Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την εκπομπή του Gazzetta για τη Formula 1, μια προσφορά της Allwyn, με την εκτενή ανάλυση του GP Λας Βέγκας.

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτυπάει LIVE στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επιστρέφει με την ανάλυση του Grand Prix Λας Βέγκας, το οποίο κατέκτησε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, σε έναν αγώνα όπου σημειώθηκε νέο ρεκόρ προσπερασμάτων.

Στη σημερινή εκπομπή θα συζητήσουμε όλα όσα έγιναν στο Βέγκας, τον τρόπο που κέρδισε ο Φερστάπεν για τέταρτη φορά στο 2026 και το λόγο για τον οποίο οι διαφορές ανάμεσα στους οδηγούς ήταν τόσο μικρές. Επιπλέον θα σχολιάσουμε την επαφή ανάμεσα στους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.