Η κινεζική μάρκα κατέγραψε 106.127 παραδόσεις τον Οκτώβριο και 772.666 στο δεκάμηνο του 2026, ενώ η γκάμα της περιλαμβάνει πλέον πέντε μοντέλα.

Το ορόσημο της παραγωγής 2 εκατομμυρίων αυτοκινήτων ξεπέρασε η Leapmotor, συνεχίζοντας την επέκτασή της στην αγορά οχημάτων νέας ενέργειας. Σύμφωνα με την εταιρεία, είναι η πρώτη κινεζική startup μάρκα της κατηγορίας NEV που φτάνει σε αυτή την επίδοση.

Το ορόσημο αφορά τη συνολική παραγωγή της μάρκας και έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων παραδόσεων. Ο Οκτώβριος του 2026 ήταν ο καλύτερος μήνας της Leapmotor, με 106.127 παραδόσεις, ενώ στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου το σύνολο έφτασε τις 772.666 μονάδες.

Πέντε μοντέλα στην γκάμα

Στη βάση της γκάμας βρίσκεται το ηλεκτρικό πόλης T03, με ανακοινωμένη τιμή 16.290 ευρώ και επιλογή χρώματος χωρίς πρόσθετη χρέωση. Η αυτονομία του φτάνει τα 265 χιλιόμετρα στον μικτό κύκλο WLTP και τα 395 χιλιόμετρα στον αστικό.

Στην κατηγορία των μεγαλύτερων SUV, το C10 έχει μήκος 4,74 μέτρα και προσφέρεται τόσο ως αμιγώς ηλεκτρικό όσο και με το σύστημα Hybrid EV. Στη δεύτερη περίπτωση, ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια, χωρίς μηχανική μετάδοση κίνησης στους τροχούς, με τη συνολική αυτονομία να προσεγγίζει, σύμφωνα με τη μάρκα, τα 1.000 χιλιόμετρα. Η ίδια τεχνολογία χρησιμοποιείται και στο μικρότερο C-SUV B10.

Ηλεκτρικό χάτσμπακ και νέο B-SUV

Το B05 αποτελεί την πρόταση της Leapmotor στα ηλεκτρικά χάτσμπακ της κατηγορίας C. Διαθέτει κίνηση στους πίσω τροχούς, ισχύ 218 ίππων και δύο επιλογές μπαταρίας, με τη μέγιστη αυτονομία να φτάνει τα 482 χιλιόμετρα στον μικτό κύκλο WLTP. Η εισαγωγική τιμή του διαμορφώνεται στα 22.790 ευρώ, συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση.

Νεότερη προσθήκη είναι το B03X, ένα αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV με χώρο αποσκευών 510 λίτρων και ανακοινωμένη τιμή εκκίνησης 19.990 ευρώ. Η Leapmotor εκπροσωπείται στην ελληνική αγορά από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη.