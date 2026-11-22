Απογοητευμένος και αηδιασμένος ο Φρεντ Βασέρ κλήθηκε να σχολιάσει την επαφή που είχαν οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον στο Λας Βέγκας που τους κόστισε σημαντικούς βαθμούς.

Έπειτα από τις κακές κατατακτήριες δοκιμές η Scuderia Ferrari είχε έναν ακόμη κακό αγώνα, καθώς έφυγε από το Grand Prix Λας Βέγκας με τον Λιούις Χάμιλτον στην 7η θέση και τον Σαρλ Λεκλέρ 10ο.

Η Ferrari βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με μια σύγκρουση ανάμεσα στους δύο οδηγούς της στο Grand Prix Λας Βέγκας. Στον 38ο γύρο, ο Σαρλ Λεκλέρ επιχείρησε να περάσει τον Λιούις Χάμιλτον για την έκτη θέση από την εσωτερική της στροφής 7. Τα δύο μονοθέσια ήρθαν σε επαφή και ο Βρετανός έκανε τετ-α-κέ. Ο Λεκλέρ δέχθηκε ποινή δέκα δευτερολέπτων και έπεσε στη 10η θέση, με τον Χάμιλτον να τερματίζει 7ος.

Όλα αυτά, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη συνάντηση που είχαν στη Βραζιλία για το συμβάν του εναρκτήριου γύρου στο Μεξικό.

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Έξαλλος με τον Λεκλέρ ο Βασέρ

Μιλώντας στο Sky Sports, ο Βασέρ αποκάλυψε τι είχε μεταφέρει η ομάδα στον Λεκλέρ όσο βρισκόταν πίσω από τον Χάμιλτον: «Είπαμε στον Σαρλ να μην προσπεράσει».

Στην αποτίμησή του για το περιστατικό, έριξε την ευθύνη για την επαφή στον Μονεγάσκο, ο οποίος παραδέχθηκε πως έκανε λάθος.

«Ο Σαρλ έκανε ξεκάθαρα ένα λάθος που κόστισε στην ομάδα και, ειλικρινά, αυτό που έκανε είναι απαράδεκτο. Είχαμε μιλήσει ξεκάθαρα στη Βραζιλία, του το επαναλάβαμε σήμερα και για ακόμη μία φορά έβαλαν τον εαυτό τους πάνω από την ομάδα. Το πήρα πολύ άσχημα. Και στο Μεξικό το είχα πάρει άσχημα, αλλά αυτό είναι ακόμη χειρότερο, γιατί τους είχαμε προειδοποιήσει. Κάναμε μια ξεκάθαρη συζήτηση μετά το Μεξικό και επαναλάβαμε το μήνυμα σήμερα από το pit wall στη διάρκεια του αγώνα. Όταν ο Σαρλ ήταν πίσω από τον Λιούις, του είπαμε ρητά να σκεφτεί την ομάδα. Δεν μας άκουσε. Θεωρώ ότι ήταν λάθος που έδειξε αντιεπαγγελματισμό».

Ferrari 💥 Ferrari #F1 #LasVegasGP https://t.co/5wCZ5L06bC — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Ο Λεκλέρ απογοήτευσε 2.000 εργαζόμενους στο Μαρανέλο

Όταν ρωτήθηκε πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση τις επόμενες ώρες, ο Βασέρ είπε ότι η συζήτηση θα γινόταν την επομένη του αγώνα. Στάθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια των ανθρώπων της Ferrari και στην ευκαιρία για καλύτερο αποτέλεσμα.

«Νομίζω ότι θα μιλήσουμε αύριο. Δεν θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση απόψε. Νομίζω, όμως, ότι το ξεχνούν εντελώς. Σήμερα ο Σαρλ ξέχασε εντελώς τους 2.000 ανθρώπους που δουλεύουν μέρα νύχτα για εκείνον. Όλοι δίνουμε τεράστια ενέργεια, κάνουμε μεγάλες θυσίες και σήμερα πετάξαμε την ευκαιρία για ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί ο ρυθμός μας ήταν αρκετά καλός. Όποιο κι αν θα ήταν το αποτέλεσμα, δεν έχεις δικαίωμα να το πετάς έτσι όταν υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν για σένα. Επιμένω στη θέση μου. Είναι ανεπίτρεπτο», τόνισε με έντονο ύφος στο Canal+.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο προστίμων στη Ferrari

Ο Βασέρ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εσωτερικών κυρώσεων και αναφέρθηκε στην απογοήτευση που επικρατεί στο εργοστάσιο. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η Ferrari δεν περίμενε να βρεθεί σε αυτή τη θέση όταν συμφώνησε με τον Χάμιλτον.

«Το μήνυμα ήταν σαφές. Εγώ δεν είμαι αυτός που οδηγεί το μονοθέσιο. Στείλαμε ένα απολύτως ξεκάθαρο μήνυμα. Η ομάδα έρχεται πρώτη. Ξέρετε πολύ καλά τι έχω στο μυαλό μου. Θα πάρουμε κάποιες αποφάσεις και εξετάζουμε το ενδεχόμενο προστίμων ή ανάλογων μέτρων. Είναι πραγματικά απαράδεκτο να καταβάλλουμε όλη αυτή την προσπάθεια και να διαθέτουμε τόσους πόρους για να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Πιστέψτε με, είναι εξαιρετικά δύσκολο να το αποδεχτούμε. Στο εργοστάσιο είναι όλοι απογοητευμένοι από την κατάσταση. Όταν υπογράψαμε με τον Λιούις, προφανώς δεν φανταζόμασταν ότι θα φτάναμε εδώ. Αύριο θα πάρουμε τον χρόνο μας για να εξετάσουμε ποια βήματα θα κάνουμε», κατέληξε.

Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1

Συντονιστείτε την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για την εκπομπή «Pole Position by Allwyn», στην οποία θα κάνουμε ανάλυση του GP Λας Βέγκας.