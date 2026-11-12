Yamaha NMAX E: Electri-city (vid)

Το δημοφιλές NMAX αποκτά μία 100% ηλεκτρική έκδοση που αποσκοπεί σε εξοικονόμηση ενέργειας και καθαρότερο περιβάλλον.

Η Yamaha παρουσίασε στην EICMA 2026 το νέο της όραμα για αστική κινητικότητα μηδενικών ρύπων, με την αποκάλυψη του νέου NMAX E. Βασισμένο στην ολοκαίνουργια πλατφόρμα A1 EV, το νέο αυτό μοντέλο στη γκάμα του κατασκευαστή από το Iwata συνδυάζει τον σπορ χαρακτήρα και την αισθητική της σειράς NMAX με προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία. Τοποθετείται στην αγορά ως αντίστοιχο ενός scooter με κινητήρα εσωτερικής καύσης 125 cc.

Εξοπλισμένο με μπαταρία ιόντων λιθίου 3,5 kWh (με επιλογή για 5 kWh) και τη συμπαγή μονάδα κίνησης eAxle που διαθέτει κινητήρα IPMSM, το NMAX E αποδίδει μέγιστη ισχύ 10,2 hp και ροπή 33,3 Nm, προσφέροντας αυτονομία έως 104 χλμ. (κατά το πρότυπο WMTC). Ο ενσωματωμένος φορτιστής 800 W, ο οποίος λειτουργεί χωρίς ανεμιστήρα, εξασφαλίζει αθόρυβη και γρήγορη φόρτιση, συμπεριλαμβανομένης αυτής σε δημόσιους σταθμούς μέσω της νέας υπηρεσίας YOU Charge. Η μπαταρία είναι σταθερά στερεωμένη στο πλαίσιο, τοποθετημένη κάτω από το μπροστινό τμήμα της σέλας και κάτω από τα δάπεδα των ποδιών. Διαθέτει ειδικό σχεδιασμό σε σχήμα «L», ο οποίος συγκεντρώνει τη μάζα κοντά στον αναβάτη και εξασφαλίζει χαμηλό κέντρο βάρους. Σε συνδυασμό με τη μονάδα κίνησης eAxle που είναι προσαρτημένη στο πλαίσιο, αυτή η συγκέντρωση της μάζας συμβάλλει καθοριστικά στον ευέλικτο και σπορ χαρακτήρα του NMAX E.

Μια προστατευτική μεταλλική πλάκα κάτω από τη μπαταρία την προστατεύει από προσκρούσεις και χτυπήματα κατά την οδήγηση, ενώ το Σύστημα Διαχείρισης Μπαταρίας (BMS) παρακολουθεί και διαχειρίζεται συνεχώς την κατάσταση της μπαταρίας, συμπεριλαμβανομένης της τάσης, της έντασης του ρεύματος και της θερμοκρασίας. Κατασκευασμένη σύμφωνα με πρότυπα αντίστοιχα του επιπέδου IP67, η μπαταρία είναι ανθεκτική στη σκόνη και το νερό, καθιστώντας την ιδανική για καθημερινή χρήση σε ποικίλες συνθήκες.

Για εύκολη φόρτιση, το NMAX E διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή, με τη θύρα φόρτισης να βρίσκεται μέσα στο μπροστινό αποθηκευτικό χώρο, δίπλα σε μια θύρα USB Type-C. Για μεγαλύτερη ευκολία, η θύρα είναι σχεδιασμένη ώστε να δέχεται δημόσιους φορτιστές AC Type 2 (που προορίζονται για αυτοκίνητα), ενώ το NMAX E μπορεί επίσης να συνδεθεί σε οικιακές πρίζες με τη χρήση ειδικού καλωδίου. Ο ενσωματωμένος φορτιστής έχει ισχύ εξόδου 800 W. Σε συνθήκες τυπικής καθημερινής χρήσης, η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από το 0% έως το 100% σε 5,5 ώρες (με θερμοκρασία μπαταρίας 25°C και τάση 200 V). Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του φορτιστή του NMAX E είναι ο σχεδιασμός ψύξης χωρίς ανεμιστήρα, ο οποίος εξασφαλίζει εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, επιτρέποντας τη φόρτιση της μπαταρίας σχεδόν οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή.

Τον εξοπλισμό συμπληρώνουν η έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών με δυνατότητα πλοήγησης «στροφή προς στροφή» (turn-by-turn) μέσω της εφαρμογής Yamaha Motor On, οι τρεις λειτουργίες οδήγησης, το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS) και η πρακτική λειτουργία όπισθεν. Το Yamaha NMAX E θα είναι διαθέσιμο από την άνοιξη του 2027 σε αποχρώσεις Avio Blue και Platinum Silver.