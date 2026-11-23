Η Formula 1 θα ξεκινήσει τη νέα εποχή των V8 κινητήρων τα επόμενα χρόνια δίχως τον Φερνάντο Αλόνσο.

Η συζήτηση για την επιστροφή των V8 ακολούθησε τη Formula 1 στο Λας Βέγκας. Στη συνάντηση της FIA με τη διοίκηση του πρωταθλήματος και τους κατασκευαστές υπήρξε ευρεία στήριξη για την πρόταση ενός V8 turbo 2,1 λίτρων με μικρότερη συμβολή του ηλεκτρικού σκέλους. Το 2030 αναμένεται το σπορ να περάσει στη νέα εποχή, έπειτα από τη συμφωνία μεταξύ της παγκόσμιας ομοσπονδίας, του σπορ και των κατασκευαστών.

Ο Φερνάντο Αλόνσο είχε κατακτήσει τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο του το 2006, στην πρώτη σεζόν των ατμοσφαιρικών V8 των 2,4 λίτρων, με τη Renault R26. Είκοσι χρόνια αργότερα, ο Ισπανός έχει ήδη εξασφαλίσει την παραμονή του στην Aston Martin για το 2027. Στo περιθώριο του Grand Prix στη Νεβάδα ρωτήθηκε αν η προοπτική να οδηγήσει ξανά μονοθέσιο με V8 θα μπορούσε να τον κρατήσει στη Formula 1 για μερικές ακόμη σεζόν.

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Ο Αλόνσο δεν θα είναι στην F1 την επόμενη δεκαετία

Ο Αλόνσο ήταν κατηγορηματικός για το αν θα βρίσκεται στο grid όταν έρθει η επόμενη γενιά κινητήρων το 2030 που θα είναι 49 ετών ή το 2031 που θα είναι 50 ετών.

«Όχι, δεν θα αγωνίζομαι στη Formula 1 όταν έρθουν οι νέοι V8. Εκατό τοις εκατό», είπε πριν από το Grand Prix του Λας Βέγκας.

Όταν του υπενθύμισαν ότι έχει εκπλήξει ξανά τον κόσμο της Formula 1 με τις αποφάσεις του, απάντησε: «Ναι, έχω εκπλήξει και τον εαυτό μου στο παρελθόν. Αλλά αυτή τη φορά νομίζω ότι έτσι θα γίνει. Όταν σταματήσω, θα είναι η κατάλληλη στιγμή και για να δοκιμάσω διαφορετικά πράγματα. Η επιστροφή των V8 αργεί ακόμη και νομίζω ότι μέχρι τότε θα έχω αγωνιστεί αρκετά».

Η κριτική του αφορούσε και την απόφαση της Formula 1 να περάσει στους υβριδικούς V6 το 2014: «Ναι, είναι απογοητευτικό που δεν είχαμε αυτή τη λύση ήδη από το 2014. Από το 2014 έως το 2030 ή το 2031, μιλάμε για 16 ή 17 χαμένα χρόνια αυθεντικών αγώνων».

Ο Αλόνσο θέλει να αγωνιστεί σε άλλες μορφές αγώνων

Η Aston Martin έχει επιβεβαιώσει ότι ο Αλόνσο θα επιστρέψει στο Ράλλυ Ντακάρ τον Ιανουάριο του 2027 με το Dreadnought και συνοδηγό τον Μαρκ Κομά, με τον οποίο είχε τερματίσει 13ος στην πρώτη συμμετοχή του το 2020. Στο Λας Βέγκας ο Ισπανός εξήγησε τι τον ελκύει σε αγώνες πέρα από τη Formula 1.

«Το Ντακάρ ήταν στο μυαλό μου. Σκέφτομαι το Λε Μαν, σκέφτομαι και τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης. Μου αρέσει να αγωνίζομαι, να οδηγώ αγωνιστικά που σου δίνουν ισχύ όταν πατάς το γκάζι και επιβραδύνουν όταν πατάς το φρένο. Αυτά είναι που μας λείπουν τώρα στη Formula 1», είπε.

Για το διάστημα μετά το 2027, ο Αλόνσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει στη Formula 1 και εξήγησε πώς αυτό επηρεάζει τα υπόλοιπα σχέδιά του: «Αν συνεχίσω στη Formula 1, αυτή θα είναι πάντα η προτεραιότητά μου και είναι δύσκολο να συνδυάσεις διαφορετικά προγράμματα. Το Ντακάρ, επειδή γίνεται τον Ιανουάριο, χωράει λίγο πιο εύκολα στο πρόγραμμά μου, αλλά ακόμη κι εκεί χρειάστηκε να συμπέσουν κάποια πράγματα».

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.