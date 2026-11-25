Ο οδηγός της McLaren εξηγεί τη διαχείριση ενέργειας στο Λας Βέγκας και γιατί το διπλό βάθρο δεν σημαίνει ότι η ομάδα μπορούσε να διεκδικήσει τη νίκη.

Η McLaren έφυγε από το Grand Prix Λας Βέγκας με δύο οδηγούς στο βάθρο, αλλά ο Λάντο Νόρις ξεκαθαρίζει ότι η νίκη δεν ήταν εφικτή. Ο Βρετανός τερμάτισε δεύτερος, μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι, σε έναν αγώνα στον οποίο η διαχείριση της διαθέσιμης ηλεκτρικής ενέργειας καθόριζε διαρκώς τις μάχες στην πίστα.

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου μετά τον αγώνα, ο Νόρις περιέγραψε χαρακτηριστικά πόση προσοχή απαιτούσε η κατάσταση της μπαταρίας: «Σε όλο τον αγώνα αξιολογούσα συνεχώς την μπαταρία. Κοιτούσα περισσότερο την μπαταρία παρά το πού πήγαινα στην πίστα. Οπότε αυτό ήταν το σημαντικότερο».

Χωρίς ενέργεια τη λάθος στιγμή

Η McLaren είχε εκφράσει ανησυχίες για την ταχύτητά της στις ευθείες ήδη κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Στο ξεκίνημα του αγώνα, ο Νόρις βρέθηκε επανειλημμένα εκτεθειμένος σε αντιπάλους που είχαν περισσότερη διαθέσιμη ενέργεια για να επιτεθούν. «Στην αρχή του αγώνα προσπαθούσα να καταλάβω την μπαταρία και κάθε φορά που με προσπερνούσαν φαινόταν ότι βρισκόμουν στη λάθος πλευρά της κατάστασης. Εγώ δεν είχα μπαταρία, κάποιος πίσω μου είχε περισσότερη και συνέχιζα να χάνω θέσεις».

Η κατάσταση βελτιώθηκε στη συνέχεια, με τον ίδιο να αναγνωρίζει ότι τόσο η δική του οδήγηση όσο και η παρέμβαση του αυτοκινήτου ασφαλείας βοήθησαν στην ανάκαμψη. Ο ρυθμός, όπως υποστήριξε, ήταν καλός, αλλά έπρεπε να συνδυαστεί με σωστές αποφάσεις στις μονομαχίες.

Η δεύτερη θέση ήταν το μέγιστο

Στο δεύτερο μισό, ο Νόρις έδωσε έμφαση στην αποφυγή λαθών και επεισοδίων. Στους τελευταίους γύρους, η τοποθέτηση του μονοθεσίου, η αξιοποίηση του slipstream και η διαχείριση της μπαταρίας ήταν τα στοιχεία που του επέτρεψαν να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. «Δεν ήταν ένας αγώνας στον οποίο προσπαθούσαμε να νικήσουμε. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να κερδίσουμε σήμερα, αλλά η δεύτερη θέση ήταν το καλύτερο δυνατό και την πετύχαμε, οπότε είμαι χαρούμενος».

Το τελικό αποτέλεσμα συμπλήρωσε ο Πιάστρι, ο οποίος ανέβηκε από τη 17η θέση εκκίνησης στην τρίτη. Το λάθος του Κίμι Αντονέλι στον τελευταίο γύρο, που τον έριξε τέταρτο, επέτρεψε στη McLaren να ολοκληρώσει τον αγώνα με διπλή παρουσία στο βάθρο.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.