Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές του MotoGP στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο θέτοντας νέο απόλτο ρεκόρ πίστας.

Το Grand Prix Βαλένθια, ο τελευταίος αγώνας του MotoGP στο 2026, συνεχίστηκε με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Στη διαδικασία αυτή είδαμε τους αναβάτες να συνεχίζουν τη βελτίωση των μοτοσικλετών τους, ενώ παράλληλα πίεσαν για έναν καλό χρόνο.

Από τη διαδικασία ορίστηκαν οι 10 από τους 12 αναβάτες που θα πάρουν μέρος στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Announces retirement before FP1 🔚 Set new all-time lap record on his final Friday in #MotoGP ✅🔥 Hats off, @marcmarquez93 🎩 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/WuHWqFrzs5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Ο Μάρκεθ δεν επαναπαύεται

Παρότι ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το MotoGP στο τέλος του 2026, ο Μαρκ Μάρκεθ απέδειξε πως δεν πήγε στo Grand Prix Βαλένθια για… τουρισμό. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής στην τελευταία του προσπάθεια έγραψε το 1:28,483 και πήρε την 1η θέση έχοντας νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας στο Ρικάρντο Τόρμο.

Δεύτερος ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia Racing, o οποίος ήταν 0,247 δλ μακριά από τον Ισπανό, όμως δεν ολοκλήρωσε την τελική του προσπάθεια. Ακολούθησαν άλλες δύο μοτοσικλέτες της Aprilia, με τον Άι Οκούρα να είναι μπροστά από τον Ραούλ Φερνάντεθ.

Διπλή παρουσία με τους Πέδρο Ακόστα και Πολ Εσπασρκαρό είχε η KTM στην πρώτη 10αδα, στην οποία βρέθηκαν μόλις τρεις κατασκευαστές. Ο Χόρχε Μαρτίν της Aprilia ήταν στη 10η θέση έχοντας δυσκολευτεί να βρει τον απόλυτο ρυθμό στη Βαλένθια.

Bez goes top halfway through the session 📈 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/8dpT9j8Om7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στο Grand Prix Βαλένθια συνεχίζεται το Σάββατο στις 11:10 ώρα Ελλάδος με τα δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές στις 11:50 ώρα Ελλάδος, ενώ ο Αγώνας Σπριντ είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα