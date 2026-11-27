Το κενό που αφήνει στο MotoGP ο άνθρωπος που άλλαξε όσα θεωρούσαμε δυνατά πάνω σε μια μοτοσικλέτα.

Ο Μαρκ Μάρκεθ δεν έμαθε ποτέ να χάνει. Ακόμα και τις χρονιές που το σώμα του τον πρόδιδε μετά τη Χερέθ, ακόμα και όταν έπεφτε προσπαθώντας να πάρει από μια μοτοσικλέτα πράγματα που εκείνη δεν μπορούσε να δώσει, η λογική του ήταν ίδια: όλα ή τίποτα. Τελικά, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο διάλεξε και να φύγει.

Μόλις λίγες ημέρες μετά το Πορτιμάο, έχοντας γυρίσει μια διαφορά 102 βαθμών και έχοντας κλειδώσει τον δέκατο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του, ανακοινώνει ότι στη Βαλένθια ανεβαίνει για τελευταία φορά στη μοτοσικλέτα. Χωρίς προειδοποίηση, χωρίς αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις και αφήνοντας πίσω του ένα συμβόλαιο με την Ducati μέχρι το 2028.

Το κενό πίσω από το νούμερο 93

Έχω δει πολλούς μεγάλους αθλητές να μένουν στο σπορ τους λίγο παραπάνω από όσο άντεχε η εικόνα τους. Να σέρνονται σε σεζόν που θα έπρεπε να είχαν παραλείψει, ψάχνοντας δικαιολογίες και φθείροντας όσα έχτισαν. Ο Μάρκεθ αρνήθηκε να γίνει ένας από αυτούς. Ίσως επειδή, έχοντας περάσει από τέσσερις εγχειρήσεις στο ίδιο χέρι, διπλωπία και μια τετραετία χωρίς τίτλο, ήξερε καλύτερα από τον καθένα τι κοστίζει να μένεις όρθιος σε αυτό το επίπεδο, να επιστρέφεις στην κορυφή και να μένεις εκεί.

Αυτό που θα λείπει από το MotoGP μετά την ερχόμενη Δευτέρα δεν είναι απλώς ένας γρήγορος αναβάτης και ένας πολυπρωταθλητής. Είναι η πιο δυνατή ιστορία που είχε να αφηγηθεί. Όσο υπήρχε ο Μάρκεθ στη γραμμή εκκίνησης, καμία βαθμολογική διαφορά δεν έμοιαζε οριστική και κανένας αγώνας δεν τελείωνε πριν πέσει η καρό σημαία. Έδινε στον θεατή εκείνη τη σπάνια βεβαιότητα ότι ό,τι δείχνει χαμένο μπορεί να γυρίσει.

Ο άνθρωπος που μετακίνησε τα όρια

Για να μετρήσεις το αποτύπωμά του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αρκεί να θυμηθείς πώς οδηγούνταν μια μοτοσικλέτα Grand Prix πριν από το 2013. Μέχρι την εμφάνισή του, η κυρίαρχη σχολή βασιζόταν στη χειρουργική ακρίβεια και στις καθαρές γραμμές. Ο Μάρκεθ αντιμετώπισε τη μοτοσικλέτα σαν όπλο μάχης σώμα με σώμα, μετακίνησε τα όρια της φυσικής σε κάθε στροφή που έγερνε με τον αγκώνα στην άσφαλτο και ανάγκασε ολόκληρο το grid να μάθει να οδηγεί από την αρχή.

Ακόμα και όταν ο σύγχρονος μηχανοκίνητος αθλητισμός γέμισε αεροδυναμικά βοηθήματα, ηλεκτρονικά και δεδομένα που τείνουν να εξισώνουν τους οδηγούς, εκείνος παρέμεινε η σταθερή «ανωμαλία» του συστήματος. Ήταν ο τελευταίος που μπορούσε να καλύψει με τα χέρια του τα ελλείμματα μιας μοτοσικλέτας και να επιβάλει το ένστικτό του πάνω στη μηχανή.

Η συζήτηση για τον GOAT και το μέτρο του σοκ

Αναπόφευκτα, από σήμερα φουντώνει ξανά η κουβέντα για τον καλύτερο όλων των εποχών. Ο Μάρκεθ, παρά όλα τα «στραβά» που έκανε στην καριέρα του -τις ακραίες κινήσεις, τις συγκρούσεις, τις στιγμές που ξεπέρασε τα εσκαμμένα- έχει κερδίσει πέραν πάσης αμφιβολίας το δικαίωμα να βλέπει το όνομά του στην κορυφή αυτής της συζήτησης. Τα δέκα πρωταθλήματα και, κυρίως, ο τρόπος που επέστρεψε από το χείλος της καταστροφής δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης.

Σε προσωπικό επίπεδο, αν πρέπει να διαλέξω ανάμεσα σε Ρόσι και Μάρκεθ, ίσως ακόμα και τώρα να διαλέξω τον Ρόσι. Όταν όμως αποσύρθηκε ο Ρόσι, δεν σοκαρίστηκα. Ήταν μια έξοδος που είχε ωριμάσει και την περιμέναμε. Σήμερα, έμεινα να κοιτάζω την οθόνη άφωνος για αρκετά λεπτά, κι ας ήξερα ότι υπήρχε αυτή η πιθανότητα μετά την κατάκτηση του τίτλου. Αυτό ίσως τα λέει όλα για το αποτύπωμα που αφήνει ο Μαρκ Μάρκεθ μέχρι την τελευταία στιγμή.

Θα μου πείτε ότι κάθε εποχή βρίσκει τους ήρωές της. Όλοι οι μεγάλοι κάποτε έφυγαν και το πρωτάθλημα συνέχισε. Αυτό όμως δεν μικραίνει το κενό. Ο κόσμος θυμάται εκείνους που άλλαξαν το τι θεωρούσε δυνατό, όχι απλώς εκείνους που μάζεψαν νίκες και τίτλους.

Την Κυριακή στη Βαλένθια θα τον δούμε για τελευταία φορά στη γραμμή εκκίνησης με το όνομά του στην κορυφή της βαθμολογίας. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε τους λόγους της απόφασής του για να καταλάβουμε τι χάνουμε. Αρκεί να θυμηθούμε πόσες φορές, όταν όλα έδειχναν ότι είχε τελειώσει, εκείνος γύρισε για να νικήσει.

Σε ευχαριστούμε, Μαρκ. Είσαι πραγματικά μεγάλος.