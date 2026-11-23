Οι πωλήσεις ηλεκτρικών φορτηγών στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 45% στο δεκάμηνο, με τα βαρέα να οδηγούν την άνοδο και να φέρνουν νέα ζήτηση σε μια αγορά λιθίου που παλεύει με τον φόβο της υπερπροσφοράς.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών φορτηγών στην Κίνα αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς και δημιουργούν νέα ζήτηση για λίθιο, σε μια περίοδο που η αγορά του μετάλλου πιέζεται από ανησυχίες για υπερπροσφορά. Σύμφωνα με το Reuters, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λειτουργεί ως βασικός καταλύτης.

Βάσει στοιχείων της BofA Global Research, οι πωλήσεις ηλεκτρικών φορτηγών όλων των μεγεθών στη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων του κόσμου έφτασαν τις 600.000 στους πρώτους δέκα μήνες του έτους, αυξημένες κατά 45%. Αντιπροσωπεύουν το 30% των πωλήσεων φορτηγών σε όλες τις κατηγορίες.

Τα βαρέα φορτηγά οδηγούν την άνοδο

Η ισχυρότερη ανάπτυξη καταγράφεται στα βαρέα φορτηγά, τα οποία διαθέτουν τις μεγαλύτερες μπαταρίες και επομένως τη μεγαλύτερη ποσότητα λιθίου ανά όχημα. Οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 68% και έφτασαν τις 262.000 μονάδες.

Οι εξαγωγές κινεζικών βαρέων ηλεκτρικών φορτηγών περισσότερο από διπλασιάστηκαν στις 16.823 μονάδες τους τέσσερις μήνες που ακολούθησαν τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν της 28ης Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του κινεζικού τελωνείου. Περίπου οι μισές κατευθύνθηκαν στη Νότια και τη Νοτιοανατολική Ασία, όπου το ακριβότερο καύσιμο ενίσχυσε τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα. Οι εξαγωγές εξακολουθούν να είναι μικρές σε σχέση με εκείνες των επιβατικών.

Πόσο λίθιο χρειάζονται

Τα ηλεκτρικά φορτηγά θα απορροφήσουν φέτος σχεδόν το 7% της παγκόσμιας προσφοράς λιθίου και το 12% έως το 2030, σύμφωνα με τον YJ Lee, διαχειριστή του Arcane Green Metal Fund στη Σιγκαπούρη. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με τη ζήτηση έως και 11,5 εκατομμυρίων ηλεκτρικών επιβατικών.

Η βρετανική εταιρεία συμβούλων SFA Oxford έχει αυξήσει κατά 95% την εκτίμησή της για τη ζήτηση λιθίου από βαρέα ηλεκτρικά οχήματα το 2026, σε σχέση με πέρυσι. Η CATL, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο, ανέφερε στο Reuters ότι μετά τα επιβατικά και την αποθήκευση ενέργειας, η επόμενη μεγάλη ευκαιρία βρίσκεται στην ηλεκτροκίνηση των εμπορευματικών οδικών μεταφορών, ειδικά των βαρέων φορτηγών.

Τι γίνεται με τις τιμές

Παρά τη δυναμική των φορτηγών, οι τιμές του λιθίου παραμένουν υπό πίεση. Έχουν σχεδόν υποδιπλασιαστεί από το υψηλό του Μαΐου, το υψηλότερο από τον Σεπτέμβριο του 2023. Η αβεβαιότητα για τη ζήτηση από συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, η ανομοιογενής εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων στην Κίνα και η επιβράδυνση των εγχώριων πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων έχουν μετριάσει τον προηγούμενο αισιόδοξο κλίμα.