Η Haas επιβεβαίωσε την παραμονή του Ράφαελ Κάμαρα στο cockpit της VF-26 για τα δύο τελευταία Grand Prix της αγωνιστικής σεζόν της Formula 1.

Μπροστά σε μια σημαντική απόφαση για την εξέλιξη της καριέρας του βρέθηκε ο Ραφαέλ Κάμαρα, ο οποίος καλείται να αφήσει πίσω του τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος της Formula 2. Ο 21χρονος Βραζιλιάνος έχει ήδη πραγματοποιήσει τις δύο πρώτες του εμφανίσεις στη Formula 1 σε Βραζιλία και Λας Βέγκας και η Haas αποφάσισε να τον διατηρήσει στο αγωνιστικό της δίδυμο μέχρι την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Η αμερικανική ομάδα ανακοίνωσε ότι ο Κάμαρα θα αγωνιστεί δίπλα στον Όλιβερ Μπέρμαν στα Grand Prix Κατάρ και Άμπου Ντάμπι. Πρόκειται για μια απόφαση που του εξασφαλίζει πολύτιμη εμπειρία ενόψει του 2027, όταν θα γίνει βασικός οδηγός της Haas, αλλά ταυτόχρονα σημαίνει ότι δεν θα συμμετάσχει στους τελευταίους δύο αγωνιστικούς γύρους της Formula 2.

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Εγκαταλείπει την κορυφή της βαθμολογίας στην F2

Ο Κάμαρα βρίσκεται στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος της Formula 2 με 207 βαθμούς, έχοντας προβάδισμα επτά βαθμών έναντι του Νίκολα Τσόλοφ της Campos Racing. Τρίτος είναι ο Άλεξ Νταν με 189 βαθμούς, ενώ απομένουν τέσσερις αγώνες, δύο στο Κατάρ και δύο στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Βραζιλιάνος της Invicta Racing είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα της Formula 3 το 2025 και φέτος διεκδικούσε τον τίτλο της F2 στην πρώτη του χρονιά στην κατηγορία. Ωστόσο, οι τελευταίοι αγώνες της F2 διεξάγονται τα ίδια τριήμερα με εκείνους της Formula 1, γεγονός που δεν του επιτρέπει να συμμετάσχει και στα δύο πρωταθλήματα.

Η επιλογή της Haas ουσιαστικά τερματίζει την ενεργή διεκδίκηση του τίτλου από τον Κάμαρα. Μαθηματικά μπορεί ακόμη να αναδειχθεί πρωταθλητής, αλλά πλέον η τύχη του θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τα αποτελέσματα των αντιπάλων του. Για τον Τσόλοφ και τους υπόλοιπους διεκδικητές, η απουσία του επικεφαλής της βαθμολογίας δημιουργεί νέα δεδομένα.

Η Haas επενδύει στην προετοιμασία του 2027

Ο Κάμαρα είχε ανακοινωθεί από τη Haas ως οδηγός της για το 2027 τον περασμένο Οκτώβριο. Η πρόωρη αποχώρηση του Εστεμπάν Οκόν από την ομάδα άνοιξε τον δρόμο για το ντεμπούτο του στο Grand Prix Σάο Πάολο, όπου τερμάτισε 20ός. Στο Λας Βέγκας πραγματοποίησε τη δεύτερη εμφάνισή του, καταλαμβάνοντας τη 16η θέση, παρά την επαφή του με τον Σέρχιο Πέρες.

Η πρόοδος του νεαρού οδηγού στους δύο αυτούς αγώνες φαίνεται πως έπεισε τον επικεφαλής της Haas, Άγιαο Κομάτσου, ότι η συνέχιση της παρουσίας του στη Formula 1 είναι η καλύτερη επιλογή για την ομάδα.

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