Όπως είχε συμβεί στους προηγούμενους αγώνες με τον Τζορτζ Ράσελ, ο Κίμι Αντονέλι ήταν απογοητευμένος με το χειρισμό της Mercedes στο τελικό στάδιο του Q3 στο Κατάρ.

Η Mercedes κυριάρχησε στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Κατάρ, όμως η κατάκτηση ολόκληρης της πρώτης σειράς εκκίνησης δεν συνοδεύτηκε από χαμόγελα σε ολόκληρο το γκαράζ της. Ο Κίμι Αντονέλι έχασε την pole position από τον Τζορτζ Ράσελ και εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για μια απόφαση της ομάδας στην τελευταία προσπάθεια του Q3, θεωρώντας ότι δεν εισακούστηκε το αίτημά του.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είχε σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο και στις τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών, δείχνοντας να έχει τον πρώτο λόγο για την pole position. Ωστόσο, στις κατατακτήριες ο Ράσελ βρήκε επιπλέον ταχύτητα, επικρατώντας σε Q1, Q2 και Q3. Ο Αντονέλι περιορίστηκε στη δεύτερη θέση με χρόνο 1:21,823, μόλις 0,128 δευτερόλεπτα πίσω από τον teammate του.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Η έντονη αντίδραση στον ασύρματο

Το περιστατικό που προκάλεσε την ενόχληση του Ιταλού σημειώθηκε πριν από την τελευταία γρήγορη προσπάθεια. Ο Αντονέλι είχε ζητήσει από τη Mercedes να βγει στην πίστα πίσω από τα υπόλοιπα μονοθέσια, προκειμένου να αξιοποιήσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Η ομάδα, ωστόσο, τον έστειλε πρώτο.

«Γιατί με στείλατε πρώτο;», ρώτησε μέσω ασυρμάτου τον μηχανικό αγώνα του, Πίτερ Μπόνινγκτον, ο οποίος του ζήτησε να επικεντρωθεί στον γύρο του.

Η απογοήτευσή του έγινε ακόμη πιο εμφανής μετά την ολοκλήρωση των κατατακτήριων, όταν επανήλθε με σαφώς αυστηρότερο τόνο: «Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό, γιατί όταν ζητάω κάτι, θέλω να το κάνετε».

Ο Αντονέλι εξήγησε στη συνέχεια ότι η επιλογή της θέσης στην πίστα ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την προετοιμασία του γύρου του: «Ήθελα να βρίσκομαι στο πίσω μέρος του γκρουπ, να είμαι το τελευταίο μονοθέσιο που θα έβγαινε στην πίστα. Αυτό είχα ζητήσει. Δεν μπορώ να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά αυτός ήταν ο βασικός λόγος».

Παρά τα παράπονά του, ο Ιταλός δεν απέδωσε αποκλειστικά στην απόφαση της Mercedes την απώλεια της pole position. Αναγνώρισε ότι δεν κατάφερε να συνδυάσει έναν ολοκληρωμένο γύρο, ιδιαίτερα στο δεύτερο sector του Λουσέιλ.

«Δυσκολεύτηκα πολύ στο δεύτερο sector σήμερα. Δεν μπορούσα να συνδυάσω σωστά τις διαδοχικές στροφές, παρότι είχα καλή αίσθηση του μονοθεσίου όταν μπήκα στο Q3. Πρέπει να συζητήσουμε με την ομάδα αυτό, γιατί στην τελευταία προσπάθεια ήθελα να βγω πίσω από όλους, αλλά με έστειλαν πρώτο», είπε ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο Βολφ εξηγεί γιατί η Mercedes αγνόησε το αίτημα

Ο Τότο Βολφ δεν αμφισβήτησε ότι ο Αντονέλι είχε εκφράσει ξεκάθαρα την προτίμησή του πριν βγει στην πίστα. Υπερασπίστηκε, ωστόσο, την επιλογή των μηχανικών, εξηγώντας ότι η Mercedes δεν ήθελε να διακινδυνεύσει την ολοκλήρωση της τελευταίας προσπάθειας.

«Ο Κίμι είναι δυσαρεστημένος επειδή δεν ήθελε να βγει πρώτος και μας το είχε πει. Υπάρχει όμως σοβαρός λόγος που πήραμε αυτή την απόφαση. Δεν θέλουμε ποτέ να βρεθούμε σε κατάσταση όπου δεν θα προλάβουμε να περάσουμε τη γραμμή για να ξεκινήσουμε τον γύρο. Ήταν μια επιθυμία του. Μερικές φορές μπορούμε να την ικανοποιήσουμε και άλλες όχι. Ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε έναν συμβιβασμό, αλλά υπάρχει πάντα ρίσκο», εξήγησε ο επικεφαλής της Mercedes.

Όλη η δράση του GP Κατάρ στο Gazzetta

Το Grand Prix της Κυριακής είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 17:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.