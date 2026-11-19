Το All Clear Service αφορά όλα τα Nissan και προσφέρει έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ και ένα έτος δωρεάν οδικής βοήθειας σε όλη την Ευρώπη.

Η Nissan ανακοίνωσε το χειμερινό πρόγραμμα All Clear Service, με δωρεάν τεχνικό έλεγχο 25 σημείων για όλα τα αυτοκίνητα της μάρκας. Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω του δικτύου εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της Nissan και προβλέπει έκπτωση 25% σε συγκεκριμένα ανταλλακτικά συντήρησης και επισκευής, καθώς και στα γνήσια αξεσουάρ της εταιρείας.

Ο δωρεάν έλεγχος και η έκπτωση είναι δύο διαφορετικές παροχές. Ο έλεγχος των 25 σημείων δεν χρεώνεται, ενώ η έκπτωση αφορά τα ανταλλακτικά της προσφοράς. Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι χρειάζεται κάποια αλλαγή, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει το συνολικό κόστος για ανταλλακτικά και εργασία προτού αποφασίσει αν θα προχωρήσει.

Ποια ανταλλακτικά καλύπτει η έκπτωση

Στα είδη τακτικής συντήρησης, η έκπτωση 25% καλύπτει το λιπαντικό κινητήρα, το αντιψυκτικό, το AdBlue, τα υγρά φρένων και τις βαλβολίνες. Στην ίδια προσφορά εντάσσονται τα φίλτρα λαδιού, αέρα, καυσίμου και καμπίνας, τα μπουζί και τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων. Έτσι, η έκπτωση αφορά τόσο αναλώσιμα ενός προγραμματισμένου σέρβις όσο και μεμονωμένα είδη, όπως τα μάκτρα, που μπορεί να χρειάζονται αλλαγή πριν από το επόμενο ραντεβού συντήρησης.

Στα ανταλλακτικά επισκευής, η λίστα περιλαμβάνει την μπαταρία, τα τακάκια, τις δισκόπλακες, τις σιαγόνες και τα ταμπούρα, καθώς και τον συμπλέκτη, τα αμορτισέρ και την εξάτμιση. Η έκπτωση ισχύει επίσης για εξωτερικούς ιμάντες, σετ ιμάντα χρονισμού και προθερμαντήρες. Ξεχωριστά από τα ανταλλακτικά συντήρησης και επισκευής, έκπτωση 25% προσφέρεται και στα γνήσια αξεσουάρ Nissan.

Ένα έτος Nissan Assistance με πανευρωπαϊκή κάλυψη

Στο All Clear Service περιλαμβάνεται και δωρεάν Nissan Assistance για ένα έτος. Η κάλυψη είναι πανευρωπαϊκή, επομένως η παροχή αφορά και όσους προγραμματίζουν οδικό ταξίδι εκτός Ελλάδας. Πριν από ένα τέτοιο ταξίδι, οι οδηγοί μπορούν να ενημερωθούν από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο για τους όρους της κάλυψης και για το πώς θα ζητήσουν βοήθεια αν τη χρειαστούν.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τον δωρεάν χειμερινό έλεγχο παρέχονται από το δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της Nissan και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, nissan.gr. Κατά την επικοινωνία για ραντεβού, οι ιδιοκτήτες μπορούν να επιβεβαιώσουν ποια ανταλλακτικά της προσφοράς αντιστοιχούν στο δικό τους μοντέλο.