Ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν ταχύτερος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Πορτιμάο, μπροστά από τον Χόρχε Μαρτίν και τα αδέρφια Μάρκεθ.

Με τις δύο εργοστασιακές Aprilia στην κορυφή άρχισε το αγωνιστικό τριήμερο του MotoGP στην Πορτογαλία. Ο Μάρκο Μπετζέκι σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο FP1 του Πορτιμάο, με τον Χόρχε Μαρτίν να συμπληρώνει το 1-2 της ιταλικής ομάδας και τους Άλεξ και Μαρκ Μάρκεθ να ακολουθούν.

Ο Μπετζέκι σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:39.002, αφήνοντας τον Μαρτίν 0,142 δλ. πίσω του. Ο Άλεξ Μάρκεθ ήταν η ταχύτερη Ducati στην τρίτη θέση, στα 0,243 δλ. από την κορυφή, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ ολοκλήρωσε τη διαδικασία τέταρτος, μόλις 16 χιλιοστά πίσω από τον αδερφό του.

Marco Bezzecchi picks up where he left off last year 🔥 And he's comfortably quickest in FP1 💪 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/HNyfMDcZab — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 20, 2026

Ταχύτητα και σταθερότητα από τον Μπετζέκι

Ο Άλεξ Μάρκεθ βρέθηκε στην πρώτη θέση στα αρχικά στάδια της διαδικασίας, επιστρέφοντας στη δράση έπειτα από επέμβαση στον ώμο. Ο αναβάτης της Gresini σημείωσε το 1:39.245, επίδοση που τελικά του έδωσε την τρίτη θέση.

Ο Μπετζέκι απάντησε με το 1:39.002 περίπου 20 λεπτά πριν από το τέλος της 45λεπτης περιόδου και παρέμεινε στην κορυφή μέχρι την καρό σημαία. Ο Ιταλός διατήρησε το ίδιο μεσαίο πίσω ελαστικό σε όλη τη διαδικασία, συνεχίζοντας να κινείται στο χαμηλό 1:39 και προς το τέλος της.

Αντίθετα, ο Μαρτίν τοποθέτησε φρέσκο μεσαίο πίσω ελαστικό στα τελευταία λεπτά και ανέβηκε στη δεύτερη θέση με το 1:39.144. Την καλή αρχική εικόνα της Aprilia ενίσχυσε ο Ραούλ Φερνάντεθ, ο οποίος έφερε τη μοτοσικλέτα της Trackhouse στην πέμπτη θέση, με διαφορά 0,409 δλ. από τον Μπετζέκι.

Και οι πέντε κατασκευαστές στη δεκάδα

Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο κατέλαβε την έκτη θέση με την Ducati της VR46, μπροστά από τον Τζακ Μίλερ. Ο Αυστραλός της Pramac ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Yamaha, έχοντας επίσης χρησιμοποιήσει φρέσκο μεσαίο πίσω ελαστικό στο τέλος.

Ο Φερμίν Αλντεγκέρ ακολούθησε όγδοος με την Gresini, διατηρώντας χρησιμοποιημένο μεσαίο πίσω ελαστικό. Ο Πέδρο Ακόστα ήταν ένατος και πρώτος για την KTM, ενώ ο Λούκα Μαρίνι συμπλήρωσε τη δεκάδα με τη Honda, έχοντας περάσει σε νέο μεσαίο πίσω ελαστικό για τους τελευταίους γύρους του. Έτσι, και οι πέντε κατασκευαστές εκπροσωπήθηκαν στις πρώτες δέκα θέσεις.

Ο Ίκερ Λεκουόνα, που αντικαθιστά τον Πέκο Μπανάια στην εργοστασιακή Ducati, ολοκλήρωσε την πρώτη του περίοδο με την GP26 στη 16η θέση, με διαφορά 1,269 δλ. από την κορυφή και χωρίς να χρησιμοποιήσει φρέσκο πίσω ελαστικό. Ο Τζέικ Ντίξον, αντικαταστάτης του Ζοάν Μιρ στη Honda, ήταν 21ος, επίσης χωρίς αλλαγή σε φρέσκο ελαστικό.

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Στο φόντο η μάχη του τίτλου

Το ενδιαφέρον στο Πορτιμάο δεν περιορίζεται στους χρόνους των δοκιμών, καθώς ο Μαρκ Μάρκεθ έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα στο Sprint του Σαββάτου. Ο Ισπανός έφτασε στον προτελευταίο γύρο της σεζόν με προβάδισμα 60 βαθμών από τον Μαρτίν και χρειάζεται να συγκεντρώσει δύο περισσότερους βαθμούς από τον αναβάτη της Aprilia για να κλειδώσει τον τίτλο. Το FP1 πραγματοποιήθηκε σε στεγνή πίστα, με τη θερμοκρασία του αέρα στους 18 βαθμούς Κελσίου και της ασφάλτου στους 23.

Η δράση στο Πορτιμάο συνεχίζεται την Παρασκευή με τις χρονομετρημένες δοκιμές (Practice), οι οποίες θα διεξαχθούν από τις 17:00 έως τις 18:00 ώρα Ελλάδας. Οι δέκα ταχύτεροι αναβάτες της διαδικασίας θα εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκριση στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

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