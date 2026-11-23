Η Bajaj Mobility, μητρική εταιρεία της KTM, αύξησε τα τριμηνιαία λειτουργικά κέρδη στα 11,3 εκατ. ευρώ, με τα περιθώρια κέρδους και τα επίπεδα αποθεμάτων να διευρύνουν την ανάκαμψη του ομίλου.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των KTM, Husqvarna και GASGAS ανήλθαν σε 228.067 μονάδες κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, σημειώνοντας αύξηση 71,3% σε ετήσια βάση, καθώς η μητρική εταιρεία Bajaj Mobility κατέγραψε θετικά λειτουργικά κέρδη για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Ο όμιλος εμφάνισε λειτουργικά κέρδη ύψους 11,3 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, ποσό αυξημένο κατά 10 εκατ. ευρώ σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας ανατροπή σε σύγκριση με την προσαρμοσμένη ζημία των 71 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τη Bajaj Mobility, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανάκαμψη από την ολοκλήρωση των μέτρων αναδιάρθρωσης. Σε συνέχεια της ανάκαμψης των πωλήσεων, τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η επιχείρηση βελτιώνει τα περιθώρια κέρδους της, παρά το γεγονός ότι τα τριμηνιαία έσοδα και ο όγκος των πωλήσεων μοτοσυκλετών παρουσίασαν κάμψη.

Λιγότερες πωλήσεις με υψηλότερα λειτουργικά κέρδη

Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 351,1 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 57% σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2025. Ωστόσο, το ποσό αυτό ήταν κατά 5,2% χαμηλότερο από τα 370,2 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Οι πωλήσεις μοτοσυκλετών μέσω του ομίλου ακολούθησαν παρόμοια πορεία. Οι 47.390 μοτοσυκλέτες των εμπορικών σημάτων KTM, Husqvarna και GASGAS που πωλήθηκαν το τρίτο τρίμηνο αντιστοιχούν σε αύξηση 51,1% σε ετήσια βάση, αλλά και σε μείωση 2,6% σε σχέση με τις 48.672 μονάδες του δεύτερου τριμήνου. Παρά αυτή τη μικρή μείωση στον όγκο πωλήσεων, τα κέρδη βελτιώθηκαν. Τα λειτουργικά κέρδη, μετρούμενα ως κέρδη προ τόκων και φόρων, αυξήθηκαν από 1,3 εκατ. σε 11,3 εκατ. ευρώ.

Μείωση των γενικών εξόδων κατά 96,9 εκατ. ευρώ

Τα γενικά έξοδα μειώθηκαν κατά 96,9 εκατ. ευρώ, στα 255,1 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, σημειώνοντας πτώση περίπου 27,5% σε ετήσια βάση. Η σύγκριση αυτή δεν περιλαμβάνει το κέρδος από την αναδιάρθρωση ούτε τη λογιστική επίπτωση που προέκυψε από την αποχώρηση της MV Agusta από τον ενοποιημένο όμιλο. Η εξοικονόμηση πόρων προήλθε κυρίως από τους τομείς της διοίκησης και των υποδομών, καθώς και από τη μείωση των δαπανών πωλήσεων και μάρκετινγκ. Η μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία ξεκίνησε κατά το πρώτο τρίμηνο, ολοκληρώθηκε στο τρίτο τρίμηνο, παράλληλα με την περαιτέρω απλοποίηση των εταιρικών και οργανωτικών δομών του ομίλου.

Οι πωλήσεις ξεπερνούν τις 228.000 μονάδες

Τα έσοδα ειδικά από τις μοτοσυκλέτες του ομίλου ανήλθαν στα 288,3 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 84% σε σχέση με τα 156,6 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Στο διάστημα των πρώτων εννέα μηνών του 2026 ο όμιλος κατέγραψε πωλήσεις 136.363 μοτοσυκλετών, αριθμός αυξημένος κατά 75,4% σε σύγκριση με τις 77.748 μοτοσυκλέτες της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Τα έσοδα από τις μοτοσυκλέτες κατά το εν λόγω εννεάμηνο σχεδόν διπλασιάστηκαν, ανερχόμενα από 434,4 εκατ. σε 867,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Bajaj πούλησε άλλες 91.704 μοτοσυκλέτες στην Ινδία, έναντι 55.427 το προηγούμενο έτος. Συνυπολογίζοντας αυτές τις πωλήσεις, το παγκόσμιο σύνολο για τις KTM, Husqvarna και GASGAS διαμορφώνεται στις 228.067 μοτοσυκλέτες, έναντι 133.175, σημειώνοντας αύξηση περίπου 71,3%. Τα συνολικά έσοδα του ομίλου για το εννεάμηνο ανήλθαν σε 1,0525 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 648,8 εκατ. ευρώ το 2025.

Αμετάβλητα τα επίπεδα αποθεμάτων

Η Bajaj Mobility αναφέρει ότι τα παγκόσμια αποθέματα μοτοσυκλετών –τόσο εντός του ομίλου όσο και στα δίκτυα αντιπροσώπων και εισαγωγέων– παρέμειναν σταθερά κατά το τρίτο τρίμηνο, έπειτα από μειώσεις που είχαν σημειωθεί νωρίτερα εντός του έτους. Τα αποτελέσματα του εξαμήνου είχαν επιβεβαιώσει μείωση κατά 10.190 μοτοσυκλέτες στα αποθέματα του ομίλου και των αντιπροσώπων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η KTM εγκαινιάζει νέα μονάδα συναρμολόγησης στη Βραζιλία

Από το τέλος του τρίτου τριμήνου η KTM έχει θέσει σε λειτουργία μια νέα μονάδα συναρμολόγησης στο Μανάους της Βραζιλίας. Η εγκατάσταση εγκαινιάστηκε στις 14 Οκτωβρίου και σύμφωνα με την εταιρεία αποτελεί την πρώτη της μονάδα συναρμολόγησης εκτός Αυστρίας που της ανήκει εξ ολοκλήρου, καλύπτοντας τη συναρμολόγηση τόσο μοτοσυκλετών όσο και κινητήρων. Η δυναμικότητα ανέρχεται σε περίπου 10.000 μοτοσυκλέτες ετησίως, με την παραγωγή να προορίζεται αποκλειστικά για την αγορά της Βραζιλίας. Η Bajaj Mobility δηλώνει ότι η παραγωγή στο Mattighofen παραμένει ανεπηρέαστη. Η KTM έχει επενδύσει έως τώρα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ στην εγκατάσταση, ενώ προβλέπεται επιπλέον επένδυση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2027 και 2028.

Το επόμενο στοίχημα

Η εξαμηνιαία έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο παρείχε ορισμένες επιπλέον λεπτομέρειες, οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες κατά την παρουσίαση της προκαταρκτικής ανακοίνωσης για το δεύτερο τρίμηνο. Επιβεβαιώθηκε λειτουργική ζημία ύψους 24,8 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο, παρά το γεγονός ότι το δεύτερο τρίμηνο τα λειτουργικά κέρδη επέστρεψαν σε θετικό πρόσημο. Συνυπολογίζοντας το κέρδος του τελευταίου τριμήνου, προκύπτει λειτουργική ζημία περίπου 13,5 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο. Στα τέλη Ιουνίου, ο καθαρός δανεισμός ανερχόταν σε 826,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές του πρώτου εξαμήνου ήταν αρνητικές, στα -22,1 εκατ. ευρώ. Η πρόσφατη ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία για τον Σεπτέμβριο όσον αφορά αυτούς τους δείκτες, ούτε αναφέρει το καθαρό κέρδος για το τρίτο τρίμηνο. Για το υπόλοιπο του 2026, η Bajaj Mobility θέτει ως προτεραιότητες την περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας και των ελεύθερων ταμειακών ροών, τη συνέχιση της βελτιστοποίησης του κόστους και των οργανωτικών δομών, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και έργων, καθώς και τη διατήρηση των αποθεμάτων σε αποτελεσματικά επίπεδα. Τα τελευταία στοιχεία καταδεικνύουν μια επιχείρηση που επιτυγχάνει ισχυρότερα λειτουργικά περιθώρια κέρδους, μετά την αναστάτωση που προκάλεσε η διαδικασία αναδιάρθρωσης. Το επόμενο βήμα είναι η μετατροπή αυτής της βελτίωσης σε ρευστότητα, η οποία θα επιτρέψει τη μείωση του χρέους που συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης.