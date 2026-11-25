Ο Μαρκ Μάρκεθ μίλησε για την απουσία μηνύματος από τον Βαλεντίνο Ρόσι μετά τον δέκατο τίτλο του, αλλά και για τα σενάρια αποχώρησής του.

Ο Μαρκ Μάρκεθ δεν έχει δεχθεί συγχαρητήρια από τον Βαλεντίνο Ρόσι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος MotoGP του 2026 και, όπως ξεκαθάρισε, δεν τα περιμένει. Ο αναβάτης της Ducati τοποθετήθηκε για τη σιωπή του άλλοτε αντιπάλου του, αναγνωρίζοντας πάντως την επιρροή που είχε ο Ιταλός στη δική του πορεία.

«Ο Βαλεντίνο έχει προσφέρει πολλά»

Όταν ρωτήθηκε αν περίμενε κάποιο μήνυμα από τον άλλοτε αντίπαλό του, ο Μάρκεθ δήλωσε: «Όχι, δεν το περιμένω. Περιμένω πράγματα από ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν στη ζωή μου. Ο Βαλεντίνο έχει προσφέρει πολλά· έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης».

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι ο σεβασμός δεν προϋποθέτει καλή προσωπική σχέση, προσθέτοντας και μια χιουμοριστική αναφορά στις μεταξύ τους συγκρούσεις: «Εξάλλου, δεν χρειάζεται να τα πηγαίνεις καλά με όλους. Μαζί του έχω συγκρουστεί περισσότερο· ίσως επειδή είμαστε και οι δύο Υδροχόοι... Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Τον σέβομαι πολύ».

Η σημασία του δέκατου τίτλου

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2026 έφερε τον Μάρκεθ στους δέκα παγκόσμιους τίτλους συνολικά στα Grand Prix, έναν περισσότερο από τους εννέα του Ρόσι. Στη μεγάλη κατηγορία έφτασε τους οκτώ, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Τζάκομο Αγκοστίνι.

Για τον ίδιο, πάντως, η συνέχεια δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως κυνήγι αριθμών. Όπως είπε: «Το να αποσυρθώ με δέκα ή έντεκα τίτλους δεν θα αλλάξει τη ζωή μου».

Ξεχώρισε, ωστόσο, την ισοφάριση του ρεκόρ του Αγκοστίνι ως μία από τις καλύτερες στιγμές του και εξέφρασε την ελπίδα να δει στο μέλλον κάποιον αναβάτη να φτάνει ή να ξεπερνά αυτές τις επιδόσεις.

Η απάντηση για την αποχώρηση

Ο Μάρκεθ κλήθηκε να σχολιάσει και τα σενάρια ότι θα μπορούσε να αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν. Παραδέχθηκε ότι η σχετική συζήτηση δεν τον εξέπληξε και ότι μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να έχει λογική, ανάλογα με τον τρόπο σκέψης του.

Δεν ανακοίνωσε, όμως, πρόθεση αποχώρησης. Αντίθετα, υπενθύμισε ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο και συνέδεσε τη συνέχιση της καριέρας του με την επιθυμία του να αγωνίζεται και τη σωματική του κατάσταση. Προς το παρόν, απολαμβάνει την επιτυχία, αφήνοντας την προετοιμασία για το 2027 για αργότερα.