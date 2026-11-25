Οι προσφορές αφορούν περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, με οκταετή εργοστασιακή εγγύηση στα Jeep και δωρεάν χρώμα σε επιλεγμένα Fiat.

Προσφορές Black Friday σε επιλεγμένα μοντέλα Jeep και Fiat ανακοίνωσε η Βελμάρ, με το όφελος να φτάνει έως τα 4.000 ευρώ για τη Jeep και έως τα 2.300 ευρώ για τη Fiat. Οι ενέργειες αφορούν περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, ενώ περιλαμβάνουν πρόσθετες παροχές ανάλογα με το μοντέλο.

Jeep: Έως 4.000 ευρώ όφελος και οκταετής εγγύηση

Στη Jeep Βελμάρ, η προσφορά αφορά τα Avenger και Compass, με όφελος έως 4.000 ευρώ και οκτώ χρόνια εργοστασιακής εγγύησης. Η ενέργεια ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, χωρίς να ανακοινώνεται επιμέρους κατανομή του οφέλους ανά μοντέλο ή έκδοση.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ειδική σελίδα της Jeep Βελμάρ για τη Black Friday.

Fiat: Οι προσφορές ανά μοντέλο

Στη Fiat Βελμάρ, οι προσφορές αφορούν επιλεγμένα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, με όφελος έως 2.300 ευρώ. Σε συγκεκριμένα μοντέλα, η επιλογή χρώματος αμαξώματος προσφέρεται χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Για το Grande Panda, το όφελος διαμορφώνεται στα 1.550 ευρώ στις εκδόσεις με χειροκίνητο κιβώτιο και στα 1.950 ευρώ στις Hybrid εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο. Όλα τα διαθέσιμα χρώματα περιλαμβάνονται χωρίς επιπλέον κόστος.

Το Fiat 600 Hybrid προσφέρεται με όφελος έως 2.300 ευρώ, με την ενέργεια να καλύπτει διαθέσιμα αυτοκίνητα τόσο στην έκδοση των 110 ίππων όσο και σε εκείνη των 145 ίππων. Και σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή χρώματος δεν συνεπάγεται πρόσθετη χρέωση.

Για το Fiat 500 Hybrid, σε εκδόσεις Hatchback και Cabrio, ανακοινώνεται όφελος 2.000 ευρώ. Αντίστοιχα, το Pandina προσφέρεται με όφελος έως 2.200 ευρώ στις εκδόσεις Icon και Cross, καθώς και με επιλογή χρώματος χωρίς επιβάρυνση.

Fiat Grande Panda με χειροκίνητο κιβώτιο: όφελος 1.550 ευρώ.

Fiat Grande Panda Hybrid με αυτόματο κιβώτιο: όφελος 1.950 ευρώ.

Fiat 600 Hybrid 110 και 145 ίππων: όφελος έως 2.300 ευρώ.

Fiat 500 Hybrid Hatchback και Cabrio: όφελος 2.000 ευρώ.

Fiat Pandina Icon και Cross: όφελος έως 2.200 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα διαθέσιμα αυτοκίνητα και τις προσφορές υπάρχουν στην ειδική σελίδα της Fiat Βελμάρ για τη Black Friday.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι

Για τα μοντέλα Jeep, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα καταστήματα της Βελμάρ στο Μαρούσι και στη Νέα Ερυθραία. Για τις προσφορές Fiat, η εξυπηρέτηση γίνεται από το κατάστημα της Νέας Ερυθραίας.