Η Kymco παρουσιάζει τρία τελείως νέα μοντέλα, το κάθε ένα εξ αυτών με τον δικό του προορισμό, τον δικό του χαρακτήρα, τη δική του φιλοσοφία.

Τρία μοντέλα που έρχονται να καλύψουν ποικίλες ανάγκες του σύγχρονου αναβάτη. Αστικές, πολυχρηστικές, τουριστικές και όχι μόνο! Το λιλιπούτειο Agility III 50 θα κάνει τις μετακινήσεις στο κλεινόν άστυ πολύ πιο εύκολες και οικονομικές. Το πολυτελές Maxi GT X-Town S 350 θα προσφέρει δυνατότητες σε κάθε συνθήκη, ακόμα και τουριστική. Τέλος, το σκληροτράχηλο Adventure CV-X45 είναι αυτό που θα μοιράσει απλόχερα συγκινήσεις εντός και εκτός δρόμου.

Kymco CV-X45

Γεννημένο για τα δύσκολα

Διαθέτοντας τελική μετάδοση με αλυσίδα και πλαίσιο εμπνευσμένο από μοτοσυκλέτες, το νέο CV-X45 προσφέρει μια ξεχωριστή προσέγγιση στην κατηγορία των adventure scooter.

Το νέο CV-X45 αποτελεί ένα αντισυμβατικό crossover, το οποίο διαθέτει έναν τελείως νέο κινητήρα τοποθετημένο στο κέντρο, τελική μετάδοση με αλυσίδα, αλουμινένιο ψαλίδι και πλαίσιο σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει οδηγική εμπειρία που προσεγγίζει εκείνη μιας μοτοσυκλέτας, διατηρώντας παράλληλα το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και την πρακτικότητα που χαρακτηρίζουν τα scooter.

Σχεδιασμός εμπνευσμένος από μοτοσυκλέτα, κινητήρας σε κοινή θέα

Το νέο Kymco CV-X45 απομακρύνεται από την τυπική διάταξη και τις αναλογίες ενός scooter, υιοθετώντας μια διαμόρφωση που παραπέμπει περισσότερο σε μοτοσυκλέτα. Ο σχεδιασμός του θυμίζει μοτοσυκλέτες τύπου ράλι, με τον κινητήρα τοποθετημένο εντός του πλαισίου να παραμένει εκτεθειμένος, αποτελώντας βασικό στοιχείο της ταυτότητάς του. Αυτή η ιδιαίτερη προσέγγιση αναδεικνύει τα μηχανικά μέρη αντί να τα κρύβει κάτω από τα πλαστικά καλύμματα. Το αποτέλεσμα είναι μια τεχνική, σύγχρονη αισθητική με κομψές, άψογα ενσωματωμένες επιφάνειες, η οποία πλαισιώνεται από ποιοτικές λεπτομέρειες, όπως τα φλας τεχνολογίας LED με διαδοχική λειτουργία (sequential), που παραπέμπουν σε μοτοσυκλέτες υψηλών προδιαγραφών, ολοκληρώνοντας έτσι το σύστημα φωτισμού που αποτελείται εξ ολοκλήρου από LED.

Ζωντανός μονοκύλινδρος κινητήρας, πλαίσιο μοτοσυκλέτας

Στην καρδιά του CV-X45 βρίσκεται ένας μονοκύλινδρος κινητήρας 427 κ.εκ., υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος και εξοπλισμένος με ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου. Αποδίδει 34,4 ίππους στις 7.500 σ.α.λ. και 40 Nm ροπής στις 5.000, προσφέροντας δυναμική ισχύ ακόμα και στις χαμηλές προς μεσαίες στροφές. Η απόδοση της ισχύος ελέγχεται μέσω ενός συστήματος «ride-by-wire» (ηλεκτρονικός έλεγχος γκαζιού) με τρεις χαρτογραφήσεις κινητήρα: «Rain» για συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης, «Power» που απελευθερώνει το πλήρες δυναμικό του κινητήρα και «Power with ABS Rear Off» που απενεργοποιεί το ABS στον πίσω τροχό. Η τελική μετάδοση γίνεται μέσω αλυσίδας, ένα χαρακτηριστικό που υπογραμμίζει την τεχνική φιλοσοφία πίσω από τον σχεδιασμό του μοντέλου.

Η διάταξη του πλαισίου ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ακολουθώντας σχεδιαστική φιλοσοφία εμπνευσμένη από τον κόσμο των μοτοσυκλετών, με τον κινητήρα να εδράζεται απευθείας στο πλαίσιο, προσφέροντας μια πιο δυναμική και συναρπαστική οδηγική εμπειρία. Διαθέτει ανεστραμμένο πιρούνι, το οποίο συγκρατείται από διπλή τιμονόπλακα, ενώ πίσω συναντάμε ένα αμορτισέρ με σύστημα μοχλισμού και ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου. Σε συνδυασμό με την ανάρτηση λειτουργεί το σύστημα PTM (Pivoting Torque Management), το οποίο διαχειρίζεται τις δυνάμεις που προκύπτουν από τη ροπή κατά την επιτάχυνση. Αυτό προσφέρει αυξημένη σταθερότητα και πιο προοδευτική απόκριση από την πίσω ανάρτηση, ακόμη και όταν το γκάζι ανοίγει απότομα. Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δύο κυματιστούς δίσκους εμπρός με ακτινικά τοποθετημένες τετραπίστονες δαγκάνες και ένα δίσκο πίσω, που συνεργάζονται με δικάναλο ABS που παρέχει τη δυνατότητα απενεργοποίησής του στον πίσω τροχό.

Τεχνολογία και άνεση: ένα ολοκληρωμένο σύνολο

Με βάση τα δεδομένα, θα χαρακτηρίσουμε το νέο CV-X45 ως μια «σκουτερομοτοσυκλέτα» τύπου Adventure, σύγχρονη και υψηλής τεχνολογίας. Η πλούσια σε λειτουργίες έγχρωμη οθόνη TFT κρατά τον αναβάτη πλήρως ενημερωμένο σε κάθε συνθήκη. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός περιλαμβάνει σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (traction control), το οποίο μπορεί να απενεργοποιηθεί για οδήγηση εκτός δρόμου, καθώς και cruise control. Τα θερμαινόμενα γκριπ κάνουν την οδήγηση ευχάριστη τις κρύες μέρες, το σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί (keyless) απλοποιεί τη διαδικασία εκκίνησης, ενώ η θύρα USB-C επιτρέπει τη φόρτιση του smartphone εν κινήσει.

Kymco X-Town S 350

Gran Turismo Maxi Scooter

Το νέο GT scooter της Kymco συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνική βάση του Downtown GT με ένα πιο δυναμικό στυλ, διατηρώντας παράλληλα άνεση και πρακτικότητα scooter καθημερινής χρήσης.

Αθλητικός σχεδιασμός, φωτιστική υπογραφή σε σχήμα «X» και ένα πλήρες πακέτο τεχνολογίας. Με το νέο X-Town S 350 η Kymco επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των Gran Turismo scooter μέσα από ένα σχεδιασμό που συνδυάζει λειτουργικότητα, τεχνολογία και μια πιο σπορ αισθητική. Αναπτυγμένο πάνω στην ίδια τεχνική πλατφόρμα με το καταξιωμένο Downtown GT, το νέο αυτό μοντέλο κληρονομεί την ευελιξία του προκατόχου του, εισάγοντας ταυτόχρονα μια πιο σύγχρονη στιλιστική ταυτότητα και χαρακτηριστικά σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν τον αναβάτη, είτε πρόκειται για αστικές μετακινήσεις είτε για ταξίδια μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων.

Σχεδιασμός ακόμα πιο αναγνωρίσιμος

Το νέο X-Town S 350 εξελίσσει τη σχεδιαστική γλώσσα των GT scooter της Kymco, υιοθετώντας αιχμηρές γραμμές, ανάγλυφες επιφάνειες και αναλογίες που τονίζουν την αίσθηση της καθετότητας. Το πλαίσιο είναι τελείως νέο και έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ άνεσης και σταθερότητας. Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει δισκόφρενα και στους δύο τροχούς, τα οποία υποστηρίζονται από σύστημα ABS, ενώ ένα σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS), το οποίο μπορεί να απενεργοποιηθεί, προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας.

Η ουσία ενός δοκιμασμένου σχεδιασμού

Κάτω από τη νέα σχεδίαση του X-Town S 350 κρύβεται μια τεχνική βάση κοινή με το Downtown GT 350, ένα μοντέλο σημείο αναφοράς στη σειρά GT (Grand Touring) της Kymco. Τροφοδοτείται από ένα μονοκύλινδρο τετράχρονο κινητήρα 321 κ.εκ. με τέσσερις βαλβίδες, επικεφαλής εκκεντροφόρο (OHC), υγρόψυξη και ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου, που πληροί φυσικά τις προδιαγραφές ρύπων Euro 5+. Αποδίδει μέγιστη ισχύ 27,9 ίππους στις 7.000 σ.α.λ. και ροπή 30,8 Nm στις 5.500.

Έτοιμο για την πόλη, εξοπλισμένο για τον ανοιχτό δρόμο

Premium τεχνολογικά χαρακτηριστικά συνδυάζονται με έξυπνες λύσεις, σχεδιασμένες για να διευκολύνουν την καθημερινή χρήση. Στο κέντρο του πίνακα οργάνων δεσπόζει μια μεγάλη έγχρωμη οθόνη TFT 7″ υψηλής ευκρίνειας. Το σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί (keyless) επιτρέπει την ενεργοποίηση του κινητήρα χωρίς να χρειάζεται να βγάλετε το κλειδί από την τσέπη σας, ενώ η ρυθμιζόμενη ζελατίνα δίνει στον αναβάτη τη δυνατότητα να προσαρμόσει την αεροδυναμική προστασία του. Δύο αποθηκευτικοί χώροι στην εσωτερική ποδιά διατηρούν τα απαραίτητα αντικείμενα εύκολα προσβάσιμα, ενώ ο χώρος κάτω από τη σέλα είναι αρκετά ευρύχωρος ώστε να χωρέσει ένα full-face κράνος και ένα ανοιχτού τύπου (jet). Παρέχεται επίσης η δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών χάρη σε δύο θύρες USB, μία στην ποδιά και μία κάτω από τη σέλα.

Kymco Agility III 50

Κάνει την αστική μετακίνηση πιο εύκολη

Συμπαγές, ελαφρύ και σχεδιασμένο για να ανταπεξέρχεται με ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις, το νέο Agility III 50 ανανεώνει την πρόταση της Kymco στα αστικά scooter.

Με το Agility III 50 η Kymco παρουσιάζει τη δική της πρόταση για την αστική μετακίνηση. Ένα συμπαγές και λειτουργικό όχημα σχεδιασμένο να προσφέρει όλα τα απαραίτητα για τις καθημερινές διαδρομές, με την παραδοσιακή αξιοπιστία της γκάμας Agility να το συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Το μοντέλο του 2027 εξελίσσει την αισθητική των αστικών scooter υιοθετώντας μια πιο σύγχρονη και μοντέρνα εμφάνιση. Το εμπρός μέρος έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, αποκτώντας μια πιο δυναμική στάση, την οποία αναδεικνύει ο νέος προβολέας LED με φώτα ημέρας (DRL) που προσδίδουν ξεχωριστό χαρακτήρα. Το μοντέλο διαθέτει κομψές γραμμές, διατηρώντας παράλληλα την απλότητα που αποτελεί σήμα κατατεθέν της οικογένειας Agility. Το επίπεδο δάπεδο παραμένει βασικό στοιχείο της σχεδίασης, προσφέροντας ελευθερία κινήσεων και διευκολύνοντας την επιβίβαση και την αποβίβαση, μια διαδικασία που απαιτείται συχνά κατά τις μετακινήσεις στην πόλη.

Κινητήρας Euro 5+

Το νέο Agility III 50 τροφοδοτείται από έναν τετράχρονο, μονοκύλινδρο κινητήρα 50 κ.εκ., ο οποίος διαθέτει σύστημα βαλβίδων OHC με δύο βαλβίδες, αερόψυξη και ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου. Αποδίδει μέγιστη ισχύ 3,3 ίππων στις 7.000 σ.α.λ. και ροπή 3,4 Nm στις 6.500, προδιαγραφές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αστικής μετακίνησης, διασφαλίζοντας παράλληλα εξαιρετικά αποδοτική κατανάλωση καυσίμου. Ο κινητήρας πληροί τα πρότυπα εκπομπών ρύπων Euro 5+, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Kymco στην τεχνολογική εξέλιξη, ακόμη και στα μοντέλα της εισαγωγικής κατηγορίας. Το ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 5 λίτρων ολοκληρώνει μια διαμόρφωση σχεδιασμένη για ευκολία χρήσης στην καθημερινότητα, προσφέροντας αυτονομία που εύκολα ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα.

Ελαφρύ, ευέλικτο

Το πλαίσιο του Agility III 50 χαρακτηρίζεται από λειτουργικό σχεδιασμό, αξιοποιώντας δοκιμασμένες λύσεις και διαστάσεις που έχουν επιλεγεί ειδικά για να ενισχύουν την ευελιξία. Με βάρος (πλήρες υγρών) μόλις 97 κιλά και ύψος σέλας μόλις 780 χιλιοστά, το νέο Agility III 50 είναι σχεδιασμένο για ευκολία στον χειρισμό, ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερα πολύτιμο για τους αρχάριους ή για όσους ενδεχομένως δυσκολεύονται στον χειρισμό ενός δίτροχου όταν αυτό είναι σταματημένο. Τα στοιχεία αυτά το καθιστούν μια ελκυστική επιλογή για νεότερους αναβάτες, καθώς και για όσους αναζητούν ένα scooter απλό και εύχρηστο για την καθημερινή τους μετακίνηση. Πέραν του επίπεδου πατώματος, η χρηστικότητα εκτοξεύεται ακόμα παραπάνω με την ύπαρξη μεγάλου αποθηκευτικού χώρου κάτω από τη σέλα, κεντρικού και πλαϊνού σταντ, γάντζου στην ποδιά και σχάρας αποσκευών. Τέλος, η έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας με την πλήρη πληροφόρηση είναι αυτή που θα κρατά τον αναβάτη ενήμερο για ό,τι χρειάζεται στις μετακινήσεις του.