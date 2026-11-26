Ο Μαξ Φερστάπεν ασχολήθηκε με το GTA 6 περισσότερη ώρα από όση με το μονοθέσιό του στο Λας Βέγκας αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να πάρει τη νίκη στον αγώνα.

Οι περισσότεροι παίκτες, άσχετα με το τι κάνουν στην υπόλοιπη ζωή τους, θα ήταν ευχαριστημένοι αν έβρισκαν χρόνο για περισσότερες από 40 ώρες GTA 6 μέσα σε μία εβδομάδα. Ο Μαξ Φερστάπεν, όμως, κατάφερε να χωρέσει στο αγωνιστικό 4ήμερο του Λας Βέγκας και μια pole position και μια νίκη στη Formula 1.

Ο οδηγός της Red Bull αποκάλυψε ότι πέρασε περισσότερες από 40 ώρες παίζοντας Grand Theft Auto VI κατά τη διάρκεια του Grand Prix Λας Βέγκας. Μάλιστα, έφτασε ήδη στο 80% της ιστορίας του παιχνιδιού, χωρίς αυτό να τον εμποδίσει να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

🤯Max Verstappen played GTA VI for FORTY HOURS while in Las Vegas On top of that, he also won the race https://t.co/jwuxQnHxyS — Pablo Martinez (Holiness) (@F1BigData) November 24, 2026

GTA το πρωί, GTA και το βράδυ

Η κυκλοφορία του παιχνιδιού την Πέμπτη, για PlayStation 5 και Xbox Series X|S, βρήκε τους οδηγούς της Formula 1 στο Λας Βέγκας. Ο Φερστάπεν δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. «Έπαιζα πολύ τα βράδια και τα πρωινά στο Βέγκας. Εννοώ, έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να βγω έξω και να κυκλοφορήσω», εξήγησε.

Από την οθόνη πέρασε στο κόκπιτ και μετέτρεψε την pole position στην τρίτη νίκη της καριέρας του στο Grand Prix Λας Βέγκας. Το gaming, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν φάνηκε να του στερεί την αγωνιστική συγκέντρωση.

Η επόμενη gaming υποχρέωσή του είναι διαφορετική: πριν από το Grand Prix Κατάρ έχει προγραμματισμένη διαδικτυακή μετάδοση με Minecraft. Μόνο που, όπως παραδέχθηκε, έχει ξεχάσει εντελώς πώς παίζεται. «Είμαι τόσο κακός όταν παίζω πολλά παιχνίδια ταυτόχρονα. Δεν μπορώ, απλώς δεν μπορώ!», είπε ο Φερστάπεν.

Και ο Χάμιλτον πήρε μαζί του κονσόλα στο Βέγκας

Ο Μαξ δεν ήταν ο μόνος που είχε το GTA 6 στο μυαλό του. Ο Λιούις Χάμιλτον αποκάλυψε ότι είχε πάρει μαζί του το PlayStation στο Λας Βέγκας, περιμένοντας την κυκλοφορία του παιχνιδιού. Διαφορετική είναι η σχέση του Λάντο Νόρις με τη σειρά. Ο οδηγός της McLaren εξήγησε ότι δεν του επέτρεπαν να παίζει GTA όταν ήταν μικρός και έτσι δεν απέκτησε ποτέ την ίδια σύνδεση μαζί του. Οι σχολικές εκδρομές, όταν μπορούσε να δανειστεί το PSP κάποιου άλλου, ήταν η ευκαιρία του να δοκιμάσει.

Προς το παρόν, λοιπόν, ο Νόρις δεν σκοπεύει να ακολουθήσει τους συναδέλφους του. Ο Φερστάπεν, από την άλλη, φαίνεται πως θα προλάβει να δει τους τίτλους τέλους του GTA 6 πολύ πριν από το τέλος της σεζόν στο Αμπου Ντάμπι.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.