Το τελικό grid της Formula 1 για το 2027 οριστικοποιήθηκε με τη Haas να επισημοποιεί την παραμονή του Όλιβερ Μπέρμαν για τρίτη διαδοχική σεζόν.

Το μέλλον του Όλιβερ Μπέρμαν στη Formula 1 ξεκαθάρισε, καθώς η Haas ανακοίνωσε την παραμονή του Βρετανού οδηγού για το 2027. Με την επιβεβαίωση της συμφωνίας ολοκληρώνεται η σύνθεση του grid για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ενώ η αμερικανική ομάδα θα διαθέτει ένα από τα νεότερα δίδυμα οδηγών του πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη Ferrari, καθώς ο 21χρονος ανανέωσε τη συνεργασία του με την ιταλική ομάδα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που διατηρεί τον Μπέρμαν στα μακροπρόθεσμα σχέδια της Scuderia και αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον ενόψει του 2028, όταν ενδέχεται να προκύψει κενή θέση στο Μαρανέλο.

Signing on for another season ✍️🐻 We’re excited to confirm that Ollie Bearman will continue with the team for the 2027 season. #HaasF1 #F1 | @OllieBearman https://t.co/oBrGiCrJBs — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 26, 2026

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Η Haas ολοκλήρωσε το αγωνιστικό της δίδυμο

Ο Μπέρμαν θα παραμείνει για τρίτη διαδοχική χρονιά ως βασικός οδηγός της Haas, συνεχίζοντας τη συνεργασία που ξεκίνησε το 2025. Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Ραφαέλ Κάμαρα, ο οποίος έχει ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες του εμφανίσεις στη Formula 1 και θα αγωνιστεί κανονικά με την αμερικανική ομάδα το 2027.

Η παραμονή του Βρετανού είχε θεωρηθεί εδώ και καιρό το πιθανότερο σενάριο, όμως οι διαπραγματεύσεις είχαν διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο. Η Haas επιθυμούσε να συνεχίσει με έναν οδηγό που γνωρίζει καλά την ομάδα και έχει αναλάβει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στην εξέλιξη του μονοθεσίου της.

Η συμφωνία σημαίνει ότι η αμερικανική ομάδα θα παρατάξει δύο οδηγούς που προέρχονται από την Ακαδημία της Ferrari. Ο Μπέρμαν θα έχει τον ρόλο του πιο έμπειρου μέλους του διδύμου, έχοντας ήδη συμπληρώσει δύο πλήρεις σεζόν στη Formula 1, ενώ ο Κάμαρα θα συνεχίσει την προσαρμογή του στην κορυφαία κατηγορία.

The call has been made ☎️ Ollie’s extended for 2027 ❤️✍️ #HaasF1 #F1 | @OllieBearman https://t.co/bs556BAwmQ — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 26, 2026

Η συμφωνία με τη Ferrari και το ενδεχόμενο του 2028

Το σημαντικότερο στοιχείο της υπόθεσης αφορά τη σχέση του Μπέρμαν με τη Ferrari. Η νέα συμφωνία προβλέπει τη συνέχιση της συνεργασίας τους πέρα από το 2027, διατηρώντας τον Βρετανό στο δυναμικό της ιταλικής ομάδας και τις επόμενες χρονιές.

Ο Μπέρμαν θεωρείται εδώ και καιρό ένας από τους βασικούς υποψηφίους για μελλοντική θέση στη Ferrari. Έχοντας ενταχθεί στην ακαδημία της το 2021, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Formula 1 με τη Scuderia στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας του 2024, όταν αντικατέστησε τον Κάρλος Σάινθ. Από τότε, η παρουσία του στη Haas λειτουργεί ως ευκαιρία να αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία πριν από ένα πιθανό επόμενο βήμα.

Η προοπτική αυτή συνδέεται άμεσα με το μέλλον του Λιούις Χάμιλτον. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής έχει εξασφαλισμένη θέση στη Ferrari για το 2027, όμως η συνέχεια της συνεργασίας τους από το 2028 παραμένει ένα ερωτηματικό. Αν αποφασίσει να αποχωρήσει από τη Formula 1 ή να μην παραμείνει στην ιταλική ομάδα, ο Μπέρμαν θα είναι ένας από τους πρώτους οδηγούς που θα εξεταστούν για τη διαδοχή του.

Η ανανέωση της συνεργασίας με τη Ferrari ενισχύει αυτή την προοπτική, χωρίς πάντως να ισοδυναμεί με εγγυημένη προαγωγή στο εργοστασιακό της δίδυμο. Ο Σαρλ Λεκλέρ έχει υπογράψει μακροχρόνιο συμβόλαιο, ενώ και ο Κάμαρα βρίσκεται στο πρόγραμμα νέων οδηγών της Scuderia και φιλοδοξεί μελλοντικά να αγωνιστεί για λογαριασμό της.

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