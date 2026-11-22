Σε έναν ανεπανάληπτο αγώνα με άπειρα προσπεράσματα και πολλά συμβάντα, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε μια νίκη για την οποία χρειάστηκε να προσπαθήσει πολύ, μπροστά από τις δύο McLaren.

Το Grand Prix Λας Βέγκας του 2026 ήταν ένας αγώνας που όμοιό του δεν έχουμε δει στη Formula 1 εδώ και πολλές δεκαετίες. Τα μονοθέσια βρίσκονταν κολλημένα το ενα πίσω από το άλλο και στους 50 γύρους του και ο νικητής, που ήταν ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull, προσπεράστηκε και προσπέρασε δεκάδες φορές κατα τη διάρκειά του για να φτάσει τελικά στο θρίαμβο.

Ο Φερστάπεν έδινε τις μάχες με τις Mercedes σε όλο τον αγώνα, αλλά στους τελευταίους γύρους αντιμετώπισαν προβλήματα και οι McLaren πέρασαν μπροστά και πήραν τις άλλες δύο θέσεις στο βάθρο, με τον Λάντο Νόρις στη 2η θέση και τον Όσκαρ Πιάστρι στην 3η. Ένα από τα πολλά επεισόδια του αγώνα ήταν η σύγκρουση, για μία ακόμα φορά των δύο Ferrari.

MAX VERSTAPPEN WINS THE LAS VEGAS GRAND PRIX! 🏆🎉 WHAT. A. RACE. 👊 #F1 #LasVegasGP https://t.co/WLRKekC3Sx — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Χάος από την εκκίνηση και αγώνας... peloton

Το δράμα ξεκίνησε πριν καν σβήσουν τα κόκκινα φώτα, καθώς ο Άλεξ Άλμπον δεν εκκίνησε λόγω υπερθέρμανσης στα φρένα της Williams, ενώ ο Λίαμ Λόσον αναγκάστηκε να ξεκινήσει από το pit lane με διαρροή καυσίμου. Στην εκκίνηση, ο poleman Φερστάπεν κράτησε την πρωτοπορία, αλλά αμέσως ξεκίνησε ένα απίστευτο γαϊτανάκι προσπερασμάτων.

Λόγω του ισχυρού slipstream στη γιγάντια ευθεία της Strip και της συνεχούς διαχείρισης ενέργειας των υβριδικών συστημάτων, τα μονοθέσια κινούνταν σε ένα αδιάκοπο τρενάκι κολλημένα μεταξύ τους, θυμίζοντας αγώνα ποδηλασίας. Ο Τζορτζ Ράσελ πέρασε επικεφαλής στον 2ο γύρο, για να απαντήσει άμεσα ο Φερστάπεν, ενώ ο ταχύτατος Ισάκ Χατζάρ πέρασε και αυτός τη Mercedes, δημιουργώντας το «1-2» για τη Red Bull. Λίγο πιο πίσω, ο Πιερ Γκασλί με την Alpine και ο Άρβιντ Λίντμπλαντ πίεζαν τις McLaren, με τον Νόρις να υποχωρεί προσωρινά μέχρι τη 10η θέση.

Στον 12ο γύρο, ο Λιούις Χάμιλτον πέρασε τον Νόρις αλλά έκοψε το σικέιν, δεχόμενος ποινή 10 δευτερολέπτων, την ώρα που ο Κίμι Αντονέλι (ο οποίος ξεκίνησε 6ος λόγω ποινής κινητήρα) ανέβαινε θεαματικά με τη μαλακή γόμα.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ 🎲 LIGHTS OUT IN VEGAS 🎲 And it's Verstappen who gets to Turn 1 first - Max leads! #F1 #LasVegasGP https://t.co/F65CtPMEIk — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Αυτοκίνητο Ασφαλείας και κατάρρευση Hadjar

Στον 19ο γύρο, η επαφή του Σέρχιο Πέρεζ (Cadillac) με τον Ραφαέλ Καμάρα (Haas) έστειλε τον Μεξικανό στον τοίχο και έφερε στην πίστα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Οι πρωτοπόροι μπήκαν μαζικά στα πιτ, με τη Red Bull να κάνει διπλό pit stop και τον Ράσελ να ανακτά τη 2η θέση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εξουδετέρωσης, ο Λίντμπλαντ είχε ένα περίεργο τετ-α-κε καθώς ζέσταινε τα ελαστικά του και εγκατέλειψε.

Με την επανεκκίνηση στον 26ο γύρο, η εμπρός αεροτομή του Χατζάρ διαλύθηκε ξαφνικά στην ευθεία σκορπώντας θραύσματα, αναγκάζοντας τον Γάλλο σε έκτακτο pit stop που κατέστρεψε τον αγώνα του.

The @MercedesAMG Safety Car is still on track 👀 #F1 #LasVegasGP | LAP 23/50 https://t.co/B8IDm8cVmU — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Εμφύλιος Ferrari και το λάθος του Ράσελ

Η μάχη για τη νίκη φούντωσε ξανά ανάμεσα σε Φερστάπεν, Ράσελ, Αντονέλι και τις δύο McLaren. Μέχρι τον 37ο γύρο, ο Ράσελ και ο Αντονέλι πέρασαν διαδοχικά στην πρωτοπορία, με τον Φερστάπεν να ανησυχεί στο team radio ότι οι αντίπαλοί του είχαν «αποκρυπτογραφήσει» τη στρατηγική αποφόρτισης της μπαταρίας του.

Στον 38ο γύρο ήρθε η απόλυτη καταστροφή για τη Ferrari: καθώς ο Χάμιλτον επιχειρούσε να περάσει τον Πιάστρι για την 6η θέση, ο Σαρλ Λεκλέρ επιχείρησε μια υπερβολικά ριψοκίνδυνη κίνηση στην εσωτερική της στροφής 7, χτύπησε το πίσω μέρος του Βρετανού ομόσταβλού του και τον έστειλε σε τετ-α-κε! Ο Χάμιλτον έπεσε 10ος, ενώ ο Λεκλέρ τιμωρήθηκε με ποινή 10 δευτερολέπτων.

Το φινάλε έκρυβε τρομερό δράμα για τη Mercedes. Στον 48ο γύρο, ο Ράσελ μπλόκαρε τους τροχούς του στην προσπάθειά του να περάσει τον Αντονέλι στη στροφή 3 και κατέληξε στις μπαριέρες. Παρότι έκανε όπισθεν και συνέχισε, κατρακύλησε στην 9η θέση.

George hits the barrier 🎥 #F1 #LasVegasGP https://t.co/H7Zw9mDOKj — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Ο θρίαμβος του Φερστάπεν

Σαν να μην έφτανε αυτό για τα «Ασημί Βέλη», στον προτελευταίο γύρο ο Αντονέλι αντιμετώπισε ξαφνική απώλεια ισχύος. Οι Νόρις και Πιάστρι πέρασαν σαν σταματημένο τον νεαρό Ιταλό, χαρίζοντας στη McLaren ένα απρόσμενο διπλό βάθρο (2-3), ενώ ο Φερστάπεν βρήκε τον καθαρό αέρα που χρειαζόταν και πήρε την καρό σημαία με διαφορά μόλις 0,639 δλ. από τον Νόρις.

Ο Αντονέλι έσωσε την 4η θέση, ακολουθούμενος από τους εντυπωσιακούς Πιερ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο, που χάρισαν στην Alpine ένα σπουδαίο αποτέλεσμα (5-6). Ο Χάμιλτον ανέκαμψε στην 7η θέση, μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ (Williams) και τον Ράσελ, ενώ ο Λεκλέρ έκλεισε τη βαθμολογούμενη δεκάδα μετά την εφαρμογή της ποινής του.

Επόμενος σταθμός: GP Κατάρ

Χωρίς καμία ανάσα, η Formula 1 ταξιδεύει απευθείας στη Μέση Ανατολή για τον προτελευταίο γύρο του πρωταθλήματος. Το Grand Prix Κατάρ στην πίστα Lusail θα διεξαχθεί το προσεχές τριήμερο, 27–29 Νοεμβρίου 2026.

Αποτελέσματα Grand Prix Λας Βέγκας (50 γύροι)

Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος / Διαφορά Βαθμοί 1 Μαξ Φερστάπεν Red Bull Racing 1:36.450 (τελ. γύρος) 25 2 Λάντο Νόρις McLaren +0.639 18 3 Όσκαρ Πιάστρι McLaren +1.529 15 4 Κίμι Αντονέλι Mercedes +2.574 12 5 Πιερ Γκασλί Alpine +2.927 10 6 Φράνκο Κολαπίντο Alpine +7.955 8 7 Λιούις Χάμιλτον Ferrari +12.795 6 8 Κάρλος Σάινθ Williams +12.938 4 9 Τζορτζ Ράσελ Mercedes +13.192 2 10 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari +17.554 1 11 Νίκο Χούλκενμπεργκ Audi +22.720 0 12 Γκάμπριελ Μπορτολέτο Audi +28.602 0 13 Όλιβερ Μπίρμαν Haas +28.843 0 14 Ισάκ Χατζάρ Red Bull Racing +36.488 0 15 Λίαμ Λόσον Racing Bulls +36.588 0 16 Ραφαέλ Καμάρα Haas +47.814 0 17 Λανς Στρολ Aston Martin +1:08.353 0 18 Βάλτερι Μπότας Cadillac +1:11.673 0 19 Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin +1 γύρος 0 — Άρβιντ Λίντμπλαντ Racing Bulls Εγκατάλειψη (Γύρος 19) 0 — Σέρχιο Πέρεζ Cadillac Εγκατάλειψη (Γύρος 17) 0 — Άλεξ Άλμπον Williams Δεν εκκίνησε (DNS) 0