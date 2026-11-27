Ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στη Βαλένθια.

Το Grand Prix Βαλένθια, ο τελευταίος αγώνας του MotoGP στο 2026 ξεκίνησε με ένα τεράστιο «μπαμ» λίγο πριν την έναρξη του FP1. O Μαρκ Μάρκεθ ανακοίνωσε πως αποσύρεται από το MotoGP μετά από τον αγώνα της Κυριακής, ενώ το πράσινο φως άναψε στο τέλος του pit lane.

Ομάδες και αναβάτες είχαν 45 λεπτά στη διάθεσή τους ώστε να κάνουν τα πρώτα τους περάσματα στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο, ενώ άπαντες στο paddock και τις κερκίδες ήταν σοκαρισμένοι από την ανακοίνωση του Μάρκεθ. Οι συνθήκες ήταν ιδανικές ώστε να διεξαχθεί η πρώτη περίοδος δοκιμών και δεν υπήρξε κανένα απρόοπτο.

We're about to kick off the last weekend of the year here in Valencia 🙌 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/oNQv5FViUn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Μετζέκι vs Μάρκεθ στο FP1

Ταχύτερος αναβάτης στο FP1 του Grand Prix Βαλένθια ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia Racing. O Ιταλός αναβάτης στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας έγραψε το 1:30,681, πήρε την 1η θέση και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το τελευταίο αγωνιστικό τριήμερο του 2026.

Πλησιέστερος αντίπαλός του ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati. O παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν μόλις 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Μπετζέκι και έδειξε τις διαθέσεις του για τη συνέχεια του Grand Prix στη Βαλένθια. Τρίτος ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Racing, o οποίος είχε την πρωτοπορία στο πρώτο μισό της διαδικασίας.

Waving goodbye 👋 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/9ahzXbfuKI November 27, 2026

Οι δύο αναβάτες της Gresini, Φερμίν Αλντεγκέρ και Άλεξ Μάρκεθ, βρέθηκαν στις θέσεις 4 και 5, ενώ 6ος ήταν ο Πέδρο Ακόστα της KTM. Θετικό ξεκίνημα στο τριήμερο για τον Ζοάν Ζαρκό της LCR με την 7η θέση, ενώ πίσω του ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46. Μέτριο ξεκίνημα στο τριήμερο από τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος δεν βρήκε ποτέ ρυθμό και κατετάγη 9ος, μπροστά από τον Άι Ογκούρα.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στη Βαλένθια συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Από εκεί θα προκύψουν οι 10 αναβάτες που θα πάρουν απευθείας εισιτήριο πρόκρισης στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

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