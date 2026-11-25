Πρεμιέρα το πρώτο τρίμηνο του 2027 για τη νέα Boxster, με μπαταρία πίσω από τα καθίσματα, αποκλειστικά πίσω κίνηση και 0–100 σε λιγότερο από 3 δλ.

Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Porsche 718 Boxster βρίσκεται στην τελική ευθεία της εξέλιξής της, με την παγκόσμια πρεμιέρα της έκδοσης παραγωγής να έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2027. Η Porsche αποκαλύπτει πλέον βασικές τεχνικές επιλογές, από την τοποθέτηση της μπαταρίας πίσω από τα καθίσματα μέχρι ένα σύστημα εικονικών αλλαγών ταχυτήτων που συνοδεύεται από ήχο εξακύλινδρου boxer.

Η εταιρεία προαναγγέλλει την ισχυρότερη 718 που έχει κατασκευαστεί ποτέ, με την κορυφαία έκδοση να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα και να ξεπερνά τα 250 χλμ./ώρα. Όλες οι εκδόσεις της ηλεκτρικής Boxster θα διαθέτουν κίνηση αποκλειστικά στους πίσω τροχούς.

Μπαταρία στη θέση του κινητήρα

Κεντρικό στοιχείο της νέας Boxster είναι η αρχιτεκτονική E-Core, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για το ηλεκτρικό σπορ μοντέλο. Η μπαταρία υψηλής τάσης των 800 Volt τοποθετείται ακριβώς πίσω από τα καθίσματα, εκεί όπου σε μια συμβατική Boxster βρίσκεται ο κινητήρας εσωτερικής καύσης.

Αυτή η διάταξη επιτρέπει τη διατήρηση χαμηλής θέσης οδήγησης και συγκεντρώνει το βάρος κοντά στο κέντρο του αυτοκινήτου. Η κατανομή του διαμορφώνεται σε 40% στον εμπρός άξονα και 60% στον πίσω, ακολουθώντας τη λογική ενός παραδοσιακού κεντρομήχανου σπορ μοντέλου.

Η Porsche δεν ανακοινώνει ακόμη συγκεκριμένη τιμή βάρους. Αναφέρει, ωστόσο, ότι η χρήση ελαφρών υλικών και οι σχεδιαστικές λύσεις επιτρέπουν συνολικό βάρος αντίστοιχο με εκείνο των σημερινών 911 Cabriolet που διαθέτουν το υβριδικό σύστημα T-Hybrid.

Στοιχεία από την 911 και πρώτη φορά τετραδιεύθυνση

Η συγγένεια με την 911 επεκτείνεται σε επιμέρους στοιχεία του πλαισίου. Το σύστημα διεύθυνσης βασίζεται σε εκείνο της 911 Carrera GTS, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία της 718 Boxster θα διατίθεται τετραδιεύθυνση, με ενεργή διεύθυνση και στους πίσω τροχούς.

Από την 911 προέρχεται επίσης το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό PTV+ (Porsche Torque Vectoring Plus). Οι διαστάσεις των τροχών, των ελαστικών και του συστήματος πέδησης ακολουθούν επίσης τη φιλοσοφία της μεγαλύτερης σπορ Porsche, χωρίς να δίνονται προς το παρόν αναλυτικές προδιαγραφές.

E-Shift: Επτά εικονικές σχέσεις και ήχος από την Boxster GTS

Όλες οι εκδόσεις της ηλεκτρικής 718 Boxster θα διαθέτουν στάνταρ το σύστημα E-Shift. Με το πάτημα ενός κουμπιού, ο οδηγός θα μπορεί να ενεργοποιεί την προσομοίωση ενός κιβωτίου PDK επτά σχέσεων, επιλέγοντας αυτόματη λειτουργία ή χειροκίνητες αλλαγές από τα paddles πίσω από το τιμόνι.

Δεν πρόκειται για πραγματικό κιβώτιο επτά σχέσεων, αλλά για εικονική αναπαραγωγή της λειτουργίας του. Ο τρόπος των αλλαγών προσαρμόζεται στο επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης, ενώ, σύμφωνα με την Porsche, η ελεγχόμενη αύξηση της ροπής κατά την αλλαγή επιτρέπει στις επιδόσεις να παραμένουν ίδιες είτε το E-Shift είναι ενεργοποιημένο είτε όχι.

Η λειτουργία συνοδεύεται από αναπαραγωγή ήχου εξακύλινδρου boxer, με βάση τον χαρακτηριστικό ήχο της Boxster GTS γενιάς 981. Όταν ο οδηγός απενεργοποιεί το E-Shift, τα paddles αλλάζουν ρόλο και επιτρέπουν την επιλογή ανάμεσα σε τρία επίπεδα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση.

Στις δοκιμές συμμετείχε και ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλι Walter Röhrl, ο οποίος δήλωσε ότι η νέα Boxster προσφέρει περισσότερη πληροφόρηση και αίσθηση από οποιοδήποτε άλλο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα.

Τέσσερα εκατομμύρια χιλιόμετρα δοκιμών

Τα πρωτότυπα εξέλιξης έχουν καλύψει περίπου τέσσερα εκατομμύρια χιλιόμετρα σε περισσότερες από 20 χώρες. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δοκιμές σε θερμοκρασίες από -30 βαθμούς Κελσίου στη Σουηδία έως 51 βαθμούς στην Κοιλάδα του Θανάτου στις ΗΠΑ.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε υψόμετρα από 86 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας έως 2.750 μέτρα. Σε συνθήκες έντονης κυκλοφορίας, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην καθημερινή χρηστικότητα και στη λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Παράλληλα, αξιολογήθηκε η φόρτιση με πέντε διαφορετικά πρότυπα.

Πρεμιέρα στις αρχές του 2027

Η ηλεκτρική 718 Boxster θα κατασκευάζεται στο κεντρικό εργοστάσιο της Porsche στο Τσουφενχάουζεν της Στουτγάρδης. Η παρουσίαση του μοντέλου παραγωγής θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη αναλυτικά στοιχεία ισχύος, χωρητικότητας μπαταρίας, αυτονομίας ή φόρτισης.

Η διαδικασία εξέλιξης παρουσιάζεται και στη σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων μερών «The new 718 Boxster: a development story», με καθημερινή προβολή από τις 24 Νοεμβρίου στο επίσημο κανάλι της Porsche στο YouTube και στο Porsche Newsroom.