Το Tiggo 4 κατέκτησε την τρίτη θέση στη συνολική αγορά τον Οκτώβριο, ενώ η Chery βρέθηκε στην πρώτη πεντάδα των ταξινομήσεων λιανικής.

Τις 5.000 ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα συμπλήρωσε η Chery τον Νοέμβριο του 2026, σε διάστημα 19 μηνών από την έναρξη της εμπορικής της δραστηριότητας στη χώρα μας, τον Μάιο του 2025. Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για το μικρότερο χρονικό διάστημα στο οποίο κινεζική μάρκα έχει φτάσει το συγκεκριμένο ορόσημο στην ελληνική αγορά.

Η επίδοση έρχεται μετά από έναν ισχυρό Οκτώβριο, κατά τον οποίο η Chery κατέλαβε την πέμπτη θέση στις ταξινομήσεις λιανικής, με 335 αυτοκίνητα. Παράλληλα, το Tiggo 4 βρέθηκε στην τρίτη θέση της συνολικής αγοράς, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Τρίτο στην αγορά το Tiggo 4 τον Οκτώβριο

Το Chery Tiggo 4 κατέγραψε 507 ταξινομήσεις τον Οκτώβριο του 2026, συνυπολογίζοντας λιανικές και εταιρικές, επίδοση που το έφερε στην τρίτη θέση μεταξύ όλων των μοντέλων της ελληνικής αγοράς. Στο κανάλι της λιανικής κατέλαβε επίσης την τρίτη θέση, με 236 αυτοκίνητα.

Το πλήρως υβριδικό SUV αποτελεί το εισαγωγικό μοντέλο της Chery στην Ελλάδα. Έχει μήκος 4,32 μέτρα και η τιμή του ξεκινά από τα 22.990 ευρώ για την έκδοση Comfort.

Υβριδικά SUV έως επτά θέσεων

Η γκάμα συνεχίζεται με το Tiggo 7, το οποίο προσφέρεται σε full hybrid και plug-in hybrid έκδοση. Η πρώτη αποδίδει 224 ίππους, με ανακοινωμένη κατανάλωση 5,7 λτ./100 χλμ. στον κύκλο WLTP. Η επαναφορτιζόμενη υβριδική έκδοση αποδίδει 279 ίππους και προσφέρει έως 90 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, με συνδυαστική αυτονομία έως 1.200 χιλιόμετρα βάσει WLTP.

Για όσους χρειάζονται έως επτά θέσεις, το Tiggo 8 PHEV συνδυάζει plug-in υβριδικό σύστημα 279 ίππων με μπαταρία 26,6 kWh. Η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία του φτάνει τα 124 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP.

Στην κορυφή τοποθετείται το επίσης επταθέσιο Tiggo 9 PHEV, με συνδυαστική ισχύ 428 ίππων και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα. Διαθέτει μπαταρία 34,46 kWh, η οποία προσφέρει έως 148 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας WLTP, ενώ η συνολική αυτονομία υπερβαίνει, σύμφωνα με τη μάρκα, τα 1.000 χιλιόμετρα.

Εγγύηση έως 12 χρόνια και δίκτυο υποστήριξης

Η Chery εκπροσωπείται στην ελληνική αγορά από το Spanos Group. Η εταιρεία αποδίδει την εμπορική της ανάπτυξη στη γκάμα των SUV, στην τιμολογιακή πολιτική, στην εγγύηση και στην υποστήριξη μετά την πώληση.

Όλα τα μοντέλα προσφέρονται με κάλυψη 12 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, η οποία αποτελείται από επτά χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και πέντε επιπλέον χρόνια από το Spanos Group. Στον τομέα της ασφάλειας, ενδεικτικά, το Tiggo 7 διαθέτει δομή με ποσοστό 60% χάλυβα υψηλής αντοχής, έως οκτώ αερόσακους και συστήματα υποβοήθησης οδηγού ADAS.

Το δίκτυο υποστήριξης της Chery Greece περιλαμβάνει περισσότερους από 15 εξουσιοδοτημένους συνεργάτες service σε όλη την Ελλάδα, ενώ, σύμφωνα με την εταιρεία, η πληρότητα ανταλλακτικών υπερβαίνει το 95%.