Η Yamaha επιστρέφει στην κατηγορία των scooter με μεγάλους τροχούς, παρουσιάζοντας το 100% ηλεκτρικό Xenter E.

Τα scooter με μεγάλους τροχούς είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στις ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς οι τροχοί των 16 ιντσών ανταποκρίνονται καλύτερα σε πλακόστρωτα, γραμμές τραμ και λακκούβες σε σύγκριση με τους μικρότερης διαμέτρου των τυπικών scooter. Το Xenter E σηματοδοτεί την επιστροφή της Yamaha στην εν λόγω κατηγορία, με την παρουσίασή του να συνοδεύεται από ένα πρωτότυπο Xenter με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το Xenter E είναι το δεύτερο ηλεκτρικό scooter της Yamaha για το 2027· προηγήθηκε το NMAX E. Εμπίπτει στην κατηγορία διπλωμάτων A1 και προσφέρει αυτονομία περίπου 108 χλμ. χάρη σε μια σταθερή μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 3,5 kWh. Η κίνηση παρέχεται από μια νέα μονάδα «eAxle», ένα σύνολο που περιλαμβάνει αερόψυκτο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, ελεγκτή και μειωτήρα στροφών τοποθετημένο απευθείας στο πλαίσιο, η οποία αποδίδει μέγιστη ισχύ 10,2 ίππων στις 3.500 στροφές και ροπή περίπου 33,4 Nm μόλις από τις 500, με τη μετάδοση της κίνησης στον πίσω τροχό να γίνεται μέσω ιμάντα. Η τοποθέτηση της μονάδας κίνησης στο πλαίσιο, αντί για το ψαλίδι όπως συμβαίνει στα συμβατικά scooter, μειώνει τη μη αναρτώμενη μάζα και επιτρέπει τη χρήση ψαλιδιού αντίστοιχου με μοτοσικλέτας.

Η μπαταρία έχει σχήμα «L» και είναι τοποθετημένη χαμηλά και κεντρικά σε ένα νέο πλαίσιο τύπου underbone. Η διάταξη αυτή επιτρέπει τη διατήρηση τόσο του επίπεδου δαπέδου όσο και του αποθηκευτικού χώρου κάτω από τη σέλα, ο οποίος μπορεί να χωρέσει ένα κράνος full-face. Η μπαταρία διαθέτει πιστοποίηση IP67 για προστασία από το νερό και τη σκόνη, ενώ βρίσκεται μέσα σε ένα προστατευτικό περίβλημα που την προφυλάσσει από προσκρούσεις σε σαμαράκια ή κράσπεδα.

Η φόρτιση πραγματοποιείται μέσω ενός ενσωματωμένου φορτιστή 800 W, ο οποίος απαιτεί 5,5 ώρες για μια πλήρη φόρτιση (από το 0% στο 100%). Η υποδοχή φόρτισης, που βρίσκεται σε μια πλαϊνή θήκη, δέχεται τόσο οικιακό καλώδιο όσο και καλώδιο με βύσμα AC Type 2, το οποίο χρησιμοποιείται στους δημόσιους σταθμούς φόρτισης. Η Yamaha εισάγει τη συνδρομητική υπηρεσία «YOU Charge» μέσω του δικτύου αντιπροσώπων της, παρέχοντας πρόσβαση σε δημόσια δίκτυα φόρτισης, με την υπηρεσία να επεκτείνεται σε όλη την Ευρώπη από τις αρχές του 2027.

Το πλαίσιο φέρει τροχούς 16 ιντσών με ελαστικά διαστάσεων 100/80 εμπρός και 120/80 πίσω. Η ανάρτηση διαθέτει διαδρομή 100 mm μπροστά και 97 πίσω, ενώ το μεταξόνιο ανέρχεται στα 1.485 mm και το ύψος της σέλας στα 790. Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δισκόφρενα 245 mm μπροστά και πίσω με ABS, τα οποία υποβοηθούνται από σύστημα ανάκτησης ενέργειας (αναγεννητική πέδηση). Η ένταση της ανάκτησης μεταβάλλεται ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης και είναι ρυθμισμένη ώστε να προσομοιώνει το φρένο του κινητήρα. Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ υπάρχει και λειτουργία όπισθεν, επιτρέποντας στο scooter να κινείται αργά προς τα πίσω με ταχύτητα μικρότερη από αυτή του βαδίσματος.

Ο αναβάτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ τριών προγραμμάτων οδήγησης μέσω διακοπτών στο τιμόνι: S για άμεση επιτάχυνση, T για νορμάλ χρήση και E, το οποίο περιορίζει την επιτάχυνση και την τελική ταχύτητα για μεγαλύτερη αυτονομία. Οι ρυθμίσεις προβάλλονται σε μια οθόνη TFT 5 ιντσών, η οποία διαθέτει διαμορφώσεις για τη μέρα και τη νύχτα, καθώς και μια ένδειξη απεικόνισης της ισχύος.

Η εφαρμογή Yamaha Motor On προσθέτει δυνατότητες όπως πλοήγηση με οδηγίες στροφή προς στροφή, ενημέρωση για την κατάσταση της μπαταρίας και το σέρβις, καθώς και εντοπισμό της θέσης στάθμευσης. Στον εμπρός αποθηκευτικό χώρο υπάρχει υποδοχή USB-C, στο ύψος των γονάτων διατίθεται αναδιπλούμενο άγκιστρο για τσάντες, ενώ το σύστημα εκκίνησης με «έξυπνο» κλειδί (smart-key) περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό.

Το Xenter E θα διατίθεται σε αποχρώσεις Platinum Silver (ασημί) ή Midnight Black (μαύρο) και αναμένεται να διατεθεί στην αγορά μετά την άνοιξη του 2027. Η Yamaha έχει ήδη ετοιμάσει και μια σειρά αξεσουάρ, όπως ψηλή ζελατίνα, ποδιά, προστατευτικά χεριών και top box χωρητικότητας 34 λίτρων.

Παράλληλα με το ηλεκτρικό, η Yamaha παρουσίασε στην έκθεση EICMA και ένα πρωτότυπο (concept) Xenter με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η εταιρεία δεν έδωσε στη δημοσιότητα τεχνικά χαρακτηριστικά, περιγράφοντάς το απλώς ως ένα scooter μεγάλων τροχών με αυτόματη μετάδοση (τύπου «twist-and-go»), εξοπλισμένο με ABS και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (traction control). Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το αν ή πότε το συγκεκριμένο μοντέλο θα περάσει στη φάση της παραγωγής.

Πηγή: MCN