Η FIA αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αστυνομεύονται τα Grand Prix της Formula 1, καθώς από το 2027 θα ορίσει μόνιμους αγωνοδίκες.

Οι αποφάσεις των αγωνοδικών είναι εδώ και χρόνια ένα από τα συχνότερα σημεία αντιπαράθεσης στη Formula 1. Παρόμοια περιστατικά στην πίστα μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές ποινές, προκαλώντας αντιδράσεις από οδηγούς και ομάδες. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται συχνά η διαφορετική ερμηνεία των κανονισμών από τους αγωνοδίκες που αναλαμβάνουν καθήκοντα σε κάθε Grand Prix.

Η FIA αποφάσισε να προχωρήσει σε μια σημαντική αλλαγή στον συγκεκριμένο τομέα. Από το 2027 θα αρχίσει η σταδιακή εισαγωγή μόνιμων αγωνοδικών πλήρους απασχόλησης, εγκαταλείποντας σταδιακά την αποκλειστική εξάρτηση από το σημερινό σύστημα εναλλαγής προσώπων. Η απόφαση αποσκοπεί στη μεγαλύτερη σταθερότητα των αποφάσεων κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

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Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Σήμερα, το σώμα των αγωνοδικών αποτελείται από τέσσερα πρόσωπα ανά αγωνιστικό τριήμερο, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ένας πρώην οδηγός αγώνων. Οι αγωνοδίκες επιλέγονται από μια ευρύτερη ομάδα πιστοποιημένων στελεχών, με αποτέλεσμα η σύνθεσή τους να αλλάζει μεταξύ των Grand Prix.

Από το 2027, η FIA θα αρχίσει να προσλαμβάνει έμπειρους διεθνείς αγωνοδίκες σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Αρχικά, ένας μικρός αριθμός μόνιμων στελεχών θα συνεργάζεται με τους σημερινούς αγωνοδίκες, ενώ το πρόγραμμα θα επεκταθεί το 2028 και τα επόμενα χρόνια.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία ενός τμήματος με 12 έως 15 επαγγελματίες αγωνοδίκες. Η παρουσία πρώην οδηγών στο σώμα των αγωνοδικών θα διατηρηθεί, καθώς η FIA θεωρεί σημαντική την αγωνιστική εμπειρία που προσφέρουν στην αξιολόγηση των περιστατικών.

Στόχος η συνέπεια στις αποφάσεις

Η αλλαγή αφορά περισσότερα από τη στελέχωση των αγωνιστικών τριημέρων. Οι μόνιμοι αγωνοδίκες θα μπορούν να εργάζονται και στο διάστημα μεταξύ των αγώνων, εξετάζοντας προηγούμενες αποφάσεις, εντοπίζοντας ασάφειες στους κανονισμούς και συμβάλλοντας στη βελτίωση των οδηγιών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των περιστατικών.

Παράλληλα, θα συμμετέχουν στην εκπαίδευση νέων στελεχών μέσω του προγράμματος FIA High Performance Programme. Μελλοντικά, το νέο τμήμα θα μπορεί να υποστηρίζει και άλλες διοργανώσεις μονοθεσίων που διεξάγονται υπό την αιγίδα της ομοσπονδίας.

Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, συνέδεσε τη δημιουργία του νέου σώματος αγωνοδικών με την προσπάθεια αναβάθμισης της διαιτησίας στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

«Αυτή η νέα σημαντική επένδυση στη λειτουργία των αγωνοδικών της FIA αντανακλά τη δέσμευσή μας να διασφαλίζουμε τα υψηλότερα πρότυπα στη λήψη αποφάσεων, τη δικαιοσύνη και την ακεραιότητα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η πρόσληψη αγωνοδικών πλήρους απασχόλησης είναι ένα σημαντικό βήμα στη μακροχρόνια προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα εξειδικευμένο σύστημα στελεχών για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1. Είναι επίσης μια επένδυση στο μέλλον του σπορ», ανέφερε.

Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1

Συντονιστείτε σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για την εκπομπή «Pole Position by Allwyn», στην οποία θα κάνουμε ανάλυση του GP Λας Βέγκας.