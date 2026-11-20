Ο αναβάτης της Gresini Ducati ήταν ταχύτερος στις χρονομετρημένες δοκιμές του Πορτιμάο, μπροστά από τους Ντι Τζιαναντόνιο και Μπετζέκι. Έκτος ο Μαρκ Μάρκεθ, οριακά στo Q2 ο Μαρτίν.

Ο Άλεξ Μάρκεθ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη ημέρα του Grand Prix Πορτογαλίας. Στην επιστροφή του μετά την επέμβαση στον ώμο, ο αναβάτης της Gresini σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις χρονομετρημένες δοκιμές του Πορτιμάο, οδηγώντας το «1-2» της Ducati.

Ο Ισπανός είχε απουσιάσει από το προηγούμενο Grand Prix, στο Κατάρ, προκειμένου να αντιμετωπίσει χειρουργικά έναν χρόνιο τραυματισμό στον ώμο. Στην Πορτογαλία πήρε το ιατρικό «πράσινο φως» για να επιστρέψει στη δράση και, μετά την τρίτη θέση στο πρωινό FP1, έκλεισε την Παρασκευή στην κορυφή με χρόνο 1:37.350.

Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο έφερε την Ducati της VR46 στη δεύτερη θέση, μόλις 82 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Μάρκο Μπετζέκι με την εργοστασιακή Aprilia, σε απόσταση 0,172 δλ. από τον ταχύτερο χρόνο.

What a return from @alexmarquez73! 💪 Out for surgery during Qatar, back on track and topping Friday at Portimao! #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/JeRnH1Ir0D November 20, 2026

Ο Μπετζέκι έδωσε τον ρυθμό

Ο Μπετζέκι ήταν εκείνος που έθεσε το σημείο αναφοράς στο πρώτο μέρος της ωριαίας διαδικασίας. Μετά τα πρώτα δέκα λεπτά βρισκόταν στην κορυφή με 1:38.564 και λίγο αργότερα κατέβασε τον χρόνο του στο 1:38.316.

Με καινούργιο μαλακό ελαστικό, λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο μισάωρο, ο Ιταλός βελτίωσε την επίδοσή του στο 1:37.752. Παρέμεινε στη μάχη της κορυφής μέχρι το τέλος, ολοκληρώνοντας τελικά τη διαδικασία με καλύτερο χρόνο 1:37.522.

Η απάντηση ήρθε από τον Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος πέρασε μπροστά στα τελευταία λεπτά. Ο Ντι Τζιαναντόνιο κατάφερε επίσης να κινηθεί ταχύτερα από τον Μπετζέκι και να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση.

Ο Πέδρο Ακόστα ήταν τέταρτος με την ταχύτερη KTM, ενώ ο Ζοάν Ζαρκό συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα με τη Honda της LCR. Τους δύο αναβάτες χώρισαν μόλις τρία χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Έκτος ο Μαρκ, στο όριο ο Μαρτίν

Ο Μαρκ Μάρκεθ ολοκλήρωσε τη διαδικασία στην έκτη θέση με την εργοστασιακή Ducati, στα 0,278 δλ. από τον αδελφό του, και εξασφάλισε την απευθείας παρουσία του στην Q2. Ο επικεφαλής της βαθμολογίας στρέφει πλέον την προσοχή του στο Σάββατο, όταν θα έχει την ευκαιρία να σφραγίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Μπραντ Μπίντερ κατέλαβε την έβδομη θέση, μπροστά από τον Φερμίν Αλντεγκέρ και τον Ραούλ Φερνάντεθ. Οι εννέα πρώτοι βρέθηκαν μέσα σε μόλις 0,351 δλ., σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία.

Πιο αγχωτική ήταν η συνέχεια για τον Χόρχε Μαρτίν. Ο αναβάτης της εργοστασιακής Aprilia περιορίστηκε στη δέκατη θέση, εξασφαλίζοντας το τελευταίο απευθείας εισιτήριο για την Q2 με διαφορά 0,101 δλ. από τον Άι Ογκούρα.

P9! Is that going to be good enough for @88jorgemartin? 😮 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/8DLlL8DyDq November 20, 2026

Ο Ιάπωνας θα χρειαστεί να περάσει από την Q1, όπως και οι Ενέα Μπαστιανίνι, Ντιόγκο Μορέιρα, Τζακ Μίλερ και Φάμπιο Κουαρταραρό, που συμπλήρωσαν την πρώτη δεκαπεντάδα.

Αποχώρηση Βινιάλες και πτώσεις

Ο Μάβερικ Βινιάλες αποσύρθηκε από το Grand Prix πριν από την έναρξη των χρονομετρημένων δοκιμών. Τη θέση του στην Tech3 για το υπόλοιπο τριήμερο πήρε ο δοκιμαστής της KTM, Πολ Εσπαργκαρό, ο οποίος είχε πτώση στην πρώτη στροφή και ολοκλήρωσε τη διαδικασία στην 20ή θέση.

Δύσκολη ήταν η περίοδος και για τον Ίκερ Λεκουόνα. Ο αναβάτης που συμμετέχει ως αντικαταστάτης στην εργοστασιακή Ducati είχε δύο πτώσεις και βρέθηκε στην τελευταία θέση της κατάταξης.

Τα πλήρη αποτελέσματα των χρονομετρημένων δοκιμών

Θέση Αναβάτης Ομάδα Μοτοσικλέτα Χρόνος Διαφορά Γύροι 1 Άλεξ Μάρκεθ Gresini Racing Ducati 1:37.350 — 18 2 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο VR46 Racing Team Ducati 1:37.432 +0.082 18 3 Μάρκο Μπετζέκι Aprilia Racing Aprilia 1:37.522 +0.172 23 4 Πέδρο Ακόστα Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:37.605 +0.255 21 5 Ζοάν Ζαρκό Castrol Honda LCR Honda 1:37.608 +0.258 19 6 Μαρκ Μάρκεθ Ducati Lenovo Team Ducati 1:37.628 +0.278 20 7 Μπραντ Μπίντερ Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:37.647 +0.297 22 8 Φερμίν Αλντεγκέρ Gresini Racing Ducati 1:37.670 +0.320 23 9 Ραούλ Φερνάντεθ Trackhouse MotoGP Team Aprilia 1:37.701 +0.351 22 10 Χόρχε Μαρτίν Aprilia Racing Aprilia 1:37.758 +0.408 26 11 Άι Ογκούρα Trackhouse MotoGP Team Aprilia 1:37.859 +0.509 24 12 Ενέα Μπαστιανίνι Red Bull KTM Tech3 KTM 1:38.003 +0.653 21 13 Ντιόγκο Μορέιρα Pro Honda LCR Honda 1:38.106 +0.756 17 14 Τζακ Μίλερ Prima Pramac Yamaha Yamaha 1:38.140 +0.790 22 15 Φάμπιο Κουαρταραρό Monster Energy Yamaha Yamaha 1:38.262 +0.912 25 16 Τζέικ Ντίξον Honda HRC Castrol Honda 1:38.391 +1.041 25 17 Λούκα Μαρίνι Honda HRC Castrol Honda 1:38.675 +1.325 21 18 Άλεξ Ρινς Monster Energy Yamaha Yamaha 1:38.692 +1.342 20 19 Φράνκο Μορμπιντέλι VR46 Racing Team Ducati 1:38.952 +1.602 23 20 Πολ Εσπαργκαρό Red Bull KTM Tech3 KTM 1:39.096 +1.746 22 21 Αουγκούστο Φερνάντεθ Prima Pramac Yamaha Yamaha 1:39.292 +1.942 18 22 Ίκερ Λεκουόνα Ducati Lenovo Team Ducati 1:39.366 +2.016 20

Οι διαφορές αναφέρονται στον ταχύτερο χρόνο. Οι δέκα πρώτοι προκρίνονται απευθείας στην Q2. Πηγή αποτελεσμάτων: Επίσημη χρονομέτρηση MotoGP. © MotoGP Sports Entertainment Group, 2026.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου

Η δράση συνεχίζεται αύριο, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης για το Σπριντ και το Grand Prix της Κυριακής. Η Q1 αρχίζει στις 12:50 και η Q2 στις 13:15, ενώ η εκκίνηση του αγώνα Σπριντ, διάρκειας 12 γύρων, είναι προγραμματισμένη για τις 17:00. Όλες οι ώρες είναι Ελλάδας.