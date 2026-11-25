Ο πρώην επικεφαλής της Haas προτείνει μια ακραία αντίδραση από τη Ferrari και θεωρεί ότι ακόμη και η απειλή απομάκρυνσης θα μπορούσε να συνετίσει τον Μονεγάσκο.

Μια ακραία πρόταση για τη διαχείριση της έντασης ανάμεσα στον Σαρλ Λεκλέρ και τον Λιούις Χάμιλτον κατέθεσε ο Γκίντερ Στάινερ: να στείλει η Ferrari τον Μονεγάσκο στη Haas. Ο πρώην επικεφαλής της αμερικανικής ομάδας σχολίασε τη σύγκρουση των δύο οδηγών στο Grand Prix Λας Βέγκας, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και μια τέτοια προειδοποίηση θα μπορούσε να αλλάξει τη συμπεριφορά του Λεκλέρ.

Η τοποθέτηση έγινε στο podcast «The Red Flags» και αποτελεί προσωπική άποψη του Στάινερ, όχι πληροφορία για κάποια σχετική απόφαση ή πρόθεση της Ferrari.

«Ίσως και μόνο η απειλή να τον ηρεμούσε»

Ο Στάινερ αναφέρθηκε στη στενή τεχνική συνεργασία Ferrari και Haas, αλλά και στην παρουσία του Λεκλέρ σε ελεύθερες δοκιμές με την αμερικανική ομάδα στα πρώτα βήματά του στη Formula 1. «Ας βάλουμε τον Σαρλ στη Haas. Αυτή είναι μια λύση. Το έχει σκεφτεί κανείς μέχρι τώρα; Θα ήταν μια λύση».

Παρά την αιχμηρή πρόταση, ξεκαθάρισε ότι εκτιμά προσωπικά τον οδηγό της Ferrari: «Συμπαθώ αρκετά τον Σαρλ, για να είμαι ειλικρινής. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Θα ήταν μια ιδέα. Ίσως και μόνο η απειλή ότι θα γίνει αυτό να τον ηρεμούσε ήδη και μετά να μη χρειαζόταν να τον απομακρύνεις».

Η νέα σύγκρουση που έφερε αντιδράσεις

Λεκλέρ και Χάμιλτον συγκρούστηκαν στο Λας Βέγκας ενώ μάχονταν για την έκτη θέση. Οι αγωνοδίκες έκριναν υπεύθυνο τον Μονεγάσκο και του επέβαλαν ποινή δέκα δευτερολέπτων.

Το περιστατικό ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την ένταση στον πρώτο γύρο του αγώνα στο Μεξικό, η οποία είχε οδηγήσει τη Ferrari σε εσωτερική συνάντηση. Μετά τη νέα επαφή, ο Φρεντ Βασέρ αναγνώρισε ότι η ομάδα θα πρέπει να λάβει μέτρα.

Για τον Στάινερ, ο Λεκλέρ φέρει την ευθύνη για τη συγκεκριμένη κατάσταση: «Του αξίζει να μην είναι ευχαριστημένος, επειδή εκείνος δημιούργησε το μπέρδεμα».

Πίεση και στον Βασέρ

Ο Στάινερ δεν περιόρισε την κριτική του στον Λεκλέρ. Θεωρεί ότι η Ferrari αντιμετώπισε με υπερβολική αισιοδοξία τη συνύπαρξη δύο κορυφαίων οδηγών, περιμένοντας ότι αυτή θα οδηγούσε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Κατά την εκτίμησή του, ο Βασέρ καλείται πλέον να διαχειριστεί μια δύσκολη εσωτερική κατάσταση, πέρα από την προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ομάδας. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι ο επικεφαλής της Ferrari ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της έλευσης του Χάμιλτον από τη Mercedes.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.