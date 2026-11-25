Η προσφορά καλύπτει τα Tiggo 7, 8 και 9 PHEV έως τις 4 Δεκεμβρίου, με επιλογή μεταξύ οικονομικού οφέλους και χρηματοδότησης με 0% ονομαστικό επιτόκιο. Σώμα σε HTML

Όφελος έως 5.000 ευρώ ή, εναλλακτικά, χρηματοδότηση με 0% ονομαστικό επιτόκιο προσφέρει η Chery Greece για τα plug-in υβριδικά μοντέλα της, μέσω της ενέργειας «Chery Plug Friday». Η προσφορά ισχύει έως και τις 4 Δεκεμβρίου 2026 και αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Στην ενέργεια συμμετέχουν τα Tiggo 7 PHEV, Tiggo 8 PHEV και Tiggo 9 PHEV. Οι δύο παροχές δεν συνδυάζονται: οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν είτε το οικονομικό όφελος είτε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Το όφελος ανά μοντέλο

Το μεγαλύτερο όφελος, ύψους 5.000 ευρώ, αφορά το επταθέσιο Tiggo 9 PHEV. Για το επίσης επταθέσιο Tiggo 8 PHEV το ποσό διαμορφώνεται στα 4.000 ευρώ, ενώ για το Tiggo 7 PHEV ανέρχεται στα 3.500 ευρώ.

Chery Tiggo 7 PHEV: όφελος 3.500 ευρώ.

Chery Tiggo 8 PHEV: όφελος 4.000 ευρώ.

Chery Tiggo 9 PHEV: όφελος 5.000 ευρώ.

Εναλλακτικά, οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν χρηματοδότηση με 0% ονομαστικό επιτόκιο. Οι αναλυτικοί όροι του προγράμματος παρέχονται από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες που συμμετέχουν στην ενέργεια.

Εγγύηση και κάλυψη μπαταρίας

Τα τρία μοντέλα αξιοποιούν την επαναφορτιζόμενη υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid (CSH). Ο εξοπλισμός ασφάλειας περιλαμβάνει συστήματα υποβοήθησης οδηγού ADAS, ενώ στο Tiggo 9 PHEV οι αερόσακοι φτάνουν τους δέκα.

Κάθε νέο Chery καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση επτά ετών ή 150.000 χιλιομέτρων. Για την μπαταρία υψηλής τάσης προβλέπεται ξεχωριστή εγγύηση οκτώ ετών ή 160.000 χιλιομέτρων. Και στις δύο περιπτώσεις ισχύει το όριο που συμπληρώνεται πρώτο.

Παράλληλα, το Spanos Group, αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην Ελλάδα, προσφέρει δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης των μοντέλων κατά πέντε έτη, ανεβάζοντας τη συνολική διάρκεια κάλυψης στα 12 χρόνια.

Πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα, τους όρους χρηματοδότησης και τον προγραμματισμό test drive παρέχονται από το επίσημο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών της Chery Greece. Η προσφορά αφορά τους συνεργάτες που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια.