.

Ο Άλεξ Μάρκεθ έκλεισε όγδοος με 208 βαθμούς, ο Πέκο Μπανάια ένατος με 173 και ο Ενέα Μπαστιανίνι δέκατος με 167. Ο Μπραντ Μπίντερ τερμάτισε 12ος με 129 βαθμούς, τέσσερις περισσότερους από τον Λούκα Μαρίνι, ενώ ο Ίκερ Λεκουόνα έμεινε στους 25 και ο Τζακ Μίλερ στους 34.

Θέση Αναβάτης Βαθμοί Διαφορά από την κορυφή 1 Μαρκ Μάρκεθ 459 — 2 Μάρκο Μπετζέκι 419 40 3 Χόρχε Μαρτίν 416 43 4 Πέδρο Ακόστα 334 125 5 Άι Ογκούρα 325 134 6 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο 310 149 7 Ραούλ Φερνάντεθ 308 151 8 Άλεξ Μάρκεθ 208 251 9 Πέκο Μπανάια 173 286 10 Ενέα Μπαστιανίνι 167 292 11 Φερμίν Αλντεγκέρ 148 311 12 Μπραντ Μπίντερ 129 330 13 Λούκα Μαρίνι 125 334 14 Φάμπιο Κουαρταραρό 87 372 15 Ντιόγκο Μορέιρα 82 377 16 Φράνκο Μορμπιντέλι 71 388 17 Ζοάν Ζαρκό 66 393 18 Ζοάν Μιρ 39 420 19 Τζακ Μίλερ 34 425 20 Άλεξ Ρινς 31 428 21 Ίκερ Λεκουόνα 25 434 22 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου 18 441 23 Μάβερικ Βινιάλες 17 442 24 Πολ Εσπαργκαρό 11 448 25 Αουγκούστο Φερνάντεθ 6 453 26 Σομκιάτ Τσάντρα 3 456 27 Τακάκι Νακαγκάμι 3 456 28 Τζέικ Ντίξον 2 457 29 Καλ Κράτσλοου 0 459 30 Γιόνας Φόλγκερ 0 459 31 Λορέντσο Σαβαντόρι 0 459 32 Μικέλε Πίρο 0 459 33 Αλέις Εσπαργκαρό 0 459

Κατασκευαστές: Τίτλος για την Aprilia

Η Aprilia κέρδισε τον τίτλο των κατασκευαστών με 635 βαθμούς, μετά τους 37 που πρόσθεσε στο τριήμερο της Βαλένθιας. Η Ducati έκλεισε δεύτερη με 614, αφού πήρε 25 βαθμούς, και η διαφορά τους ήταν 21 βαθμοί.

Η KTM τερμάτισε τρίτη με 401 βαθμούς, μπροστά από τη Honda με 203 και τη Yamaha με 113. Η Aprilia στέφθηκε πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην ιστορία της και έβαλε τέλος στην εξαετή κυριαρχία της Ducati στην κατηγορία.

Θέση Κατασκευαστής Βαθμοί Διαφορά από την κορυφή 1 Aprilia 635 — 2 Ducati 614 21 3 KTM 401 234 4 Honda 203 432 5 Yamaha 113 522

Ομάδες: Στο +196 η Aprilia Racing

Η Aprilia Racing είχε ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα ομάδων και το έκλεισε με 835 βαθμούς, 196 περισσότερους από τη Ducati Lenovo Team, που τερμάτισε με 639. Η εργοστασιακή ομάδα της Ducati κράτησε τη δεύτερη θέση για έξι μόλις βαθμούς.

Η SuperFile Trackhouse MotoGP Team έκλεισε τρίτη με 633 βαθμούς, αφού πρόσθεσε 41 στη Βαλένθια με τον Φερνάντεθ και τον Ογκούρα και μείωσε τη διαφορά από τη Ducati από τους 27 στους έξι. Η Red Bull KTM Factory Racing τερμάτισε τέταρτη με 463.