Η βαυαρική εταιρεία παρουσιάζει ένα πλαίσιο με τεχνογνωσία από τους αγώνες, ψηφιακές μεθόδους ανάπτυξης και εξαιρετικά εξειδικευμένες διαδικασίες κατασκευής.

Το νέο πλαίσιο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο απόλυτο Supersport M 1000 RR του 2027 και διαθέτει τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν υπό τις ακραίες απαιτήσεις των αγώνων. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο, είναι ελαφρύτερο και προσφέρει μια προσεκτικά ρυθμισμένη ισορροπία μεταξύ ακαμψίας και ευελιξίας. Αυτό επιτρέπει ακριβέστερο χειρισμό, σαφέστερη πληροφόρηση (feedback) και πιο σταθερή επαφή των ελαστικών με το οδόστρωμα, ιδιαίτερα κατά τη σπορ οδήγηση και στην πίστα.

Το πλαίσιο αποτελεί καθοριστικό στοιχείο απόδοσης τόσο για τις εργοστασιακές ομάδες της BMW Motorrad και τους αναβάτες που συμμετέχουν σε αγώνες παγκοσμίως, όσο και για το μοντέλο παραγωγής M 1000 RR. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τους αγώνες ενσωματώνονται άμεσα στο σχεδιασμό του εξαρτήματος παραγωγής. Οι δυνάμεις πέδησης, διεύθυνσης και κίνησης μεταδίδονται με ακρίβεια, ενώ το πλαίσιο παρέχει στοχευμένη υποστήριξη για την επαφή των ελαστικών με το οδόστρωμα υπό κλίση. Για τους τυχερούς ιδιοκτήτες, αυτή η μεταφορά τεχνολογίας από το μηχανοκίνητο αθλητισμό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ακρίβεια κατά την είσοδο στις στροφές, πιο άμεση και προβλέψιμη απόκριση της μοτοσικλέτας, καθώς και σε αυξημένη αυτοπεποίθηση σε απαιτητικές συνθήκες οδήγησης. Παράλληλα, η τεχνολογία αυτή προσφέρει μια πλατφόρμα υψηλών επιδόσεων για το M 1000 RR, κατάλληλη για διάφορες αγωνιστικές διοργανώσεις και διαφορετικές συνθήκες πίστας.

Μικρότερο βάρος

Σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση, η τρίτη γενιά του πλαισίου M Motorsport είναι περίπου 1,3 kg ελαφρύτερη. Το μειωμένο βάρος ενισχύει την ευελιξία και διευκολύνει τις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης.

Το επίσης μειωμένο –έως και κατά 30%– πάχος των τοιχωμάτων επιτρέπει τη στοχευμένη ρύθμιση των χαρακτηριστικών ακαμψίας και ελαστικότητας. Υπό κλίση, το πλαίσιο μπορεί να παρουσιάσει μια ελεγχόμενη πλευρική ελαστικότητα, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς την ανάρτηση στην απορρόφηση των κραδασμών από το οδόστρωμα. Οι αναβάτες επωφελούνται από πιο σταθερή επαφή των ελαστικών με το έδαφος, βελτιωμένη πληροφόρηση και πιο ομοιόμορφη φθορά. Στον διαμήκη άξονα, το πλαίσιο διατηρεί υψηλό επίπεδο ακαμψίας, διασφαλίζοντας την ακριβή μεταφορά των δυνάμεων πέδησης και κίνησης, καθώς και μια προβλέψιμη συμπεριφορά της μοτοσικλέτας, ακόμη και υπό υψηλά φορτία.

Ψηφιακή ανάπτυξη

Ο συνδυασμός ελαφριάς κατασκευής, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ελαστικότητας και επαναλήψιμης ποιότητας εξαρτημάτων απαιτεί μια στενά ενοποιημένη αλυσίδα διαδικασιών. Για να επιτευχθεί αυτό, η BMW Motorrad συνδυάζει την ανάπτυξη πλαισίου, την προσομοίωση και τις δοκιμές στο Μόναχο, την τεχνογνωσία στη χύτευση ελαφρών κραμάτων στο εργοστάσιό της στο Landshut, καθώς και την τεχνογνωσία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό στο εργοστάσιο μοτοσικλετών του Βερολίνου. Το πλαίσιο συγκολλάται, βάφεται και υφίσταται κατεργασία στο Βερολίνο. Με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα ψηφιακής ανάπτυξης μετατρέπονται σε ένα εξάρτημα υψηλών επιδόσεων, έτοιμο για μαζική παραγωγή. Στο τμήμα ανάπτυξης της BMW Motorrad στο Μόναχο, η γεωμετρία, τα πάχη των τοιχωμάτων και η κατανομή της ακαμψίας σχεδιάζονται ψηφιακά και στη συνέχεια επαληθεύονται μέσω προσομοιώσεων σε ειδικές εγκαταστάσεις δοκιμών. Τα εγκεκριμένα δεδομένα παραγωγής αποτελούν τη βάση για την κατασκευή των τεσσάρων χυτών εξαρτημάτων, δηλαδή της κεφαλής του πλαισίου, των αριστερών και δεξιών τμημάτων και του πίσω τμήματος, στο εργοστάσιο του BMW Group στο Landshut.

Χύτευση ελαφρών κραμάτων

Το εργοστάσιο του BMW Group στο Λάντσχουτ ειδικεύεται στις ελαφριές κατασκευές και στην παραγωγή εξαρτημάτων εντός του δικτύου παραγωγής. Εκεί κατασκευάζονται, με τη μέθοδο χύτευσης χαμηλής πίεσης, τέσσερα σύνθετα χυτά εξαρτήματα αλουμινίου με λεπτά τοιχώματα, τα οποία προορίζονται για το πλαίσιο των μοντέλων M Motorsport. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει την ελεγχόμενη πλήρωση του καλουπιού και διασφαλίζει σταθερή ποιότητα εξαρτημάτων, ακόμη και σε περιπτώσεις με απαιτητικές γεωμετρίες.

Ψηφιακά επικυρωμένα

Στη χύτευση χαμηλής πίεσης, το τηγμένο αλουμίνιο διοχετεύεται στο καλούπι με ελεγχόμενο τρόπο. Αυτό μειώνει το στροβιλισμό και τον εγκλωβισμό αέρα. Προσωρινοί πυρήνες από χαλαζιακή άμμο δημιουργούν τις κοιλότητες που προβλέπονται από το σχεδιασμό. Ακόμη και πριν από την κατασκευή των καλουπιών, μια προσομοίωση της διαδικασίας πλήρωσης των πυρήνων (core-shooting) αποτυπώνει ψηφιακά τη συμπεριφορά της ροής, την πυκνότητα πλήρωσης και τη σκλήρυνση του μείγματος άμμου-αέρα. Αυτό επιτρέπει τον ακριβή σχεδιασμό των ακροφυσίων πλήρωσης και των αεραγωγών, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία της διαδικασίας σε πρώιμο στάδιο.

Στη μέθοδο «cold-box», οι περίπλοκοι πυρήνες άμμου κατασκευάζονται, σκληρύνονται και τοποθετούνται με ακρίβεια στο καλούπι χύτευσης. Μετά τη χύτευση, οι πυρήνες αφαιρούνται, ενώ ακολουθούν κατεργασία και ενδελεχής ποιοτικός έλεγχος. Ο έλεγχος με ακτίνες Χ, οι μετρήσεις του πάχους των τοιχωμάτων και οι μετρήσεις συντεταγμένων διασφαλίζουν την εσωτερική ποιότητα και τη διαστασιακή ακρίβεια των εξαρτημάτων, πριν αυτά παραδοθούν στο εργοστάσιο του BMW Group στο Βερολίνο για περαιτέρω παραγωγή.

Φινίρισμα ακριβείας

Το εργοστάσιο του BMW Group στο Βερολίνο αποτελεί την κεντρική μονάδα παραγωγής για το διεθνές δίκτυο κατασκευής της BMW Motorrad. Εκεί, τα τέσσερα χυτά εξαρτήματα τοποθετούνται με ακρίβεια και ενώνονται μεταξύ τους μέσω συγκόλλησης TIG για να σχηματίσουν το πλαίσιο. Στη συνέχεια, η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης μέσω καθοδικής εμβάπτισης (cathodic dip coating) εξασφαλίζει ομοιόμορφη προστασία από τη διάβρωση, ακόμη και στα κλειστά κοιλώματα. Κατά το τελικό στάδιο της κατεργασίας (φρεζάρισμα), οι λειτουργικές επιφάνειες και τα σημεία στήριξης διαμορφώνονται στις τελικές τους διαστάσεις. Ακολουθεί μέτρηση ακριβείας με σύστημα συντεταγμένων, η οποία επιβεβαιώνει τη διαστασιακή ακρίβεια του ολοκληρωμένου πλαισίου, προτού αυτό εγκριθεί για τη συναρμολόγηση του M 1000 RR.