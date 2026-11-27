Η δράση «Φορτώνουμε Τρόφιμα – Οδηγούμε την Ελπίδα» έφερε 2.000 κιλά στη δεύτερη χρονιά της, έναντι περισσότερων από 1.000 το 2025.

Το δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Ford στην Ελλάδα συγκέντρωσε φέτος 2.000 κιλά τροφίμων για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και όσων έχουν ανάγκη. Η δράση κοινωνικής ευθύνης «Φορτώνουμε Τρόφιμα – Οδηγούμε την Ελπίδα» πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος Ford Building Together.

Οι Επίσημοι Έμποροι σε όλη τη χώρα άνοιξαν τις εκθέσεις τους και κινητοποίησαν εργαζομένους, πελάτες, φίλους της μάρκας και κατοίκους των περιοχών τους. Συγκεντρώθηκαν κονσέρβες, ζυμαρικά, ρύζι, συσκευασμένα δημητριακά, γάλα σε σκόνη, βρεφικές τροφές και τρόφιμα μακράς διαρκείας. Τα προϊόντα διατέθηκαν σε τοπικούς φορείς και σε οργανώσεις κοινωνικής υποστήριξης.

Η φετινή πρωτοβουλία συνεχίζει την αντίστοιχη δράση του 2025, όταν στην Ελλάδα συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 1.000 κιλά τροφίμων. Η Ford ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν και τους Επίσημους Εμπόρους της για την ενεργό υποστήριξή τους.

Τα νούμερα παγκοσμίως

Σε διεθνές επίπεδο, συμμετείχαν περισσότεροι από 2.400 Επίσημοι Έμποροι Ford σε 39 χώρες και 6 ηπείρους. Συγκεντρώθηκαν συνολικά πάνω από 1,8 εκατομμύρια κιλά τροφίμων, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 3,6 εκατομμύρια γεύματα για ανθρώπους και οικογένειες που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια. Το φετινό αποτέλεσμα ήταν υπερδιπλάσιο από εκείνο της προηγούμενης χρονιάς.