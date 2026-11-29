Ο 41χρονος Ισπανός θρύλος ολοκληρώνει τη συνεργασία στο τέλος του 2026, λίγο πριν από το ντεμπούτο της νέας RC16 των 850 κ.εκ. για το 2027.

Ο Ντάνι Πεδρόσα αποχωρεί από την KTM στο τέλος του 2026, ολοκληρώνοντας οκτώ χρόνια ως test και development rider της αυστριακής εταιρείας. Ο 41χρονος Ισπανός ανακοίνωσε την απόφασή του λίγο πριν από την παρουσίαση της νέας RC16, που θα κάνει το δημόσιο ντεμπούτο της στις δοκιμές της Βαλένθια την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, με τη MotoGP να περνά στους κινητήρες των 850 κυβικών το 2027.

Τα σχέδιά του για το 2027 δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Οκτώ χρόνια στην ανάπτυξη της RC16

Ο Πεδρόσα προσχώρησε στην KTM αμέσως μετά την απόσυρσή του από τους αγώνες, στο τέλος του 2018, όταν το πρόγραμμα της εταιρείας στη MotoGP ήταν ακόμη στα πρώτα του βήματα. Η υπογραφή του θεωρήθηκε σημαντική, καθώς η KTM τον πήρε από τον μεγάλο αντίπαλο, τη Honda, και η εμπειρία και η αίσθησή του στις δοκιμές εκτιμήθηκαν πολύ μέσα στην εταιρεία.

Στη διάρκεια της θητείας του συνέβαλε στην εξέλιξη της RC16, που σε κάποια φάση θεωρούνταν από τις πιο δύσκολες μοτοσικλέτες του πρωταθλήματος και έγινε μοτοσικλέτα με πολλές νίκες. Ο ίδιος είπε ότι στόχος του ήταν να χτιστεί μια KTM ικανή να κερδίζει αγώνες MotoGP, και ότι στην πορεία δημιουργήθηκε μια ανταγωνιστική δομή δοκιμών. Συμμετείχε και στην ανάπτυξη της RC16 του 2027.

Thank you, @26_DaniPedrosa 🥷 MotoGP Hall of Famer, mentor, test rider and a key part of our journey for the past eight years. Red Bull KTM Factory Racing extends its sincere gratitude for your commitment, expertise and dedication all these years. #ThankYouDani https://t.co/EvQ0YXT1AG — RED BULL KTM FACTORY RACING (@KTM_Racing) November 28, 2026

Οι εμφανίσεις ως wildcard

Η δομή αυτή του επέτρεψε να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού ως wildcard σε τέσσερις αγώνες. Στο Grand Prix του Σαν Μαρίνο το 2023 τερμάτισε δύο φορές τέταρτος, παρά την έλλειψη πρόσφατης εμπειρίας σε αγώνες. Αργότερα σταμάτησε τις συμμετοχές ως wildcard και ανέλαβε πιο δευτερεύοντα ρόλο, με έμφαση στην οδηγησιμότητα, ενώ ο Πολ Εσπαργκαρό έγινε ο βασικός οδηγός για τη δουλειά στις επιδόσεις.

Ο Πεδρόσα εξήγησε ότι η MotoGP απαιτεί διαρκή εξέλιξη για να ακολουθεί τον ταχύ ρυθμό της τεχνολογίας και του ανταγωνισμού, και ότι ανέπτυξε ιδέες για το επόμενο κεφάλαιο του πρωταθλήματος από το 2027. Πρόσθεσε ότι προτιμά να δουλεύει με υψηλά πρότυπα και κοινή στόχευση, και ότι η εξέλιξη σημαίνει να αναγνωρίζεις πότε πρέπει να αλλάξεις. Γι' αυτό, είπε, είναι η σωστή στιγμή να ολοκληρώσει τη θητεία του και να κοιτάξει σε νέες προκλήσεις.

Οι ευχαριστίες της KTM

Ο επικεφαλής του μηχανοκίνητου αθλητισμού της KTM, Πιτ Μπάιρερ, δήλωσε ότι η εταιρεία «μπορεί μόνο να τον ευχαριστήσει» για την τεχνογνωσία και το πάθος του και ότι βοήθησε το πρόγραμμα να κάνει μεγάλα βήματα. Η δουλειά του με τους Μίκα Κάλιο και Πολ Εσπαργκαρό και με ολόκληρη την ομάδα δοκιμών, πρόσθεσε, ώθησε την KTM εκεί όπου βρίσκεται σήμερα, ενώ το ταλέντο του φάνηκε πάντα στους χρόνους των wildcard.

Ο Πεδρόσα θεωρείται ευρέως ο κορυφαίος αναβάτης που δεν κατέκτησε ποτέ τίτλο στη MotoGP, με 31 νίκες σε Grand Prix. Πήγε στην κορυφαία κατηγορία το 2006, μετά από τρεις διαδοχικούς παγκόσμιους τίτλους στα 125 (2003) και στα 250 κ.εκ. (2004 και 2005), στην εργοστασιακή Repsol Honda, όπου έμεινε σε όλη την καριέρα του και αγωνίστηκε απέναντι σε Στόνερ, Ρόσι και Λορένθο, ενώ ήταν και ομόσταβλος με τον Μάρκ Μάρκεθ. Σήμερα είναι και αναλυτής στην ισπανική DAZN.