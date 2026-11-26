Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ολοκληρώνεται αυτό το τριήμερο, με τους κορυφαίους αναβάτες του πλανήτη σε δύο τροχούς να επισκέπτονται το Ρικάρντο Τόρμο.

Η αυλαία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP του 2026 πέφτει αυτό το τριήμερο στην Ισπανία. Το Grand Prix Βαλένθια, που θα διεξαχθεί στις 27-29 Νοεμβρίου, είναι ο 22ος και τελευταίος αγώνας της χρονιάς, με τους αναβάτες και τις ομάδες να προετοιμάζονται για την τελική τους αναμέτρηση πριν από τις μεγάλες αλλαγές κανονισμών του 2027.

Με τον Μαρκ Μάρκεθ να έχει εξασφαλίσει τον παγκόσμιο τίτλο στον προηγούμενο αγώνα της Πορτογαλίας, το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, αλλά και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Παράλληλα, η Βαλένθια θα φιλοξενήσει τον τελευταίο αγώνα των μοτοσυκλετών 1.000 cc, πριν από τη μετάβαση στα 850 cc το 2027.

Your must-read ahead of the final round of 2026! 👀 Check out the Official programme of the #ValenciaGP 👉 https://t.co/NSyDXY65Kt #MotoGP https://t.co/jIYdw1ySSD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 25, 2026

Γνωρίστε την πίστα

Το Circuit Ricardo Tormo βρίσκεται στο Τσέστε, λίγο έξω από τη Βαλένθια, και φιλοξενεί αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μοτοσικλέτας από το 1999. Η ιδιαίτερη διαμόρφωση των κερκίδων επιτρέπει στους θεατές να παρακολουθούν μεγάλο μέρος της διαδρομής, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που έχει συνδεθεί με το παραδοσιακό φινάλε της σεζόν.

Η πίστα έχει μήκος 4.005 μέτρα και αποτελείται από 14 στροφές, εννέα αριστερές και πέντε δεξιές. Η φορά είναι αντίθετη από εκείνη των δεικτών του ρολογιού, ενώ η μεγαλύτερη ευθεία έχει μήκος 876 μέτρα. Οι συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης και οι περιορισμένες ευκαιρίες προσπεράσματος καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικές τις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Αγώνας Σπριντ του Σαββάτου θα έχει διάρκεια 13 γύρους, ενώ του Grand Prix της Κυριακής θα έχει διάρκεια 27 γύρων.

Το 2025 νικητής στη Βαλένθια ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia, ο οποίος σημείωσε και το απόλυτο ρεκόρ γύρου της πίστας στις κατατακτήριες δοκιμές, με χρόνο 1:28,809.

All eyes on Valencia for one last showdown! 👀 #ValenciaGP🏁 https://t.co/iNvR3XsBk7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 25, 2026

Οι τελευταίες μάχες του πρωταθλήματος

Ο Μαρκ Μάρκεθ κατέκτησε στην Πορτογαλία τον όγδοο τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή στη βαθμολογία. Ωστόσο, η μάχη για τη δεύτερη θέση παραμένει ανοιχτή, με δύο αναβάτες της Aprilia να βρίσκονται εξαιρετικά κοντά.

Ο Χόρχε Μαρτίν έχει 396 βαθμούς, μόλις 2 περισσότερους από τον Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος προέρχεται από τη νίκη στο Πορτιμάο. Στους κατασκευαστές, η Aprilia προηγείται της Ducati με 9 βαθμούς, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη σημασία στο τελευταίο Grand Prix.

Από το αγωνιστικό τριήμερο θα απουσιάσει ο Φραντσέσκο Μπανάια, ο οποίος δεν έχει αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του. Τη θέση του στην Ducati Lenovo Team θα πάρει ο Ίκερ Λεκουόνα.

Pedrosa and Lorenzo going all out in Valencia 😮‍💨 #ValenciaGP🏁 #MotoGP https://t.co/CvmcGbzail — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 25, 2026

Μετάδοση και πρόγραμμα του αγώνα στη Βαλένθια

Το Grand Prix Βαλένθια θα μεταδοθεί ζωντανά στην Ελλάδα από την Magenta TV. Στο gMotion by Gazzetta θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τις σημαντικότερες εξελίξεις του τριημέρου, με ειδήσεις, αποτελέσματα και αναλύσεις.

Πρόγραμμα Grand Prix Βαλένθια σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 - Αγώνας

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.