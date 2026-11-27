H Ducati έκανε την ανακοίνωση-σοκ ότι το GP στη Βαλένθια θα είναι ο τελευταίος αγώνας του Μαρκ Μάρκεθ στο MotoGP.

Ο Μαρκ Μάρκεθ αποσύρεται από το MotoGP! Η Ducati Corse ανακοίνωσε επίσημα μέσω του λογαριασμού της στο X ότι ο Ισπανός πρωταθλητής αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του και ότι το Grand Prix στη Βαλένθια αυτό το Σαββατοκύριακο (27-29 Νοεμβρίου) θα είναι ο τελευταίος του αγώνας ως επαγγελματίας αναβάτης και ο τελευταίος με την Ducati Lenovo Team.

Ο Μάρκεθ κατέκτησε πριν από λίγες ημέρες το πρωτάθλημα του 2026 στο Πορτιμάο. Ήταν ο όγδοος τίτλος του στη μεγάλη κατηγορία και ο δέκατος στην καριέρα του, ύστερα από μια σεζόν στην οποία ανέτρεψε διαφορά 102 βαθμών. Η απόφαση ήρθε αιφνιδιαστικά. Στις 20 Νοεμβρίου ο team manager της Ducati, Νταβίντε Ταρντότσι, είχε δηλώσει ότι ο Μάρκεθ θα συνεχίσει με την ομάδα και το 2027, ενώ ο ίδιος ο αναβάτης είχε μιλήσει πρόσφατα για την πρόθεσή του να συνεχίσει όσο η όρεξη και η σωματική του κατάσταση το επιτρέπουν. Το συμβόλαιό του με τη Ducati ίσχυε μέχρι το 2028.

Ο Μάρκεθ, που θα γίνει 34 ετών τον Φεβρουάριο, ξεκίνησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2008. Από τον σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό ώμο το 2020 στη Χερέθ πέρασε από πολλές εγχειρήσεις και μακρά αποκατάσταση, και επέστρεψε στην κορυφή με τον τίτλο του 2025 και, φέτος, με τον δέκατο συνολικά.