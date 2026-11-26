Έπειτα από το στραπάτσο στο Λας Βέγκας και τη νέα επαφή των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, ο Φρεντ Βασέρ θέλει να δει ουσιαστική αντίδραση από την ομάδα του.

Η Ferrari ταξιδεύει στο Κατάρ με στόχο να αφήσει πίσω της ένα ακόμη επεισοδιακό Grand Prix, στο οποίο η σύγκρουση ανάμεσα στον Λιούις Χάμιλτον και τον Σαρλ Λεκλέρ κόστισε πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα. Ο Φρεντ Βασέρ έστειλε σαφές μήνυμα στους δύο οδηγούς του, καθώς θέλει όσο τίποτα ένα καθαρό αγωνιστικό τριήμερο και ένα καλό αποτέλεσμα.

Η νέα ένταση προέκυψε στο Λας Βέγκας, όταν ο Λεκλέρ επιχείρησε να προσπεράσει τον Χάμιλτον από την εσωτερική της έβδομης στροφής, στον 38ο γύρο. Η επαφή είχε ως αποτέλεσμα το τετ-α-κέ του Βρετανού, ενώ οι αγωνοδίκες επέβαλαν ποινή δέκα δευτερολέπτων στο Μονεγάσκο. Ο Χάμιλτον τερμάτισε 7ος και ο Λεκλέρ 10ος, με τον πρώτο να έχει δεχθεί επίσης ποινή για συμβάν με τον Λάντο Νόρις.

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Η νέα προειδοποίηση του Βασέρ

Ο επικεφαλής της Ferrari είχε χαρακτηρίσει τη συμπεριφορά του Λεκλέρ «εντελώς απαράδεκτη» μετά τον αγώνα, καθώς η ομάδα είχε ήδη ζητήσει από τους οδηγούς της να αποφεύγουν κινήσεις που θέτουν σε κίνδυνο το συνολικό αποτέλεσμα.

Δεν ήταν άλλωστε η πρώτη φορά που η μεταξύ τους αντιπαλότητα δημιουργούσε προβλήματα. Στη Μόντσα, ο Χάμιλτον βρέθηκε στην αμμοπαγίδα ύστερα από τη μονομαχία τους, ενώ στο Μεξικό η μάχη τους στην πρώτη στροφή του αγώνα επέτρεψε στον Μαξ Φερστάπεν να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και τελικά να κατακτήσει τη νίκη.

Οι δύο οδηγοί συναντήθηκαν με τον Βασέρ στη Βραζιλία για να συζητήσουν όσα είχαν συμβεί στο Μεξικό. Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις ότι οι διαφορές τους είχαν επιλυθεί, το περιστατικό του Λας Βέγκας ανέδειξε εκ νέου το πρόβλημα στη διαχείριση των μεταξύ τους μαχών.

Ενόψει του Κατάρ, ο Βασέρ απέφυγε να επανέλθει δημόσια στην αντιπαράθεση, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα: «Πηγαίνουμε στο Κατάρ αποφασισμένοι να αντιδράσουμε ως ομάδα και να έχουμε το αγωνιστικό τριήμερο που περιμένουμε από τους εαυτούς μας».

Στόχος ένα αποτέλεσμα χωρίς νέα προβλήματα

Η πίστα του Λουσέιλ παρουσιάζει εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις από εκείνη του Λας Βέγκας, με τις διαδοχικές γρήγορες στροφές να επιβαρύνουν σημαντικά τα ελαστικά. Για τον φετινό αγώνα, η Pirelli έχει επιβάλει ανώτατο όριο 27 γύρων για κάθε σετ, κάτι που καθιστά υποχρεωτικές τουλάχιστον δύο αλλαγές ελαστικών στους 57 γύρους του Grand Prix.

«Το Λουσέιλ είναι πολύ διαφορετικό σιρκουί από το Λας Βέγκας, με συνεχόμενες εναλλαγές γρήγορων στροφών. Το όριο των 27 γύρων ανά σετ θα κάνει τη διαχείριση των ελαστικών και τη στρατηγική ιδιαίτερη αυτό το τριήμερο», εξήγησε ο Βασέρ.

Ο επικεφαλής της Ferrari κατέληξε ξεκαθαρίζοντας τι περιμένει από την ομάδα και τους οδηγούς της: «Έχουμε τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών για να προετοιμάσουμε το μονοθέσιο και ο στόχος μας είναι σαφής: να αξιοποιήσουμε κάθε μέρος του τριημέρου στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να εξασφαλίσουμε ένα καλό αποτέλεσμα και με τα δύο μονοθέσια».

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.