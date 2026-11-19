Στο νέο ελληνικό σάιτ της ZXMOTO οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν με ποια σειρά θα έρθουν τα νέα μοντέλα στην ελληνική αγορά και να δηλώσουν ενδιαφέρον για εκείνο που τους ενδιαφέρει.

Η ZXMOTO απέκτησε επίσημη ιστοσελίδα για την ελληνική αγορά. Ο Όμιλος Σφακιανάκη ανακοίνωσε τη δημιουργία του zxmotogreece.gr, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν ποια μοντέλα της μάρκας θα κάνουν πρώτα την εμφάνισή τους στην Ελλάδα και ποια θα ακολουθήσουν.

Εκτός από τη σειρά άφιξης των μοντέλων, η ιστοσελίδα δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συγκεκριμένη μοτοσικλέτα. Έτσι, όποιος έχει ξεχωρίσει κάποιο από τα μοντέλα που παρουσιάζονται μπορεί να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες και να ενημερώνεται για τις εξελίξεις σχετικά με την άφιξή του στην ελληνική αγορά.

Μαζί με την ιστοσελίδα, η ZXMOTO Greece άνοιξε επίσημους λογαριασμούς στο Facebook και στο Instagram. Για απευθείας επικοινωνία με τη ZXMOTO Greece, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να καλούν στο 210 3499976 ή να στέλνουν email στο [email protected].