Το βάθρο ήταν ρεαλιστικός στόχος για τη Ferrari στο Λας Βέγκας σύμφωνα με τον Λιούις Χάμιλτον, όμως ποινές και συγκρούσεις του στέρησαν αυτή τη δυνατότητα.

Η Ferrari ολοκλήρωσε το Grand Prix Λας Βέγκας με ένα ακόμη απογοητευτικό αποτέλεσμα, παρά τον ανταγωνιστικό ρυθμό που παρουσίασαν τα μονοθέσιά της στον αγώνα. Ο Λιούις Χάμιλτον βρέθηκε να μάχεται με τις McLaren για τις πρώτες θέσεις, ωστόσο η ποινή δέκα δευτερολέπτων που δέχθηκε και η επαφή με τον Σαρλ Λεκλέρ περιόρισαν τις πιθανότητές του για ένα καλό αποτέλεσμα. Ο Βρετανός τερμάτισε τελικά στην 7η θέση, κρατώντας μαεστρικά πίσω του τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes.

Το περιστατικό ανάμεσα στους δύο οδηγούς σημειώθηκε στον 38ο γύρο, όταν ο Λεκλέρ προσπάθησε να προσπεράσει τον Χάμιλτον από την εσωτερική της στροφής 7. Η επαφή οδήγησε τον Βρετανό σε τετ-α-κε, ενώ ο Μονεγάσκος τιμωρήθηκε με ποινή δέκα δευτερολέπτων. Το συμβάν αυτό προκάλεσε την οργή του Φρεντ Βασέρ, ο οποίος ήταν έξαλλος με τον Λεκλέρ μετα τον τερματισμό.

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Η απογοήτευση του Χάμιλτον για το χαμένο αποτέλεσμα

Μετά το τέλος του αγώνα στο Βέγκας, ο Χάμιλτον στάθηκε αρχικά στον απρόσμενα ανταγωνιστικό ρυθμό της Ferrari και στην προσπάθεια να ανακτήσει θέσεις. Ακόμη και μετά την ποινή που είχε δεχθεί για το προσπέρασμα στον Λάντο Νόρις εκτός ορίων πίστας, ο Βρετανός δεν το έβαλε κάτω και από 14ος σκαρφάλωσε 6ος πριν τον ρίξει 10ο ο Λεκλέρ.

«Είχα επικεντρωθεί στον αγώνα και όχι σε εκείνο το περιστατικό. Υπήρξαν πραγματικά πολύ σκληρές μάχες. Νομίζω ότι ως ομάδα κάναμε πολύ καλή δουλειά στη στρατηγική. Ο ρυθμός του μονοθεσίου ήταν πολύ δυνατός και θα μπορούσαμε να είχαμε παλέψει για μια θέση στο βάθρο. Κατάφερα να αποφύγω συγκρούσεις με τις McLaren, κάτι που για μένα ήταν απίστευτο και πραγματικά πολύ δύσκολο».

Ο Βρετανός περιέγραψε επίσης τη νοοτροπία πρωταθλητή με την οποία αντιμετώπισε τις αναποδιές κατά τη διάρκεια του αγώνα, προτού αναφερθεί στην ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία εντός της Ferrari.

«Ακόμη κι όταν έχασα θέσεις, συνέχισα να προσπαθώ και έλεγα στον εαυτό μου: “Ο Μαξ δεν είναι τόσο μακριά, μπορώ να επιστρέψω στη μάχη”. Και μετά βρέθηκα ξανά πίσω. Ειλικρινά, είμαι υπερήφανος για την ομάδα μου στο γκαράζ, για τους μηχανικούς μου. Προσπαθούμε να κερδίσουμε τη McLaren. Δεν είναι θέμα ανάμεσα σε εμένα και τον Σαρλ, το θέμα είναι να κερδίσουμε τη McLaren και σήμερα δεν τα καταφέραμε. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, πρέπει πραγματικά να συνέλθουμε και να λειτουργήσουμε ως ομάδα», είπε.

Χάθηκε ένα σίγουρο βάθρο

Όταν ρωτήθηκε αν περίμενε περισσότερα από τον Λεκλέρ, δεδομένων και όσων είχαν συμβεί στο Μεξικό, ο Χάμιλτον επανήλθε στη χαμένη ευκαιρία της Ferrari να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο. Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι ο στόχος του κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν ήταν η εσωτερική μονομαχία με τον teammate του.

«Ναι, σίγουρα θα μπορούσαμε να είχαμε ανέβει στο βάθρο. Είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που βρισκόμασταν στη μάχη με τη McLaren και, αφού εξέτισα την ποινή των δέκα δευτερολέπτων, κατάφερα να επιστρέψω ακριβώς πίσω τους. Δεν σκεφτόμουν να παλέψω με τον teammate μου. Ήμουν επικεντρωμένος στη μάχη με τις McLaren και όλα χάθηκαν ξανά όταν δέχθηκα χτύπημα από πίσω. Χάσαμε πάλι πολλούς βαθμούς, αλλά απομένουν ακόμη δύο αγώνες».

Ό,τι ήταν να πει το είπε ο Χάμιλτον

Η νέα σύγκρουση έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των ορίων στις μάχες μεταξύ των οδηγών της Ferrari που υποτίθεται είχε λυθεί στη Βραζιλία. Ο Χάμιλτον ρωτήθηκε αν έχει έρθει πλέον η στιγμή να θεσπιστούν αυστηρότεροι κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να μονομαχούν στην πίστα.

«Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσει η Ferrari, προφανώς. Έχω κάνει ό,τι μπορούσα και έχω πει τα πάντα και ακόμη περισσότερα. Έχει γίνει πλέον σύνηθες αυτό», απάντησε.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν θέλησε να επεκταθεί περισσότερο στο ενδεχόμενο νέων συζητήσεων με τον Λεκλέρ, μεταφέροντας ουσιαστικά την ευθύνη της διαχείρισης της κατάστασης στην ομάδα.

«Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να εμφανίζομαι σε κάθε αγώνα και να δίνω ό,τι έχω. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή, πίσω από τις κάμερες, θα καταφέρουν να βρουν μια λύση», κατέληξε.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.