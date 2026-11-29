MotoGP: Οι τελικές βαθμολογίες μετά τη Βαλένθια
Με το Grand Prix Βαλένθιας ολοκληρώθηκε η σεζόν του MotoGP και οι βαθμολογίες πήραν την τελική τους μορφή. Ο Μαρκ Μάρκεθ έκλεισε το πρωτάθλημα αναβατών με 459 βαθμούς, μετά τους 20 που πήρε με τη δεύτερη θέση στον αγώνα της Κυριακής, στην τελευταία κούρσα της καριέρας του.
Ο Μάρκο Μπετζέκι πήρε τη δεύτερη θέση με 419 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τον Χόρχε Μαρτίν, που τερμάτισε με 416. Παράλληλα, η Aprilia πέρασε στην κορυφή των κατασκευαστών με 635 βαθμούς, 21 περισσότερους από την Ducati.
MotoGP: Πρωταθλητής ο Μάρκεθ, δεύτερος ο Μπετζέκι
Ο Μάρκεθ είχε εξασφαλίσει τον τίτλο από το Πορτιμάο και στη Βαλένθια πρόσθεσε 20 βαθμούς, φτάνοντας τους 459. Ο Ισπανός τελείωσε 40 βαθμούς μπροστά από τον Μπετζέκι και 43 μπροστά από τον Μαρτίν, με τον όγδοο τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία.
Η μάχη για τη δεύτερη θέση κρίθηκε στον τελευταίο αγώνα. Ο Μπετζέκι συγκέντρωσε 25 βαθμούς στο τριήμερο της Βαλένθιας, ο Μαρτίν 20, και ο πρώτος πέρασε τον συναθλητή του στην Aprilia, που ξεκινούσε δύο βαθμούς μπροστά του.
Η τελική βαθμολογία των αναβατών
Ο Πέδρο Ακόστα έκλεισε τέταρτος με 334 βαθμούς και ο Άι Ογκούρα πέμπτος με 325. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο τερμάτισε έκτος με 310, και ο Ραούλ Φερνάντεθ έβδομος με 308, αφού με τη νίκη στη Βαλένθια πήρε 25 βαθμούς και ανέβηκε από τους 283.
Ο Άλεξ Μάρκεθ έκλεισε όγδοος με 208 βαθμούς, ο Πέκο Μπανάια ένατος με 173 και ο Ενέα Μπαστιανίνι δέκατος με 167. Ο Μπραντ Μπίντερ τερμάτισε 12ος με 129 βαθμούς, τέσσερις περισσότερους από τον Λούκα Μαρίνι, ενώ ο Ίκερ Λεκουόνα έμεινε στους 25 και ο Τζακ Μίλερ στους 34.
|Θέση
|Αναβάτης
|Βαθμοί
|Διαφορά από την κορυφή
|1
|Μαρκ Μάρκεθ
|459
|—
|2
|Μάρκο Μπετζέκι
|419
|40
|3
|Χόρχε Μαρτίν
|416
|43
|4
|Πέδρο Ακόστα
|334
|125
|5
|Άι Ογκούρα
|325
|134
|6
|Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο
|310
|149
|7
|Ραούλ Φερνάντεθ
|308
|151
|8
|Άλεξ Μάρκεθ
|208
|251
|9
|Πέκο Μπανάια
|173
|286
|10
|Ενέα Μπαστιανίνι
|167
|292
|11
|Φερμίν Αλντεγκέρ
|148
|311
|12
|Μπραντ Μπίντερ
|129
|330
|13
|Λούκα Μαρίνι
|125
|334
|14
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|87
|372
|15
|Ντιόγκο Μορέιρα
|82
|377
|16
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|71
|388
|17
|Ζοάν Ζαρκό
|66
|393
|18
|Ζοάν Μιρ
|39
|420
|19
|Τζακ Μίλερ
|34
|425
|20
|Άλεξ Ρινς
|31
|428
|21
|Ίκερ Λεκουόνα
|25
|434
|22
|Τοπράκ Ραζγκατλίογλου
|18
|441
|23
|Μάβερικ Βινιάλες
|17
|442
|24
|Πολ Εσπαργκαρό
|11
|448
|25
|Αουγκούστο Φερνάντεθ
|6
|453
|26
|Σομκιάτ Τσάντρα
|3
|456
|27
|Τακάκι Νακαγκάμι
|3
|456
|28
|Τζέικ Ντίξον
|2
|457
|29
|Καλ Κράτσλοου
|0
|459
|30
|Γιόνας Φόλγκερ
|0
|459
|31
|Λορέντσο Σαβαντόρι
|0
|459
|32
|Μικέλε Πίρο
|0
|459
|33
|Αλέις Εσπαργκαρό
|0
|459
Κατασκευαστές: Τίτλος για την Aprilia
Η Aprilia κέρδισε τον τίτλο των κατασκευαστών με 635 βαθμούς, μετά τους 37 που πρόσθεσε στο τριήμερο της Βαλένθιας. Η Ducati έκλεισε δεύτερη με 614, αφού πήρε 25 βαθμούς, και η διαφορά τους ήταν 21 βαθμοί.
Η KTM τερμάτισε τρίτη με 401 βαθμούς, μπροστά από τη Honda με 203 και τη Yamaha με 113. Η Aprilia στέφθηκε πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην ιστορία της και έβαλε τέλος στην εξαετή κυριαρχία της Ducati στην κατηγορία.
|Θέση
|Κατασκευαστής
|Βαθμοί
|Διαφορά από την κορυφή
|1
|Aprilia
|635
|—
|2
|Ducati
|614
|21
|3
|KTM
|401
|234
|4
|Honda
|203
|432
|5
|Yamaha
|113
|522
Ομάδες: Στο +196 η Aprilia Racing
Η Aprilia Racing είχε ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα ομάδων και το έκλεισε με 835 βαθμούς, 196 περισσότερους από τη Ducati Lenovo Team, που τερμάτισε με 639. Η εργοστασιακή ομάδα της Ducati κράτησε τη δεύτερη θέση για έξι μόλις βαθμούς.
Η SuperFile Trackhouse MotoGP Team έκλεισε τρίτη με 633 βαθμούς, αφού πρόσθεσε 41 στη Βαλένθια με τον Φερνάντεθ και τον Ογκούρα και μείωσε τη διαφορά από τη Ducati από τους 27 στους έξι. Η Red Bull KTM Factory Racing τερμάτισε τέταρτη με 463.
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|Διαφορά από την κορυφή
|1
|Aprilia Racing
|835
|—
|2
|Ducati Lenovo Team
|639
|196
|3
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|633
|202
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|463
|372
|5
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|381
|454
|6
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|374
|461
|7
|Red Bull KTM Tech3
|195
|640
|8
|Honda HRC
|172
|663
|9
|LCR Honda
|148
|687
|10
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|118
|717
|11
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|52
|783