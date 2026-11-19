Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας και το gmotion by gazzetta ενώνουν τις δυνάμεις τους για την πραγματοποίηση του επετειακού, 10ου Συνεδρίου Ηλεκτροκίνησης.

Την Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2027, στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, στην Αθήνα, η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) και το gmotion by gazzetta.gr σας προσκαλούν στο επετειακό 10ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης «Ecomobility Conference 2027».

Ηλεκτροκίνηση και Ecomobility Conference, μαζί εδώ και 10 χρόνια

Τα 10 χρόνια πραγματοποίησης του Ecomobility Conference συμπίπτουν με τα 10 χρόνια εξέλιξης της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Νέες συνήθειες δημιουργούνται στο χώρο της κινητικότητας και νέες τεχνολογικές δυνατότητες αναδύονται. Πολλά, ωστόσο ερωτήματα παραμένουν στο ευρύ κοινό, ενώ γεννιούνται ακόμη περισσότερα που ζητούν απαντήσεις. Πιο έξυπνη φόρτιση; Πιο ανθεκτικά δίκτυα; Νέες τεχνολογίες μπαταριών; Αυτόνομα ηλεκτρικά οχήματα; Νέα επιχειρηματικά μοντέλα;

Το επετειακό 10ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης δίνει τις απαντήσεις

Στο συνέδριο θα αποτυπωθεί η εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης μέσα στα 10 χρόνια διεξαγωγής του και θα διαμορφωθεί η εικόνα του αύριο μέσα από τις συζητήσεις που θα αφορούν στην παρακάτω θεματολογία:

Ετοιμότητα του δικτύου

Τεχνολογίες του αύριο

Συνεργασία οχημάτων και δικτύου

Το μέλλον των στόλων

Το επόμενο σημείο καμπής της ηλεκτροκίνησης

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα, με φυσική παρουσία ομιλητών και συμμετεχόντων, στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, που βρίσκεται στην οδό Ιουλιανού 33 – 35 & Γ’Σεπτεμβρίου 74 – 78 στην Αθήνα, την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2027. Σημειώστε την ημερομηνία, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες λεπτομέρειες και εγγραφείτε εδώ, για να μην χάσετε καμία από τις εξελίξεις της ηλεκτροκίνησης.